Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (18. 4. 2025)

V nadchádzajúcom týždni sa investori opäť zamerajú na geopolitické témy. Trh očakáva prvé výsledky obchodných rokovaní, ktoré USA vedú so zahraničnými partnermi, s nádejou na uvoľnenie aktuálnych obmedzení. Zároveň pokračuje výsledková sezóna v Spojených štátoch. Zverejnené budú aj zaujímavé makroekonomické údaje, ako napríklad indexy PMI pre sektor služieb a spracovateľský priemysel. Z tohto dôvodu sa v najbližších dňoch oplatí venovať osobitnú pozornosť nástrojom ako US500, GOLD a JP225.

US500

Pre americký akciový trh zostávajú kľúčovými témami medzinárodný obchod a prebiehajúca výsledková sezóna. Vyostrenie obchodného konfliktu s Čínou a zmiešané signály z rokovaní s ďalšími partnermi udržiavajú vysokú mieru neistoty. Biely dom však opakovane signalizoval, že rokovania napredujú úspešne a prvé dohody by mohli byť podpísané už čoskoro. Pokrok v obchodných rozhovoroch budú investori po celom svete pozorne sledovať. V budúcom týždni budú zverejnené výsledky firiem ako Tesla, SAP, GE, Philip Morris, IBM a Alphabet. Hoci vplyv ciel zatiaľ nemusí byť zrejmý v správach za prvý štvrťrok 2025, investori budú podrobne analyzovať výhlaď a revízie očakávaní na zvyšok roka.

GOLD

Zlato posilňuje v dôsledku zintenzívnenia obchodnej vojny medzi USA a Čínou a kontroverzných vyjadrení Donalda Trumpa, vrátane tých o možnej výmene šéfa Fedu Jeroma Powella. Tieto faktory spôsobili ďalší rekordný prílev kapitálu do zlata, ktorého cena prekonala úroveň 3 350 USD za uncu. Ďalší vývoj geopolitickej situácie môže podporiť pokračovanie rastu cien. Na druhej strane, potenciálne zmiernenie napätia by mohlo viesť ku korekcii. Jedno je však isté — trh so zlatom zostane aj v budúcom týždni volatilný.

JP225

Tento týždeň Donald Trump oznámil, že obchodné rokovania s Japonskom prebiehajú veľmi dobre. Podľa jeho vyjadrení možno čoskoro očakávať prvé výsledky rozhovorov a zverejnenie predbežných podmienok dohody. Podobné vyhlásenia zazneli aj od ďalších predstaviteľov Bieleho domu. Pokrok v rokovaniach medzi USA a Japonskom budú investori pozorne sledovať a môže to byť impulzom k volatilite indexu JP225.

