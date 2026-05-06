Trump hlási pokrok, Irán trvá na svojich právach 🕊️

- Irán uviedol, že prijme iba spravodlivú a komplexnú dohodu so Spojenými štátmi.
- Hormuzský prieliv zostáva zásadným bodom napätia, pretože cez neho prúdi približne 20 % svetových dodávok ropy.
- Trump tvrdí, že bol dosiahnutý veľký pokrok, ale konkrétna podoba dohody zatiaľ nie je známa.
- Ceny ropy po náznakoch diplomatického posunu klesli. Trh však zostáva citlivý na ďalší vývoj konfliktu.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araqchi uviedol, že Teherán v rokovaniach so Spojenými štátmi prijme iba spravodlivú a komplexnú dohodu, ktorá bude rešpektovať legitímne práva a záujmy Iránu. Vyjadril sa tak v stredu v Pekingu po stretnutí s čínskym diplomatom Wangom Yi. Jeho slová prichádzajú v čase, keď americký prezident Donald Trump hovorí o výraznom pokroku v diplomatickom procese, ktorého cieľom je ukončiť vojnu na Blízkom východe.
Rokovania medzi Washingtonom a Teheránom prebiehajú na pozadí mimoriadne napätej situácie v Hormuzskom prielive, ktorý je podľa dostupných informácií od začiatku konfliktu prakticky uzavretý. Konflikt sa začal 28. februára leteckými útokmi USA a Izraela na Irán. Následné obmedzenie plavby zablokovalo približne 20 % svetových dodávok ropy. To vyvolalo prudkú energetickú krízu a tlak na globálnu ekonomiku, pretože Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie námorné trasy na prepravu ropy.
Trump medzitým oznámil, že Spojené štáty a Irán sa dohodli na krátkodobom pozastavení časti americkej operácie, ktorá mala sprevádzať lode prechádzajúce Hormuzským prielivom. Podľa Trumpa má táto pauza vytvoriť priestor na dokončenie a podpis dohody. Blokáda však podľa jeho slov zostáva naďalej v plnej platnosti. Iránsky minister zahraničných vecí sa k tejto konkrétnej ponuke priamo nevyjadril. Zdôraznil však, že Teherán bude v rokovaniach brániť svoje strategické záujmy.
Napätie v regióne výrazne ovplyvňuje aj ceny ropy. Po Trumpovom oznámení futures na ropu Brent klesli o 3 % na 106,60 USD za barel, pričom v predchádzajúcej seanse stratili už 4 %. Americká ropa WTI oslabila takisto o 4 % na 99 USD za barel po predchádzajúcom poklese o 3,9 %. Trh tak reaguje na náznaky diplomatického posunu, hoci investori zostávajú opatrní pre neistotu okolo dĺžky prerušenia operácie a skutočnej ochoty oboch strán uzavrieť dohodu.
Spojené štáty dlhodobo tvrdia, že Irán nesmie získať kontrolu nad prevádzkou v Hormuzskom prielive. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a ďalší predstavitelia administratívy uviedli, že Teherán nesmie rozhodovať o tom, ktoré lode budú môcť strategickou trasou prechádzať. Irán podľa textu prieliv fakticky uzavrel hrozbou nasadenia mín, dronov, rakiet a rýchlych útočných člnov. Spojené štáty na to odpovedali blokádou iránskych prístavov a vojenským sprievodom komerčných plavidiel.
Americká armáda zároveň oznámila, že v pondelok zničila niekoľko malých iránskych člnov, ako aj riadené strely a drony. Napriek tomu zatiaľ platí krehké prímerie, ktoré bolo dohodnuté pred štyrmi týždňami. Situácia tak zostáva mimoriadne citlivá, pretože aj menší incident v oblasti Perzského zálivu môže opäť vyvolať rast cien ropy a ohroziť globálne dodávateľské reťazce.
Trump v Oválnej pracovni uviedol, že Irán podľa neho chce mier a že jeho vojenské možnosti boli výrazne oslabené. Na sociálnej sieti Truth Social napísal, že bol dosiahnutý veľký pokrok smerom ku kompletnej a finálnej dohode so zástupcami Iránu. Zároveň však zostáva zrejmé, že verejná rétorika oboch strán je stále tvrdá a diplomatický proces zatiaľ nepriniesol konkrétny výsledok.
Konflikt má aj politické dopady v Spojených štátoch. Rastúce ceny pohonných hmôt zasahujú amerických spotrebiteľov a zvyšujú tlak na Trumpovu administratívu pred kľúčovými novembrovými voľbami. Prezident obhajuje americko-izraelské útoky tým, že mali odstrániť údajné bezprostredné hrozby spojené s iránskym jadrovým programom, balistickými raketami a podporou ozbrojených skupín, ako sú Hamas a Hizballáh.
Irán naopak tvrdí, že útoky predstavujú porušenie jeho suverenity. Teherán zároveň zdôrazňuje, že ako signatár Zmluvy o nešírení jadrových zbraní má právo rozvíjať jadrovú technológiu na mierové účely vrátane obohacovania uránu. Práve táto otázka zostáva jedným z najcitlivejších bodov rokovaní a môže rozhodnúť o tom, či sa diplomatický proces posunie dopredu, alebo sa opäť zablokuje.
Diplomatické úsilie zatiaľ prinieslo iba obmedzený pokrok. Americkí a iránski predstavitelia absolvovali jedno kolo priamych mierových rozhovorov, ale ďalšie stretnutia sa zatiaľ nepodarilo dohodnúť. Napriek tomu aktuálne vyjadrenia oboch strán naznačujú, že priestor na dohodu stále existuje. Kľúčové bude, či sa podarí spojiť americké bezpečnostné požiadavky s iránskym dôrazom na zachovanie vlastných práv a regionálneho vplyvu.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI sa nachádza pod tlakom po predchádzajúcom silnom raste, ktorý vyvrcholil pri úrovni 110,86 USD. Od tohto maxima trh postupne koriguje a aktuálne sa obchoduje okolo 98,42 USD, teda blízko Fibonacciho hladiny 38,2 % na 98,75 USD. Táto oblasť je teraz dôležitá, pretože jej udržanie môže rozhodnúť o tom, či pôjde iba o zdravú korekciu rastového trendu, alebo o hlbší obrat smerom nadol.
Negatívnym signálom je predovšetkým pokles ceny pod kĺzavé priemery. Ropa sa aktuálne drží pod EMA 50 na úrovni 102,23 USD aj pod SMA 100 na 103,84 USD, čo ukazuje na slabnúce momentum kupujúcich. Oba priemery sa navyše začínajú stáčať smerom nadol a cena pod nimi zatiaľ nedokáže nájsť stabilnejšiu oporu. To naznačuje, že krátkodobá technická štruktúra sa z býčieho nastavenia presúva skôr do medvedieho režimu.
Z pohľadu Fibonacciho úrovní je najbližším supportom práve oblasť okolo 98,75 USD. Ak by cena túto hladinu neudržala, ďalšia dôležitá zóna sa nachádza pri 95,01 USD, čo zodpovedá 50 % retracementu. Ešte výraznejší technický support predstavuje hladina 91,27 USD, teda Fibonacciho úroveň 61,8 %, kde by sa mohol objaviť silnejší záujem kupujúcich. Naopak najbližšia rezistencia leží pri 103,38 USD, kde sa nachádza 23,6 % retracement a zároveň oblasť blízka kĺzavým priemerom.
Williams %R sa pohybuje hlboko v negatívnom pásme, približne okolo hodnoty -88, čo signalizuje výrazne prepredané krátkodobé podmienky. To môže naznačovať možnosť technického odrazu, avšak samotný prepredaný stav zatiaľ nestačí na potvrdenie obratu. Pre zlepšenie výhľadu by bolo dôležité, aby sa cena dokázala vrátiť aspoň nad oblasť 103 USD, kde sa koncentruje najbližšia rezistencia aj kĺzavé priemery. Objemy v spodnej časti grafu ukazujú zvýšenú aktivitu počas poklesu, čo potvrdzuje, že predajcovia majú v posledných hodinách prevahu.
Zdroj: xStation5
