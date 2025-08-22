US OPEN: Akciový trh v tieni Jackson Hole

Trh pred vystúpením predsedu Fedu Jeroma Powella v Jackson Hole čiastočne koriguje tohtotýždňové straty. Investori s napätím očakávajú jeho prejav, ktorý – bez ohľadu na smerovanie indexov pri otvorení – určí ďalší sentiment na trhu nielen pre dnešné obchodovanie, ale aj pre nasledujúce týždne. Index US500 si pripisuje 0,25 %, zatiaľ čo US30 rastie o 0,60 %.
Vzhľadom na vysoké ocenenia aktív trhy očakávajú signál od Fedu, či sú tieto úrovne opodstatnené. Ceny podporili včerajšie silné PMI dáta, ktoré výrazne prekonali očakávania. Tento vývoj však spolu s Minutes FOMC môže Fed motivovať k dlhšiemu ponechaniu úrokových sadzieb na vyššej úrovni. V kontexte slabšieho trhu práce by to mohlo negatívne ovplyvniť spotrebiteľov.
Od začiatku týždňa ťahajú trh nadol technologické spoločnosti. Dnes sú to najmä NVIDIA a AMD, ktoré pred otvorením klesajú o približne 1 % kvôli problémom s distribúciou H20 čipov. Klesajú aj SMCI a Workday. Tento trend dnes mierne zmierňuje Zoom, ktorý posilňuje po optimistickej prognóze ziskov.
US100 (H4)
Technická analýza – US100
Americký technologický index v posledných dňoch vykazuje slabosť. Na 4-hodinovom grafe sa cena nachádza pod kĺzavými priemermi 25, 50 a 100 období, pričom sa len tesne drží nad EMA200 (žltá). Cena prerazila rastúci kanál smerom nadol. Ak sa kurz rýchlo nevráti nad trendovú líniu, index môže čeliť ďalšej deprecácii. Prvá podpora sa nachádza na úrovni 22 800 bodov, čo je posledné minimum a spodná hranica konsolidácie z minulého mesiaca. Ak táto zóna neudrží, ďalšia výrazná podpora sa nachádza až na úrovni 21 644 bodov.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
Intuit (INTU.US) – Spoločnosť zverejnila výsledky po štvrtkovom uzavretí trhu. Napriek prekročeniu očakávaní sklamal investorov konzervatívny výhľad pre rok 2026. Po zverejnení viaceré investičné banky znížili cieľovú cenu akcií, čo spôsobilo pokles o viac ako 5 % v pre-markete.
NVIDIA (NVDA.US) – Podľa analýz čínskej vlády sú domáce čipy vhodnejšie pre štátne podniky ako produkty americkej spoločnosti. Táto správa spôsobuje pokles ceny o 1 % pred otvorením trhu.
Zoom (ZM.US) – Zvýšený výhľad tržieb a cieľová cena od RBC na 100 USD spôsobujú rast akcií – viac ako 5 % v pre-markete.
Workday (WDAY.US) – Poskytovateľ HR softvéru sklamal investorov výhľadom predplatného, akcie klesajú o viac ako 4 % pred otvorením.
GAP (GAP.US) – Distribútor oblečenia stráca vyše 1 % pri otvorení trhu v dôsledku zniženého ratingu od investičnej banky, ktorá upozorňuje na tlak ciel na budúce výsledky firmy.
