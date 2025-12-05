US Open: Americké indexy rastú po údajoch PCE 🗽 Akcie polovodičových spoločností prudko posilňujú

Americké indexy pokračujú v raste, pričom technologický sektor (polovodiče, Big Tech) a finančné tituly vedú zisky. Údaje z University of Michigan ukázali silnejší než očakávaný pokles inflačných očakávaní, a to ako v jednoročnom horizonte, tak v päťročnom výhľade. Medzitým údaj o inflácii PCE presne zodpovedal odhadom, keď v októbri medziročne dosiahol 2,8 %. Údaje na tejto úrovni sa zdajú byť podporné pre trhy, najmä vzhľadom na to, že osobná spotreba zostala solídna, len mierne zaostala za očakávaniami v reálnom vyjadrení, keď medzimesačne stagnovala.
- Stretnutie medzi čínskym vicepremiérom He Lifengom a americkým ministrom financií Scottom Bessentom pravdepodobne prebehlo dobre, keďže čínski predstavitelia následne vydali pozitívne vyhlásenie, v ktorom zdôraznili ochotu rozšíriť spoluprácu so Spojenými štátmi.
- Samostatne bola novo oznámená stratégia Pentagónu, ktorá plánuje, že Európa prevezme väčšinu výdavkov na obranu NATO do roku 2027, pričom cieľom je tiež znižiť riziko potenciálneho konfliktu kvôli Taiwanu.
Nasdaq 100 futures (US100, D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Firemné správy
Rubrik – Akcie spoločnosti Rubrik vystrelili takmer o 19 % po tom, čo firma zameraná na správu cloudových dát zverejnila výsledky výrazne nad očakávania analytikov. Vo fiškálnom treťom štvrťroku dosiahla upravený zisk 10 centov na akciu pri tržbách 350 miliónov dolárov. Pre porovnanie, konsenzus LSEG predpokladal stratu 17 centov na akciu a tržby 320 miliónov, čo robí z výsledkov Rubriku silne pozitívne prekvapenie.
Cooper Companies – Akcie výrobcu zdravotníckych zariadení vzrástli o viac než 13 % po zverejnení silných kvartálnych výsledkov. Spoločnosť zároveň zvýšila výhľad celoročných tržieb a aktualizovala svoj dlhodobý cieľ voľného cash flow na viac než 2,2 miliardy dolárov. Trh na oznámenie reagoval veľmi pozitívne.
Ulta Beauty – Akcie Ulta Beauty posilnili približne o 6 %, keď spoločnosť predávajúca kozmetiku zvýšila celoročný výhľad tržieb. Po novom očakáva, že čisté tržby dosiahnu 12,3 miliardy dolárov, oproti predchádzajúcemu odhadu 12,0–12,1 miliardy. Zisk na akciu sa teraz odhaduje na 25,20 až 25,50 dolára, čo je viac než predchádzajúci rozsah 23,85 až 24,30 dolára.
SoFi Technologies – Akcie spoločnosti SoFi klesli o 5 % po tom, čo táto fintech firma oznámila upísanú verejnú ponuku akcií v objeme 1,5 miliardy dolárov. Investori reagovali opatrne kvôli obavám z potenciálneho riedenia existujúcich akcionárov.
Netflix a Warner Bros. Discovery – Akcie spoločností Netflix a Warner Bros. Discovery klesli približne o 3 % a 1 %, keď Netflix v piatok oznámil, že súhlasil s akvizíciou WBD za 27,75 dolára na akciu. Trh na túto významnú transakciu v odvetví reagoval chladne, hoci ide o jednu z najvýraznejších dohôd v segmente. Akcie Netflixu sa po otvorení trhu začali zotavovať, no stále sa obchodujú zhruba 10 % pod 200-dňovým EMA.
Zdroj: xStation5
