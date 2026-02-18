US Open: US100 rastie o 1 % 📈 Nvidia posilňuje vďaka veľkým objednávkam od Meta

Futures na americké indexy po otvorení hotovostného trhu rastú, čo naznačuje návrat nákupného záujmu po nedávnej korekcii. Sentiment podporuje aj konštruktívny vývoj akcií mimo USA. Futures na Nasdaq 100 pridávajú viac než 1 %. Najvýraznejšie risk-on signály sú viditeľné vo finančnom sektore, bankách a na ropnom trhu, pričom v rámci Big Tech najviac rastú Nvidia a Amazon.
Zdroj: xStation5
US100 dvakrát reagoval na support pri 200-dennom exponenciálnom kĺzavom priemere (EMA200, červená línia) a dnes obnovuje rast. Návrat nad 25 500 bodov by mohol signalizovať trvalejší posun sentimentu smerom k býčiemu nastaveniu.
Zdroj: xStation5
Magnificent Seven – Nvidia jednoznačne najsilnejšia
- Nvidia (NVDA.US): +1,7 % – rast po správach, že Meta plánuje v nasledujúcich rokoch nasadiť „milióny“ procesorov Nvidia, čo zdôrazňuje zrýchľujúce tempo investícií do AI a posilňuje väzby medzi kľúčovými hráčmi v sektore.
- Amazon (AMZN.US): +1,6 %
- Microsoft (MSFT.US): +0,5 %
- Tesla (TSLA.US): +0,4 %
- Alphabet (GOOGL.US): +0,3 %
- Apple (AAPL.US): +0,2 %
- Meta Platforms (META.US): -0,5 %
Najväčšie rastúce tituly
- Global-e Online (GLBE.US): +24 % – výsledky za 4Q prekonali očakávania, výhlaď silný.
- Rush Street (RSI.US): +20 % – tržby aj upravená EBITDA za 4Q nad konsenzom.
- Mister Car Wash (MCW.US): +17 % – Leonard Green & Partners vezme spoločnosť do súkromných rúk za 7 USD za akciu.
- Wingstop (WING.US): +13 % – solídne výsledky a rast tržieb na porovnateľných prevádzkach v USA nad očakávaním.
- BioAge Labs (BIOA.US): +13 % – zvýšenie odporúčania na „buy“, investori započítavajú potenciál kľúčovej terapie.
- Verisk Analytics (VRSK.US): +11 % – výsledky za 4Q nad očakávaním.
- Madison Square Garden Sports (MSGS.US): +9 % – predstavenstvo schválilo plán posúdiť možné oddelenie Knicks a Rangers do dvoch samostatne obchodovaných spoločností.
- Moderna (MRNA.US): +8,1 % – FDA prijala na posúdenie žiadosť týkajúcu sa kandidátnej sezónnej vakcíny proti chrípke.
- Goosehead Insurance (GSHD.US): +7,8 % – upravený zisk za 4Q nad konsenzom.
- Constellium (CSTM.US): +6,8 % – tržby za 4Q medziročne +28 % vďaka silnému dopytu v obalovom a automobilovom segmente.
- Caesars Entertainment (CZR.US): +6 % – upravená EBITDA na porovnateľnej báze nad očakávaním.
- Palantir (PLTR.US): +5 % – zvýšenie odporúčania po silnom raste a zlepšujúcich sa maržách.
- Pitney Bowes (PBI.US): +5 % – výsledky nad odhadmi a silný výhlaď pre rok 2026.
- Upwork (UPWK.US): +5 % – oznámený program spätného odkupu akcií v objeme 300 mil. USD.
- New York Times (NYT.US): +1,7 % – akcie rástli po tom, čo Berkshire Hathaway oznámila novú pozíciu.
Najväčšie poklesy
- Northern Dynasty Minerals (NAK.US): -34 % – negatívna reakcia na správy o aktivite amerického ministerstva spravodlivosti v súvislosti s federálnym prípadom projektu Pebble (Aljaška).
- SimilarWeb (SMWB.US): -21 % – výsledky za 4Q pod očakávaniami a slabý výhlaď.
- Axcelis Technologies (ACLS.US): -13 % – slabší výhlaď pre 1Q.
- Palo Alto Networks (PANW.US): -7 % – slabší výhlaď pre 3Q a celoročný upravený zisk.
- MKS Instruments (MKSI.US): -6,7 % – negatívna reakcia trhu na výsledky a výhlaď.
- ICL Group (ICL.US): -4,3 % – zisk aj tržby za 4Q pod konsenzom.
- Crocs (CROX.US): -1 % – zníženie odporúčania pre slabnúci domáci dopyt.
- Workday (WDAY.US): -0,8 % – zníženie odporúčania na neutral.
Akcie Nvidia rastú takmer o 2 % a dostali sa nad 50-denný exponenciálny kĺzavý priemer (EMA50), čo naznačuje návrat býčej dynamiky.
Zdroj: xStation5
Palantir rastie o 5 % po zvýšení odporúčania od Mizuho
- Zvýšenie odporúčania od Mizuho: Banka zvýšila rating na Outperform z pôvodného Neutral a ponechala cieľovú cenu na 195 USD. Dôvodom je „reset“ ocenenia, po ktorom sa podľa analytikov zlepšil pomer rizika a výnosu. Spoločnosť je podľa nich v istom zmysle vo vlastnej kategórii.
- Ocenenie: Napriek minuloročnej AI rally sú akcie v roku 2026 stále približne o 25 % nižšie, čo trh vo veľkej miere pripisuje kompresii násobkov.
- Signál dopytu: Mizuho poukazuje na rastúci záujem o platformu AIP v komerčnom segmente v USA a zároveň na zmiernenie obáv z ďalšej kompresie násobkov po predchádzajúcej korekcii.
- Presun sídla: Palantir oznámil presun centrály z Denveru do Miami bez ďalších detailov.
- Čo sledujú investori: Či si predobchodné zisky udržia aj po otvorení trhu, čo by signalizovalo nový nákupný záujem, alebo či je pohyb spôsobený najmä uzatváraním krátkych pozícií.
- Riziká: Spoločnosť je stále oceňovaná ako rastový titul; spomalenie komerčných zákaziek alebo slabší vládny dopyt by mohli obnoviť tlak na akcie.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.