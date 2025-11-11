US100 klesá o 0,5 % 🚩

Futures na index Nasdaq 100 (US100) klesajú približne o 0,5 % asi 30 minút pred začiatkom obchodovania v USA. Nálada investorov sa mierne zhoršila napriek pokroku v rokovaniach o znovuotvorení americkej vlády. Hlavným dôvodom poklesu sa zdá byť negatívna trhová reakcia na výsledky spoločnosti CoreWeave (CRWV.US) – ide o jedného z kľúčových dodávateľov GPU infraštruktúry pre dátové centrá, ktoré využívajú technologickí giganti ako Nvidia.
- CoreWeave, kedysi významný ťažiar Etherea, úplne transformovala svoj obchodný model, aby využila rozmach umelej inteligencie. Spoločnosť dnes prenajíma grafické procesory a spolupracuje s veľkými hráčmi ako Meta Platforms a OpenAI.
- Posledné údaje NFIB z USA skončili mierne pod očakávaniami. Nálada medzi malými americkými podnikmi, ktoré zamestnávajú takmer polovicu pracovnej sily, sa v októbri zhoršila. Index podnikateľského optimizmu NFIB dosiahol 98,20 bodu oproti očakávaniu 98,3 a predchádzajúcej hodnote 98,80. Rozsah negatívneho prekvapenia však zostáva relatívne malý.
V nasledujúcich týždňoch budú oneskorené americké makroúdaje pozorne sledované. Ak budú výsledky obzvlášť slabé, investori by mohli prehnane reagovať na obavy z recesie. Na druhej strane, celkový obraz výsledkovej sezóny v USA zostáva solídny a Fed môže v decembri stále pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb. Ak sa proces znovuotvorenia vlády USA v najbližších dňoch uzavrie, je možný obnovený rast na Wall Street.
CoreWeave pod tlakom – akcie klesajú o 8 %
Akcie spoločnosti CoreWeave klesajú v premarkete po tom, čo firma znížila svoj výhľad ročných tržieb v dôsledku omeškania spustenia kľúčového dátového centra, napriek silnému dopytu po AI službách.
- Firma zápasí s rastúcimi nákladmi na infraštruktúru, vyššími cenami GPU a zvyšujúcou sa konkurenciou v oblasti výpočtového výkonu, čo negatívne vplýva na ziskovosť. Podľa spoločnosti problémy vznikli v rámci spolupráce s jedným z veľkých partnerov dátových centier; klient však súhlasil s predĺžením zmluvy, takže celková hodnota zostáva nezmenená.
- Analytici Barclays upozornili, že výsledky odhalili prevádzkové riziká v sektore AI infraštruktúry, a pripomenuli investorom, že budovanie veľkokapacitných dátových centier je mimoriadne náročnou inžinierskou úlohou.
- Od IPO v marci 2025 akcie CoreWeave vzrástli o viac než 150 %, ale v 3. štvrťroku klesla prevádzková marža z 21 % na 16 %. Tržby dosiahli 1,36 miliardy USD, čo prekonalo očakávania analytikov (1,29 miliardy USD), no slabšia ziskovosť môže byť problémom, ak sa dopyt po AI začne ochladzovať.
Medzi ďalšie rizikové faktory patrí krátky životný cyklus GPU čipov, cyklickosť odvetvia a možnosť odpísania GPU aktív. Napriek tomu, že akcie sa obchodujú približne 30 % pod svojimi maximami, trhová kapitalizácia CoreWeave stále predstavuje približne 52 miliárd USD. Slabšie výsledky oslabili náladu v celom sektore AI infraštruktúry, pričom investori prejavujú menšiu dôveru v udržateľnosť jeho rýchleho rastu.
Zdroj: xStation5
Technická analýza US100
Časový rámec H1: Index korigoval po dosiahnutí oblasti 25 700 bodov. Kontrakt sa aktuálne pohybuje okolo kĺzavého priemeru EMA50, ktorý slúži ako kľúčová intradenná podpora. Oblasť 25 700 bodov zostáva silnou rezistenciou z pohľadu price action.
Časový rámec D1: Index udržal krátkodobú podporu v blízkosti 25 200 bodov (EMA50, oranžová čiara). RSI indikátor zostáva neutrálny, okolo 53 bodov.
Zdoj: xStation5
