US500: Americké akcie strácajú momentum napriek najsilnejšiemu rastu tržieb indexu S&P 500 za posledné 3 roky 📊

US500 sa po nedávnych poklesoch snaží stabilizovať, čo je vhodný moment na zhodnotenie výsledkov za 4. štvrťrok 2025. Americké spoločnosti opäť zrýchľujú nielen zisky, ale aj rast tržieb. Z fundamentálneho hľadiska je dynamika tržieb minimálne rovnako dôležitá ako zisky, pretože priamo odzrkadľuje základný dopyt, a nie vplyv nákladov alebo marží. Kombinovaná miera rastu tržieb indexu S&P 500 za 4. štvrťrok je v súčasnosti 9 % medziročne, čo je najviac za posledné tri roky. Ak sa táto hodnota udrží až do konca sezóny zverejňovania výsledkov, bude to najvyšší rast tržieb indexu od 3. štvrťroka 2022 (11,0 %). Dôležité je, že očakávania rastu tržieb boli počas celej sezóny revidované smerom nahor.
- 9 % medziročne: súčasný kombinovaný rast tržieb indexu S&P 500 za 4. štvrťrok
- 7,8 %: odhad k 31. decembru 2025
- 6,5 %: odhad k 30. septembru 2025
- 10 z 11 sektorov vykazuje medziročný rast tržieb
- Tri sektory zaznamenávajú dvojciferný rast tržieb: informačné technológie, komunikačné služby, zdravotníctvo
Najväčší príspevok pochádza zo štyroch sektorov
Informačné technológie: Rast tržieb sa zvýšil z 17,9 % na 20,6
Kľúčové pozitívne prekvapenia:
- Apple: 143,76 mld. USD oproti očakávaným 138,39 mld. USD
- Super Micro Computer: 12,68 mld. USD oproti očakávaným 10,42 mld. USD
- Microsoft: 81,27 mld. USD oproti očakávaným 80,31 mld. USD
Zdravotná starostlivosť: Rast tržieb sa zvýšil z 9,0 % na 10,3 %.
Pozitívne prekvapenia:
- Cigna: 72,50 mld. USD oproti očakávaným 70,31 mld. USD
- CVS Health: 105,69 mld. USD oproti očakávaným 103,70 mld. USD
- Eli Lilly: 19,29 mld. USD oproti očakávaným 17,94 mld. USD
- Centene: 49,73 mld. USD oproti očakávaným 48,39 mld. USD
Komunikačné služby: Rast tržieb sa zvýšil z 10,2 % na 12,2 %
Kľúčové správy:
- Alphabet: 113,83 mld. USD oproti očakávaným 111,32 mld. USD
- Meta: 59,89 mld. USD oproti očakávaným 58,46 mld. USD
Priemysel: Rast tržieb sa zvýšil z 5,8 % na 7,8 %.
Príjemné prekvapenia:
- Boeing: 23,95 mld. USD oproti očakávaným 22,60 mld. USD
- RTX: 24,24 mld. USD oproti očakávaným 22,69 mld. USD
- Caterpillar: 19,13 mld. USD oproti očakávaným 17,85 mld. USD
Ďalšie významné pozitívne prekvapenia
- Apollo Global Management: 9,86 mld. USD oproti očakávaným 4,77 mld. USD
- Phillips 66: 36,33 mld. USD oproti očakávaným 33,86 mld. USD
- Amazon: 213,39 mld. USD oproti očakávaným 211,44 mld. USD
- Ford: 45,90 mld. USD oproti očakávaným 43,60 mld. USD
Čo bude ďalej: prognózy sú už pesimistickejšie
Analytici očakávajú spomalenie rastu tržieb do roku 2026:
- 1. štvrťrok 2026: 8,7 % medziročne
- 2. štvrťrok 2026: 7,9
- 3. štvrťrok 2026: 7,3
- 4. štvrťrok 2026: 7,4
US500 (D1)
Údaje FactSetu za sezónu zverejňovania výsledkov vyzerajú silne, ale to sa nepremietlo do zrýchlenia rastu futures na index S&P 500. Táto divergencia je trochu znepokojujúca, pretože môže naznačovať, že valuácie predbehli zisky a akcie sú ocenené na maximum, čo ponecháva menej priestoru na rast. Na druhej strane, dynamika ziskov aj tržieb stále poskytuje hmatateľnú podporu pre relatívne vysoké úrovne valuácií na americkom trhu.
Zdroj: xStation5
