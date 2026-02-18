Zlato rastie o 2,5 % a približuje sa k 5 000 USD za uncu 📈

Zlato (GOLD) dnes výrazne posilňuje a pokračuje v raste napriek makrodátam z USA, ktoré by za bežných okolností podporili dolár. Objednávky, priemyselná produkcia aj údaje z trhu bývania prekonali očakávania. Pohyb je pravdepodobne podporený geopolitickou rizikovou prémiou a pozíciami investorov pred zverejnením zápisnice z januárového zasadnutia Fedu.
- Trhy vykazujú určitú nervozitu v súvislosti so zvýšeným napätím medzi USA a Iránom. Zároveň treba poznamenať, že počas väčšiny februára sa zlato obchodovalo v úzkom pásme bez jasného smerového trendu.
- Na geopolitickej scéne sa prvé kolo mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom, sprostredkované USA v Ženeve, skončilo približne po dvoch hodinách. Prezident Zelenskyj označil rokovania za „ťažké“ a obvinil Moskvu z naťahovania času.
- Irán medzitým uviedol, že sa s USA dohodol na súbore „vodiacich princípov“ pre jadrové rokovania, pričom zdôraznil, že konečná dohoda nie je bezprostredná.
- Trhy teraz čakajú na zápisnicu zo zasadnutia Fedu z 16.–17. januára (zverejnenie o 19:00 SEČ) v prostredí zmierňujúcich sa rizík na trhu práce a spomaľujúceho tempa dezinflácie. Napriek tomu môže zápisnica priniesť len obmedzené nové informácie, keďže trhový naratív sa od posledného zasadnutia výrazne posunul.
- Ďalším kľúčovým impulzom bude piatkové zverejnenie amerického indexu PCE (preferovaného inflačného ukazovateľa Fedu), ktorý bude pozorne sledovaný z hľadiska dopadov na náklady financovania.
Zlato, tradičný bezpečný prístav, dosiahlo 29. januára rekordné maximum 5 594,82 USD. Ako aktívum bez výnosu zvyčajne ťaží z prostredia nižších úrokových sadzieb. Trhy aktuálne započítavajú dve zníženia sadzieb v tomto roku, pričom prvé sa očakáva v júni (podľa CME FedWatch).
