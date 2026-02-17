Zlato stráca 2,5 % pre obchodné rokovania medzi USA a Iránom a silnejší dolár 📉 ANZ zvyšuje výhlaď

Zlato dnes klesá o 2,5 % na 4 850 USD za uncu pod tlakom silnejšieho amerického dolára a rastúcich nádejí na potenciálnu dohodu medzi USA a Iránom po druhom kole rokovaní v Ženeve, čo podporuje očakávania deeskalácie. Banka ANZ zároveň zvýšila svoj výhlaď pre druhý štvrťrok. Analytici ANZ zvýšili cieľ pre 2Q na 5 800 USD za uncu z 5 400 USD za uncu s tým, že najnovší pokles nemusí nevyhnutne znamenať koniec širšieho uptrendu.
- ANZ sa domnieva, že rast sa nenachádza v bode obratu. Banka uvádza, že napriek zvýšenej volatilite tento pohyb ešte nie je „dostatočne vyzretý“ na to, aby bolo možné očakávať trvalý obrat v blízkom období.
- Korekcia z úrovní okolo 5 600 USD znovu vyvolala obavy z hlbšieho poklesu, no ANZ zdôrazňuje, že súčasné makroekonomické prostredie sa výrazne líši od predchádzajúcich „cyklických vrcholov“, ako boli roky 1980 a 2011. Podľa banky nemožno aktuálne podmienky s týmito historickými epizódami porovnávať.
- Kľúčovým podporným faktorom zostávajú očakávané zníženia sadzieb Fedu a pokles reálnych výnosov. ANZ predpokladá dve zníženia o 25 bázických bodov – jedno v marci a druhé v júni.
- Spomaľovanie inflácie zároveň vedie trhy k započítaniu možnosti tretieho zníženia do decembra.
- Nižšie reálne výnosy zvyčajne podporujú prílev kapitálu do zlata.
- Geopolitické a politické riziká zostávajú dôležitým pilierom podpory. ANZ poukazuje na pretrvávajúcu ekonomickú neistotu a riziko obnovenia obchodnej vojny (clá) ako faktory, ktoré môžu udržať dopyt po tvrdých aktívach.
- Zlato ťaží aj z relatívnej straty atraktivity štátnych dlhopisov. ANZ tvrdí, že rastúce globálne zadlženie (nielen v USA) oslabuje úlohu dlhopisov ako „bezpečnej kotvy“ a posilňuje význam zlata ako nástroja diverzifikácie portfólia.
- ANZ zároveň upozorňuje na rastúcu rizikovú prémiu na dlhom konci americkej výnosovej krivky. Podľa banky investori požadujú vyššiu kompenzáciu za držanie dlhodobých štátnych dlhopisov, čo je viditeľné na rozširujúcom sa rozdiele medzi krátkodobými a dlhodobými výnosmi.
- Dopyt centrálnych bánk by mal zostať silný aj v roku 2026, no ANZ v roku 2025 vidí hlavnú hnaciu silu v širšom investičnom dopyte. To znamená väčšiu úlohu portfóliových tokov (fondy, ETF) pri tvorbe ceny.
- ETF: ANZ očakáva pokračujúce prílevy, pričom celkové držby zlatých ETF by mohli v roku 2025 prekročiť 4 800 ton. Banka predpokladá, že západné trhy zostanú dôležitou základňou, zatiaľ čo rast by sa mohol zrýchliť na rozvíjajúcich sa trhoch – najmä v Číne a Indii (aktuálne približne 10 % globálnych držieb ETF).
- Asymetria tokov zostáva pre zlato priaznivá. ANZ uvádza, že aktíva v zlatých ETF predstavujú menej než 3 % kombinovaných akciových a dlhopisových aktív, čo znamená, že aj malé presuny portfólií môžu mať neúmerne pozitívny vplyv na ceny.
- Striebro: konštruktívny výhlaď, no bez jasného očakávania prekonania zlata. ANZ zostáva voči striebru optimistická, no tvrdí, že vzhľadom na vyššiu volatilitu a citlivosť na priemyselný dopyt pri zvýšených cenových úrovniach striebro tento rok pravdepodobne zlato neprekoná.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.