Ropa rastie o 6 % 📈 Zopakuje sa scenár z roku 2022?

Futures na ropu Brent (OIL) na globálnych trhoch dnes vzrástli o viac než 6 % a priblížili sa k úrovni takmer 90 USD za barel. Ropa je teraz už len približne 12 % od „psychologickej“ hranice 100 USD.
- Je to vhodný moment porovnať reakciu trhu na rast cien ropy s cenovým šokom z februára 2022, keď Rusko spustilo svoju „špeciálnu vojenskú operáciu“ na Ukrajine. Vtedy bol rozsah rastu výrazne väčší. Ceny vyskočili približne z 94 USD na 132 USD za barel, čo predstavuje asi 40 % nárast – výrazne viac než dnešný pohyb.
- V súčasnosti sú ceny ropy približne o 20 % vyššie od začiatku konfliktu a ak by sa teraz zopakoval scenár z roku 2022, cena by mohla vzrásť až na 110 USD za barel. Blízky východ je však pre globálny ropný trh oveľa dôležitejší než Ukrajina, alebo dokonca Rusko. Z grafu vidno, že aj napriek vtedajšej „energetickej paralýze“ sa špekulatívny rast cien zastavil už v marci a ceny sa napokon nedokázali vrátiť na predchádzajúce maximá.
- Aktuálne sa zdá, že potenciálne narušenie Hormuzského prielivu v kombinácii s útokmi na ropnú infraštruktúru v Spojených arabských emirátoch alebo v Katari, ktoré by mohli trvať týždne, má výrazne väčší potenciál podporiť ďalší špekulatívny rast cien ropy. Veľa bude závisieť od toho, ako dlho bude konflikt trvať a či si Irán udrží schopnosť vykonávať útoky na susedné krajiny.
Kľúčovú rolu môže zohrať Čína, ktorá je závislá od dovozu ropy z Iránu a môže sa stať ekonomickou obeťou konfliktu na Blízkom východe. Otázkou je, či Peking nájde spôsob, ako Irán presvedčiť, aby sa zdržal útokov na energetickú infraštruktúru v regióne a zabezpečil pokračovanie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv, Červené more a Bab al-Mandab.
OIL (D1)
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.