🚩 US500 klesá pred otvorením trhu v USA, VIX rastie o 6 %

Futures na S&P 500 (US500) vykazujú pred otvorením amerického trhu výrazné straty a sentiment na akciách zostáva utlmený pre rastúce ceny energií, najmä ropy. Trhy zaťažili aj správy o rokovaniach medzi Čínou a Iránom, počas ktorých mala Čína údajne silno tlačiť na zabezpečenie úplne neobmedzenej plavby cez Hormuzský prieliv.
- Investori sa obávajú, že konflikt na Blízkom východe môže byť dlhodobý, zatiaľ čo eskalácia napätia v Perzskom zálive ďalej silnie. Index amerického dolára (DXY) sa už približuje k úrovni 100, keď vymazáva niekoľkomesačné straty voči košu hlavných mien, a ďalší tlak na rizikové aktíva pridávajú aj rastúce dlhopisové výnosy.
- V krátkom horizonte môže US500 naďalej rešpektovať spodnú hranicu trendovej línie, avšak prielom pod 6 800 bodov by mohol vyvolať tlak na opätovné otestovanie lokálnych miním pri 6 720 bodoch. Indikátor RSI na krátkodobom 5-min intervale opäť klesol blízko 30, čo signalizuje prepredané podmienky.
- O 14:30 budú zverejnené kľúčové americké makrodáta vrátane maloobchodných tržieb a reportu z trhu práce NFP. Vyššie než očakávané údaje by mohli ďalej podporiť dolár a dlhopisové výnosy, zatiaľ čo mierne slabšie alebo očakávaniam zodpovedajúce údaje by mohli čiastočne zmierniť inflačné obavy. Najrizikovejším scenárom sa javí výsledok nad očakávania alebo naopak výrazne pod odhady, keďže druhá možnosť by mohla zvýšiť obavy z možnej recese.
US500, VIX (M5 interval)
Zdroj: xStation5
Index VIX dosiahol lokálne maximá po tom, čo počas nočného obchodovania krátko klesol pod úroveň 23. Dopyt po zaistení proti ďalšiemu poklesu zostáva silný, keďže trh posudzuje, či sa dajú súčasné úrovne valuácií udržať v prostredí rastúcich výnosov a obnoveného inflačného tlaku.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.