Zlato zostáva v hre. Veľké banky očakávajú návrat k rastu 🟡

- Zlato od januárového maxima oslabilo o takmer 10 %.
- Banky ako ANZ a Goldman Sachs však naďalej veria v jeho dlhodobý rast.
- Hlavnou podporou majú byť centrálne banky, geopolitika a možné znižovanie sadzieb Fedu.
- Krátkodobo zostáva trh volatilný, dlhodobý výhlaď však zostáva pozitívny.
Cena zlata v posledných týždňoch výrazne oslabila, keď od januárového maxima nad 5 500 USD za uncu stratila takmer 10 %. Hlavným dôvodom boli dopady vojny na Blízkom východe, rast výnosov amerických dlhopisov, silnejší dolár a vyššia nervozita na trhu, ktorá časť investorov prinútila presúvať prostriedky do hotovosti.
Napriek tomu veľké banky zostávajú v strednodobom aj dlhodobom výhľade optimistické. Podľa analytikov z ANZ aj Goldman Sachs má zlato naďalej silnú podporu v podobe pokračujúcich nákupov zo strany centrálnych bánk, geopolitickej neistoty, očakávaného znižovania sadzieb Fedu a tiež postupnej diverzifikácie rezerv mimo dolárových aktív.
ANZ naďalej očakáva, že sa zlato do konca roka môže vrátiť až na 5 800 USD za uncu. Goldman Sachs si ponecháva cieľ na úrovni 5 400 USD, pričom počíta s ďalším záujmom centrálnych bánk a so znížením sadzieb Fedu o 50 bázických bodov počas tohto roka. Práve nižšie sadzby by mohli byť pre zlato dôležitým impulzom, pretože znižujú atraktivitu výnosových aktív a zvyšujú záujem o bezpečné uchovávatele hodnoty.
Krátkodobo však trh zostáva zraniteľný. Analytici upozorňujú, že ak budú pretrvávať problémy v oblasti Hormuzského prielivu, zlato môže ešte čeliť ďalším výkyvom a tlaku. V dlhšom horizonte by však práve pokračujúci konflikt mohol urýchliť odklon časti investorov od tradičných západných aktív, čo by bolo pre zlato pozitívne.
Aktuálne sa spotové zlato obchodovalo pri úrovni 4 747,94 USD za uncu, teda výrazne pod tohtoročnými maximami. Výhľad bánk však naznačuje, že súčasný pokles nemusí znamenať koniec rastového trendu, ale skôr dočasnú korekciu v prostredí zvýšenej geopolitickej neistoty.
Graf GOLD (D1)
Cena zlata sa aktuálne pohybuje okolo 4 755,82 USD, čo je tesne pod kľúčovou Fibonacciho úrovňou 50 % na 4 776,06 USD. Cena sa zároveň drží nad hladinou 38,2 % na 4 619,11 USD, ktorá teraz funguje ako dôležitý technický support. Z technického pohľadu je pozitívne, že trh po predchádzajúcom výpredaji zostáva nad SMA 100 na 4 701,62 USD, čo naznačuje, že dlhšia rastová štruktúra ešte nebola úplne narušená. Naopak EMA 50 na 4 777,34 USD zatiaľ predstavuje krátkodobú rezistenciu a cena sa pod ňou stále pohybuje. Williams %R sa nachádza okolo -31, čo ukazuje na zlepšenie nálady po predchádzajúcej slabosti. Momentum na hodnote 94,65 stále naznačuje, že trh ešte úplne neobnovil rastovú silu. Ak by sa zlatu podarilo stabilne dostať nad oblasť 4 776–4 780 USD, otvoril by sa priestor na rast smerom k 4 933 USD. V opačnom prípade zostáva v hre návrat k 4 619 USD.
Zdroj: xStation5
