อ่านเพิ่มเติม
UBU9.DE

UBU9.DE - ETFS

UBS (Irl) plc S&P 500 UCITS (Dist, EUR)
Open account
ตลาดนิยม

ไม่มีผลลัพธ์ที่ตรงกัน ""

ดูรายการผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ ลูกค้าทุกคนที่ดำเนินการกับข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง
Download free app
ข่าวล่าสุด

ติดตามความเคลื่อนไหวตลาดด้วยข่าวล่าสุด

ดูข่าวเพิ่มเติม
ABOUT INSTRUMENT

ซื้อขาย UBU9.DE CFD

UBS (Irl) plc S&P 500 UCITS (Dist, EUR)
-
-
-
-
-
TOP INSTRUMENTS

Check out more instruments

ALL ETF CFD

เทรดได้ทุกที่ทุกเวลา

ด้วยแอปการเทรด XTB ที่ได้รับรางวัลและใช้งานง่าย

ข่าวล่าสุด

ติดตามความเคลื่อนไหวตลาดด้วยข่าวล่าสุด

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทรัมป์–สี - สุนทรพจน์เฟด...

19 กันยายน 2025

BoJ หยุดขึ้นดอกเบี้ยแบบเข้มงวด ‼️ อุเอดะออกมาลดกระแสเก็งกำไรของตลาด...

19 กันยายน 2025

สรุปข่าวเช้า

19 กันยายน 2025
ดูข่าวเพิ่มเติม
เข้าถึง

วิธีการซื้อขาย UBU9.DE ที่ XTB?

1. เปิดบัญชี

กรอกข้อมูลและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

2. ฝากเงิน

เลือกวิธีการฝากเงินที่สะดวกจากหนึ่งในช่องทางที่มีอยู่ รวมถึงการชำระเงินทันทีและฟรี

3. เริ่มต้นการเทรด

เลือก CFD สินค้าโภคภัณฑ์ มากกว่า 30 รายการและตราสาร CFD อื่นๆ อีกกว่า 10800 รายการ%

เข้าสู่ตลาด

1. ดาวน์โหลดแอป

ดาวน์โหลดแอปได้ฟรี

2. เปิดบัญชี

กรอกข้อมูลและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

3. ฝากเงินและเทรด

เลือกวิธีการฝากเงินที่สะดวกจากหนึ่งในช่องทางที่มีอยู่ รวมถึงการชำระเงินทันทีและฟรี

เริ่มต้น
ทำไมควรเลือก XTB

ทำไมต้องซื้อขาย CFD ทองคำที่ XTB

แพลตฟอร์มนวัตกรรม

เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเทรดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราที่ได้รับรางวัล เพื่อให้แน่ใจว่าตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ใช้ได้ทั้งเวอร์ชันเดสก์ท็อปและมือถือ

ระเบียบข้อบังคับ

เครือของเราเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานชั้นนำหลายแห่ง เงินทุนของลูกค้า XTB จะถูกเก็บไว้ในบัญชีแยกต่างหาก ซึ่งหมายความว่าจะแยกออกจากเงินขององค์กร

การสนับสนุนลูกค้าด้วยหลากหลายภาษาและมีคุณสมบัติสูง

เจ้าหน้าทีพร้อมให้บริการในภาษาไทยตั้งแต่ 9:00-22:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์

TOP INSTRUMENTS

Check out more instruments

ALL ETF CFD
ความรู้

สำรวจคลังความรู้ที่ครอบคลุม

เทรดทองคืออะไร

การลงทุนทองคำคืออะไร เริ่มต้นการซื้อขายทองคำออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น

3 นาที become a Trader
CFD คืออะไร ?

CFD คืออะไร?

1 นาที CFDs
ดัชนีตลาดหุ้นคืออะไร

การเทรดดัชนี – ดัชนีตลาดหุ้นคืออะไร?

1 นาที become a Trader
อ่านบทความ
FAQ

คุณมีคำถาม ?

ETF (Exchange Fund) CFD เป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของ ETF ที่กำหนดโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ ETF. ETF CFD ทำงานโดยติดตามราคาของ ETF และอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขายตามส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด แทนที่จะเป็นเจ้าของ ETF นักลงทุนทำสัญญากับโบรกเกอร์เพื่อตกลงที่จะจ่ายหรือรับส่วนต่างของราคาโดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการซื้อขาย"

การซื้อขาย Exchange Traded Fund (ETF) โดยใช้ CFD ช่วยให้นักเทรดมีความยืดหยุ่นและเข้าถึงตลาดและสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก การซื้อขาย ETF CFD ช่วยให้นักลงทุนคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในทิศทางใดก็ได้ โดยการซื้อ (BUY/Long) เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่เพิ่มขึ้น หรือขาย (SELL/Short) เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การซื้อขาย ETF CFDs ก็มีความเสี่ยงที่ต้องคำนึงเช่นกัน ซึ่งนักลงทุนควรระวัง ตลาด CFD ETF อาจมีความผันผวนของราคาอย่างมาก ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียอย่างรวดเร็วและรุนแรงหากไม่ได้รับการวางแผนอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ความสามารถในการซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นอาจเป็นดาบสองคม เนื่องจากสามารถขยายผลกำไร แต่ยังเพิ่มโอกาสในการขาดทุนอีกเช่นกัน

เลเวอเรจเป็นคุณสมบัติในการเทรด CFD ETF ที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าสู่การเทรดด้วยจำนวนเงินที่มากกว่าเงินทุนจริง มันเพิ่มกำลังซื้อของจำนวนเงินที่ฝากไว้ในมาร์จิ้น ทำให้สามารถทำธุรกรรมที่เกินมูลค่าของมาร์จิ้นได้ เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลตอบแทนของการลงทุน แต่ยังสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียหากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

ได้ คุณสามารถขายชอร์ต ETF ด้วย CFD ได้ สัญญาซื้อขายส่วนต่างช่วยให้คุณสามารถเก็งกำไรทั้งราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลงโดยการซื้อ (ซื้อ) ETF ที่คุณคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น หรือ ETF แบบชอร์ต (ขาย) ที่คุณคาดว่าจะมีมูลค่าลดลง ควรสังเกตว่าความเสี่ยงของการขาดทุนเมื่อขายชอร์ตนั้นไร้ขีดจำกัด

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก