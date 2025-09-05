Euforia en las acciones de Broadcom 📈 ¿Podrá la compañía desafiar a Nvidia? ❓

Broadcom (AVGO.US) publicó sus resultados del tercer trimestre fiscal, superando ampliamente las expectativas del mercado y confirmando el creciente papel de la empresa en el segmento de inteligencia artificial. Las acciones subieron un 10,5% en el pre-market de Wall Street, después de que la compañía anunciara una alianza con OpenAI para producir aceleradores de IA personalizados. La dirección subrayó que las perspectivas para el ejercicio fiscal 2026 son mucho mejores de lo estimado anteriormente, gracias a nuevos y significativos pedidos.

Los ingresos de la compañía crecen de manera constante trimestre a trimestre, con una tendencia similar en el retorno sobre el capital invertido (ROIC). Al mismo tiempo, el costo promedio ponderado de capital (WACC) también está en aumento, pero no tanto como el retorno de la compañía. Esto significa que Broadcom gana más con sus inversiones de lo que le cuesta financiarlas, lo que genera mayor valor para los accionistas. Fuente: XTB Research

Los resultados han sido evaluados positivamente por los analistas, quienes destacan que Broadcom sigue mostrando un fuerte crecimiento en el segmento de IA pese a la desaceleración en otras áreas del mercado de semiconductores. Se presta especial atención al creciente peso de los ingresos por chips ASIC dedicados para sus dos principales clientes, así como a la expansión del portafolio a través de la cooperación con OpenAI. Este es un señal clave de que Broadcom está diversificando eficazmente sus fuentes de ingresos y fortaleciendo su posición frente a Nvidia.

Además, la directiva confirmó que el CEO Hock Tan permanecerá en su cargo al menos hasta 2030, lo que otorga estabilidad estratégica a la compañía.

Resultados del 3T FY2025

Ingresos totales: 15,95 mil M USD (Previsión: 15,84 mil M)

BPA ajustado: 1,69 USD (Previsión: 1,67 USD)

Ingresos de semiconductores: 9,17 mil M USD (Previsión: 9,1 mil M)

Ingresos de equipos de infraestructura y software: 6,79 mil M USD (Previsión: 6,75 mil M)

Ingresos de semiconductores de IA: 5,2 mil M USD (Previsión: 5,11 mil M)

EBITDA ajustado: 10,7 mil M USD (Previsión: 10,46 mil M)

Gastos en I+D: 1,48 mil M USD (Previsión: 1,53 mil M)

CapEx: 142 M USD (Previsión: 155,8 M)

Previsiones para el 4T FY2025

Ingresos: aprox. 17,4 mil M USD (Previsión: 17,05 mil M)

Margen EBITDA ajustado: 67%

Ingresos de semiconductores de IA: 6,2 mil M USD (Previsión: 5,82 mil M)

Crecimiento de ingresos interanual: +24%

Incremento esperado en la escala de entregas a socios del sector de IA

Perspectivas para los próximos trimestres y 2026

La directiva prevé una aceleración significativa del crecimiento en el ejercicio 2026 , especialmente en el segmento de IA .

La nueva alianza con OpenAI se espera que genere más de 10 mil M USD en pedidos y cree una alternativa a los chips de Nvidia .

La compañía espera que los ingresos de IA alcancen aprox. 20 mil M USD en el FY2025 , con un crecimiento en 2026 que supere las estimaciones previas (actualmente 50–60% interanual ).

Impulso sostenido en la infraestructura de centros de datos , gracias a las inversiones de los hiperescaladores .

El liderazgo estable de Hock Tan hasta 2030 busca garantizar continuidad en la estrategia de consolidación y expansión en IA.

Incluso antes del inicio de la sesión, las acciones de la compañía acumulaban una ganancia de casi 32% en lo que va del año, con un PER de 76. Los inversores se mantienen optimistas, lo que se refleja en el incremento cercano al 11% en el precio de la acción antes de la apertura.



Fuente: xStation

