Shrnutí trhů: evropské akcie se přidávají k býčí rally 🚀 Euro Stoxx +3 %

Geopolitika: Trhy započítávají možnost konce války
- Středeční obchodní seance je pro evropské trhy nejlepší za více než rok. Hlavním impulzem byl úterní projev Donalda Trumpa, ve kterém uvedl, že by se USA mohly stáhnout z Íránu už během dvou až tří týdnů a že k ukončení vojenských operací ani není nutná formální diplomatická dohoda. Trhy to okamžitě vyhodnotily jako signál posunu k narativu „mise splněna“.
- K tomu se přidalo i vyjádření íránského prezidenta Pezeshkiana, který deklaroval ochotu konflikt ukončit, ale pouze výměnou za formální bezpečnostní záruky. To stačilo k tomu, aby asijské akciové trhy zaznamenaly nejsilnější jednodenní růst za více než tři roky (MSCI Asia Pacific +4,9 %, Kospi +8,5 %, Nikkei +5 %).
- Opatrnější investoři ale upozorňují, že Izrael zatím o příměří nemluví, Wall Street Journal informuje o možném vstupu SAE do konfliktu a Írán zatím neprojevil skutečnou ochotu jednat. Někteří stratégové, včetně týmu Mizuho, proto doporučují vůči rozsahu této rally určitou skepsi.
- Hlavní událostí večera bude Trumpův projev ve 3:00 ráno ve čtvrtek, ve kterém se očekává, že americký prezident okomentuje Írán a potenciálně i alianci NATO, kterou Trump v poslední době označil za „slabou“. Deník The Telegraph dnes navíc uvedl, že Trump dokonce zvažuje odchod z aliance.
Dolar oslabuje, zatímco zlato a dluhopisy získávají
- EURUSD roste o 0,40 % na 1,1599 a dostává se poblíž tříměsíčních maxim. GBPUSD přidává 0,63 % na 1,3304. Výrazně posiluje také zlotý – USDPLN klesá o 0,42 % na 3,6907, zatímco EURPLN se pohybuje kolem 4,2808.
- Zlato pokračuje v růstu (+1,40 %, 4 731 USD za unci). Tentokrát ne jako barometr strachu, ale jako zajištění proti inflaci, kterou by mohlo podpořit případné ekonomické oživení a přetrvávající nejistota v dodavatelských řetězcích. Americké 10leté dluhopisy posilují a jejich výnos klesá o 3,4 bazického bodu na 4,277 %.
Ceny ropy klesají – trh započítává konec války
- WTI krátce klesla pod symbolickou hranici 100 USD za barel a aktuálně se obchoduje na 99,87 USD (-1,59 %). Brent oslabuje o 0,35 % na 102,89 USD.
- Trh však zůstává částečně opatrný. Ceny neklesají volně, protože geopolitická riziková prémie zůstává ve hře, dokud nebude formálně znovu otevřen Hormuzský průliv a vojáci se nezačnou vracet domů.
Evropské akciové indexy – růst téměř napříč trhem
- Stoxx 600 roste o více než 2 %, což představuje nejsilnější denní růst za rok. DE40 přidává 0,84 % na 23 399 bodů a ITA40 roste o 1,60 % na 44 949 bodů.
- Nejvýkonnějšími sektory jsou banky (UCG +6,0 %, BNP +4,92 %, BBVA +4,4 %, HSBC +4,0 %) a obranné společnosti (Rolls-Royce +7 %, Rheinmetall +6,8 %, Safran +3,6 %). Paradoxně obranný sektor roste proto, že trhy vnímají spor s USA jako signál pro další evropské investice do obrany a posun kontinentu směrem k větší soběstačnosti.
- Po úterní seanci na Wall Street, kde S&P 500 vzrostl o 2,9 % a Nasdaq 100 o 3,4 %, tedy v rámci jednoho z nejsilnějších denních růstů od května 2025, dnes opět mírně rostou i futures na americké indexy. US500 futures přidávají 0,75 % na 6 616, US100 roste o 0,96 % na 24 135.
Evropské PMI ve výrobě – příjemné překvapení
- Březnové hodnoty PMI z evropského průmyslu přinesly většinou pozitivní překvapení. Eurozóna dosáhla 51,6 bodu (odhad: 51,4), Německo 52,2 bodu (odhad: 51,7), což signalizuje, že největší evropská ekonomika se skutečně dostává z měsíců průmyslové slabosti, částečně i kvůli narušení globálních dodavatelských řetězců.
- Největším pozitivním překvapením bylo Švýcarsko, kde index dosáhl 53,3 bodu oproti konsenzu 47,0 bodu. Jde o jednu z největších pozitivních odchylek od odhadů v historii tohoto ukazatele. Naopak zklamalo Španělsko (48,7 oproti odhadu 50,4) a také Polsko (48,7) – sice nad odhady, ale stále v pásmu kontrakce pod hranicí 50 bodů.
- Je ale třeba dodat, že část zlepšení PMI je statistickým efektem způsobeným narušením dodavatelských řetězců. Vyšší ceny a logistické komplikace index uměle nafukují. Reuters správně upozorňuje, že „narušení dodavatelských řetězců nafouklo růstová čísla“, a data je proto potřeba interpretovat s určitou opatrností.
Firmy – co dnes sledovat
- Chemický sektor je jedním z největších vítězů konfliktu a v tomto čtvrtletí si vede mimořádně dobře. Index Stoxx 600 Chemicals letos vzrostl přibližně o 6 %, zatímco širší trh ztrácí asi 1,5 %. BASF zvýšil ceny detergentů o 30 %, Lanxess oznámil zvýšení cen sirných produktů o 40 %. Morgan Stanley upozorňuje, že evropské chemické firmy mohou znovu získávat tržní podíl, který v minulých letech ztratily ve prospěch Asie.
- Nike po včerejším uzavření trhu poslal sektor sportovního oblečení prudce dolů. Firma předpověděla pokles tržeb v aktuálním čtvrtletí o 2 až 4 %, zatímco trh čekal růst o 2 %. Akcie v after-marketu spadly o 9,1 %. Citi varuje před negativním dopadem i na Adidas, Puma a JD Sports, přičemž právě JD Sports je zranitelný kvůli vysoké expozici na produkty Nike v Evropě.
- LVMH uzavřela nejhorší čtvrtletí ve své historii. Akcie v 1. čtvrtletí 2026 ztratily 28 %, což je horší výsledek než během finanční krize v roce 2008, pandemie covid-19 i splasknutí dot-com bubliny. Majetek Bernarda Arnaulta se snížil o 55,4 miliardy USD. Firma se nyní obchoduje pod hranicí 20násobku forwardových zisků.
- Citi dnes zvyšuje doporučení na „Buy“ u tří obranných titulů: Babcock, Leonardo a TKMS, s odkazem na atraktivní valuace po nedávné korekci. JPMorgan zároveň zvyšuje doporučení na „Overweight“ u Unibail-Rodamco-Westfield a Engie. Ferrari dostává od Jefferies doporučení „Buy“ s cílovou cenou 350 eur.
- Equinor byl zařazen na seznam „sell“ od SEB Equities. Analytici upozorňují na „výrazný prostor pro pokles“ při současných valuacích, protože podle nich je období mimořádných zisků plynoucích ze současného konfliktu pouze dočasné. Jde o zajímavý kontrariánský pohled v době obecného optimismu.
- Orlen podepsal předběžnou dohodu o akvizici společnosti Polyolefins od Grupy Azoty. Jde o významný konsolidační krok v polském petrochemickém sektoru v době globálních problémů v dodavatelských řetězcích.
- OpenAI byla oceněna na 852 miliard USD po investičním kole ve výši 122 miliard USD, což představuje jedno z největších soukromých investičních kol v historii technologií. Pro evropské firmy z oblasti AI je to signál, že chuť investorů financovat umělou inteligenci zůstává silná i navzdory geopolitickým turbulencím.
