Avant l'ouverture des marchés : L'Asie recule suite aux résultats de SK Hynix et aux attaques iraniennes ! Le dollar marque le pas avant la réunion de la Fed (29.07.2026)

📉 Actions et indices américains et européens Les contrats à terme sur les indices de Wall Street restent sous la pression des tensions au Moyen-Orient et des résultats de SK Hynix, un fournisseur clé de Nvidia, qui n'ont pas répondu aux attentes des investisseurs.

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ( US100 ) enregistrent la plus forte baisse (-0,5 %), ceux sur le S&P 500 ( US500 ) et le Russell 2000 ( US2000 ) reculent d’environ 0,15 %, tandis que les contrats à terme sur le Dow Jones ( US30 ) restent stables, soutenus par une forte concentration de valeurs traditionnelles de « valeur ».

) enregistrent la plus forte baisse (-0,5 %), ceux sur le S&P 500 ( ) et le Russell 2000 ( ) reculent d’environ 0,15 %, tandis que les contrats à terme sur le Dow Jones ( ) restent stables, soutenus par une forte concentration de valeurs traditionnelles de « valeur ». L'indice européen EU50 est également dans le rouge (-0,3 %). 🌏 Séance asiatique Les marchés asiatiques ont subi une forte vague de ventes déclenchée par les tensions au Moyen-Orient, la hausse des prix du pétrole, les craintes d'une politique monétaire restrictive de la Fed et l'inquiétude concernant les valorisations des valeurs liées à l'IA.

À son plus bas niveau, le KOSPI sud-coréen a plongé jusqu'à 11 %, tandis que l'indice de référence taïwanais a chuté de près de 4 %. Les contrats à terme sur le Nikkei 225 ( JP225 ) sont en baisse de 1,6 %. L’indice chinois HSCEI reste légèrement en territoire positif ( CHN.cash : +0,8 %).

) sont en baisse de 1,6 %. L’indice chinois HSCEI reste légèrement en territoire positif ( : +0,8 %). Les géants de la technologie ont mené la baisse : SK Hynix a chuté de plus de 9 % malgré un chiffre d’affaires record, Samsung a perdu entre 5 et 8 %, et TSMC a reculé de plus de 2 %.

a chuté de plus de 9 % malgré un chiffre d’affaires record, a perdu entre 5 et 8 %, et a reculé de plus de 2 %. SK Hynix : Le résultat d’exploitation de la société a bondi de 557 % pour atteindre 60 500 milliards de wons au dernier trimestre, mais tant ce résultat que le chiffre d’affaires se sont révélés inférieurs aux prévisions. Les résultats de ce fournisseur clé de mémoire de Nvidia ont ravivé les craintes d’un ralentissement du boom de l’IA et de la forte dynamique du secteur des semi-conducteurs, déclenchant une vague de ventes massives lors des échanges après clôture aux États-Unis (-6 %). 🏦 Macroéconomie et géopolitique Escalade au Moyen-Orient : L’Iran a déclaré que si aucun accord n’était conclu avec Oman, il maintiendrait sa position actuelle concernant le détroit d’Ormuz. Par ailleurs, l’Iran a lancé des missiles balistiques en direction d’une base américaine en Jordanie. Dans le même temps, l’agence de presse officielle jordanienne a rapporté que ses forces avaient intercepté cinq missiles en provenance d’Iran.

L’Iran a déclaré que si aucun accord n’était conclu avec Oman, il maintiendrait sa position actuelle concernant le détroit d’Ormuz. Par ailleurs, l’Iran a lancé des missiles balistiques en direction d’une base américaine en Jordanie. Dans le même temps, l’agence de presse officielle jordanienne a rapporté que ses forces avaient intercepté cinq missiles en provenance d’Iran. Inflation (IPC) en Australie : L’inflation mesurée par l’IPC a reculé plus rapidement que prévu, passant de 4,0 % en mai à 3,8 % en glissement annuel en juin. Le taux trimestriel du deuxième trimestre a également baissé (de 4,1 % à 3,9 %, prévision : 4,1 %). La moyenne tronquée s’est établie à 3,6 % (prévision : 3,7 %, valeur précédente : 3,5 %). Bien que les coûts du logement aient continué à augmenter rapidement (+6,8 %), l’inflation dans le secteur des transports a fortement ralenti. Dans l’ensemble, ces données tempèrent les anticipations d’une hausse des taux de la banque centrale lors de sa prochaine réunion en août. Le dollar australien (AUD) recule face à toutes les devises du G10. 💱 Devises, matières premières et cryptomonnaies Marché des changes (FX) : L'indice du dollar américain marque le pas dans l'attente de la décision de la Fed ( USDIDX : -0,1 %). Le dollar australien est aujourd'hui la devise la plus faible du G10 après la publication d'une inflation IPC inférieure aux prévisions ( AUDUSD : -0,25 %, AUDNZD : -0,3 %). Le dollar néo-zélandais ( NZDUSD : -0,3 %) et le yen japonais ( USDJPY : -0,2 %) enregistrent des hausses généralisées, tous deux soutenus par des pressions relativement « hawkish » sur leurs banques centrales respectives. L’ EURUSD progresse modestement de 0,05 % à 1,1399.

L'indice du dollar américain marque le pas dans l'attente de la décision de la Fed ( : -0,1 %). Le dollar australien est aujourd'hui la devise la plus faible du G10 après la publication d'une inflation IPC inférieure aux prévisions ( : -0,25 %, : -0,3 %). Le dollar néo-zélandais ( : -0,3 %) et le yen japonais ( : -0,2 %) enregistrent des hausses généralisées, tous deux soutenus par des pressions relativement « hawkish » sur leurs banques centrales respectives. L’ progresse modestement de 0,05 % à 1,1399. Pétrole brut et rapport de l’API : Les contrats à terme sur le Brent rebondissent de 3,3 % pour s’établir autour de 84–85 $ le baril. Parallèlement, le rapport hebdomadaire de l’API sur les stocks de carburants a révélé une hausse inattendue et importante des stocks américains de pétrole brut (+3,3 millions de barils contre une baisse attendue de -1,35 million) et d’essence (+0,92 million contre -1,2 million), ce qui indique une demande plus faible que prévu.

Les contrats à terme sur le Brent rebondissent de 3,3 % pour s’établir autour de 84–85 $ le baril. Parallèlement, le rapport hebdomadaire de l’API sur les stocks de carburants a révélé une hausse inattendue et importante des stocks américains de pétrole brut (+3,3 millions de barils contre une baisse attendue de -1,35 million) et d’essence (+0,92 million contre -1,2 million), ce qui indique une demande plus faible que prévu. Métaux précieux : La volatilité de l’or s’atténue parallèlement à celle du dollar à l’approche de la décision du FOMC (il s’échange actuellement à un niveau stable, proche de 4 030 $ l’once), tandis que l’argent progresse de 1,3 % à 57,90 $ l’once.

La volatilité de l’or s’atténue parallèlement à celle du dollar à l’approche de la décision du FOMC (il s’échange actuellement à un niveau stable, proche de 4 030 $ l’once), tandis que l’argent progresse de 1,3 % à 57,90 $ l’once. Cryptomonnaies : Le bitcoin s’est lui aussi stabilisé (stable près de 64 000 $), tandis que l’Ethereum recule légèrement de 0,5 % à 1 914 $.

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