Indice NFIB di ottimismo delle piccole imprese USA superiore alle attese

Punti chiave L'indice NFIB sull'ottimismo delle piccole imprese negli Stati Uniti è risultato superiore alle attese.

L’NFIB Small Business Optimism Index negli Stati Uniti si è attestato a 97,4, ben al di sopra delle previsioni di consenso pari a 95,7 e del precedente valore di 95,3. L’indice di ottimismo delle piccole imprese NFIB è aumentato , avvicinandosi alla sua media storica a 52 anni pari a 98,0 . Le aspettative riguardo alle condizioni aziendali e alle vendite future sono migliorate significativamente.

, avvicinandosi alla sua media storica a 52 anni pari a . Le aspettative riguardo alle condizioni aziendali e alle vendite future sono migliorate significativamente. L’incertezza delle imprese è diminuita per il secondo mese consecutivo , anche se rimane ancora ben al di sopra della sua media storica.

, anche se rimane ancora ben al di sopra della sua media storica. Il 32% dei proprietari di piccole imprese ha dichiarato di avere posizioni lavorative aperte non coperte , mentre la quota di aziende intenzionate ad aumentare le assunzioni nei prossimi tre mesi è salita all’ 11% .

, mentre la quota di aziende intenzionate ad aumentare le assunzioni nei prossimi tre mesi è salita all’ . L’inflazione è stata nuovamente indicata come la principale sfida per le piccole imprese. È stata citata dal 21% degli intervistati , il livello più alto da ottobre 2024.

È stata citata dal , il livello più alto da ottobre 2024. Le imprese continuano ad aumentare i prezzi , con la quota di aziende che ha incrementato i prezzi di vendita salita per il quarto mese consecutivo, raggiungendo il livello più alto da gennaio 2023. Allo stesso tempo, un numero inferiore di imprese prevede di aumentare i prezzi nei prossimi tre mesi, suggerendo che le pressioni inflazionistiche potrebbero gradualmente attenuarsi.

, con la quota di aziende che ha incrementato i prezzi di vendita salita per il quarto mese consecutivo, raggiungendo il livello più alto da gennaio 2023. Allo stesso tempo, un numero inferiore di imprese prevede di aumentare i prezzi nei prossimi tre mesi, suggerendo che le pressioni inflazionistiche potrebbero gradualmente attenuarsi. Le prospettive economiche delle imprese sono migliorate sensibilmente. Le aspettative di un miglioramento delle condizioni aziendali nei prossimi sei mesi sono aumentate per la prima volta dall’inizio dell’anno, mentre le aspettative sulle vendite hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi mesi.

Le aspettative di un miglioramento delle condizioni aziendali nei prossimi sei mesi sono aumentate per la prima volta dall’inizio dell’anno, mentre le aspettative sulle vendite hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi mesi. Anche i piani di investimento si sono rafforzati , con il 20% delle aziende che prevede spese in conto capitale (capital expenditures) nei prossimi sei mesi: il dato più elevato dell’anno.

, con il che prevede spese in conto capitale (capital expenditures) nei prossimi sei mesi: il dato più elevato dell’anno. Il tasso medio di interesse sui prestiti a breve termine è sceso al 7,4%, il livello più basso da ottobre 2022, mentre la quota di imprese che ricorre regolarmente al credito è diminuita al 22%, ben al di sotto della media storica.

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