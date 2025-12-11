Hoy se publica el informe de la balanza comercial en EE. UU.

Las publicaciones clave del día son el informe retrasado de la balanza comercial estadounidense de septiembre y los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo. Además, también conoceremos las decisiones sobre los tipos de interés de Suiza y Turquía.

Calendario económico del día

10:50 - Reino Unido - Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey

14:30 - Estados Unidos - Datos de empleo

Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: Pronóstico: 220.000. Anterior: 191.000.

Promedio de solicitudes de subsidio por desempleo de 4 semanas: Anterior: 214.750.

Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: Pronóstico: 1.950.000. Anterior: 1.939.000.

14:30 - Datos de la balanza comercial del mes de septiembre en Canadá

Balanza comercial: Previsión: -4.400 millones. Anterior: -6.320 millones.

Importaciones: Anterior: 66.910 millones.

Exportaciones: Anterior: 60.580 millones.

14:30 - Datos de la balanza comercial del mes de septiembre en EE. UU.