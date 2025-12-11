Leer más
Hoy se publica el informe de la balanza comercial en EE. UU.

Las publicaciones clave del día son el informe retrasado de la balanza comercial estadounidense de septiembre y los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo. Además, también conoceremos las decisiones sobre los tipos de interés de Suiza y Turquía.

Calendario económico del día

10:50 - Reino Unido - Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey

14:30 - Estados Unidos - Datos de empleo

  • Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: Pronóstico: 220.000. Anterior: 191.000.
  • Promedio de solicitudes de subsidio por desempleo de 4 semanas: Anterior: 214.750.
  • Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: Pronóstico: 1.950.000. Anterior: 1.939.000.

14:30 - Datos de la balanza comercial del mes de septiembre en Canadá

  • Balanza comercial: Previsión: -4.400 millones. Anterior: -6.320 millones.
  • Importaciones: Anterior: 66.910 millones.
  • Exportaciones: Anterior: 60.580 millones.

14:30 - Datos de la balanza comercial del mes de septiembre en EE. UU.

  • Balanza Comercial: Pronóstico: -62.500 millones. Anterior: -59.600 millones.
  • Exportaciones: Anterior: 280.800 millones.
  • Importaciones: Anterior: 340.400 millones.
12 de diciembre de 2025, 11:49

