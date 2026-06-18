Amazon rzuca wyzwanie Nvidii. Gigant chce sprzedawać własne chipy AI

Amazon prowadzi rozmowy dotyczące sprzedaży swoich autorskich chipów AI do zewnętrznych klientów centrów danych, co może oznaczać istotną zmianę w układzie sił na rynku infrastruktury sztucznej inteligencji i potencjalne zwiększenie presji konkurencyjnej wobec Nvidii.

Według dostępnych informacji chodzi o rozszerzenie dotychczasowego modelu, w którym układy Amazonu takie jak Trainium wykorzystywane są głównie wewnątrz Amazon Web Services. Firma rozważa jednak udostępnienie ich także innym podmiotom budującym infrastrukturę AI.

Na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak naturalne rozwinięcie strategii AWS, jednak konsekwencje są znacznie szersze. Gdyby Amazon faktycznie zaczął komercjalizować własne akceleratory AI, oznaczałoby to przejście z roli zamkniętego dostawcy infrastruktury chmurowej do roli częściowego konkurenta na rynku układów scalonych zdominowanym obecnie przez Nvidię.

Z perspektywy Nvidii kluczowe nie jest natychmiastowe ryzyko utraty przychodów, lecz potencjalna zmiana struktury popytu w długim terminie. Przez lata model wzrostu Nvidii opierał się na tym, że hyperscalerzy tacy jak Amazon, Microsoft, Google czy Meta byli przede wszystkim odbiorcami jej układów, a nie ich bezpośrednimi konkurentami. Ten układ zapewniał wysoką siłę cenową i stabilny popyt.

Wejście Amazona w sprzedaż własnych chipów oznaczałoby stopniowe przesuwanie się w kierunku bardziej złożonego modelu, w którym duzi gracze chmurowi nie tylko kupują moc obliczeniową, ale również sami ją projektują i oferują na zewnątrz. W praktyce Amazon przestałby być wyłącznie klientem Nvidii i stałby się częściowo jej konkurentem, oferując alternatywne stosy obliczeniowe dla AI.

Ten trend wpisuje się w szerszą zmianę obserwowaną w całym sektorze. Hyperscalerzy coraz mocniej inwestują we własne układy scalone, aby ograniczyć zależność od Nvidii i zoptymalizować koszty oraz wydajność dla własnych obciążeń. Nowym etapem tej strategii jest potencjalna komercjalizacja tych chipów, a więc wyjście poza wewnętrzne zastosowania.

Warto podkreślić, że biznes chipowy Amazona już dziś dynamicznie rośnie w ramach AWS. Firma rozwija zarówno własne układy, jak i równolegle korzysta z rozwiązań Nvidii, tworząc model dwutorowy. To pokazuje, że Amazon nie rezygnuje z Nvidii, ale jednocześnie buduje alternatywę, która w przyszłości może zwiększać jego niezależność.

Dla inwestorów kluczowe pytanie brzmi, czy jest to jedynie rozszerzenie optymalizacji infrastruktury AWS, czy początek szerszej strategii, w której Amazon zacznie aktywnie konkurować z Nvidią o zewnętrzne obciążenia obliczeniowe i klientów centrów danych.

W długim terminie znaczenie tej informacji nie sprowadza się wyłącznie do potencjalnej sprzedaży chipów, ale do możliwej zmiany całej struktury rynku AI. Jeśli Amazon odniesie sukces, może to stopniowo osłabić dominację Nvidii nie poprzez bezpośrednią walkę cenową, lecz poprzez przebudowę sposobu, w jaki budowana i konsumowana jest infrastruktura sztucznej inteligencji.

Na ten moment pozycja Nvidii pozostaje jednak bardzo silna. Spółka wciąż wyznacza standard wydajności dla akceleratorów AI, a większość największych graczy chmurowych nadal w dużej mierze opiera swoje systemy na jej układach. Mimo to ruch Amazona jest kolejnym sygnałem, że rynek sprzętu dla AI staje się coraz bardziej konkurencyjny i stopniowo przesuwa się w stronę większej fragmentacji oraz integracji pionowej po stronie największych dostawców chmury.