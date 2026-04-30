PILNE: Inflacja w Polsce odbija zgodnie z oczekiwaniami. Kiedy czeka nas inflacja 5%?

Inflacja CPI w Polsce wstępnie za kwiecień: 3,2% r/r (oczekiwano: 3,2% r/r; poprzednio: 3,0% r/r)

Inflacja w ujęciu miesięcznym: 0,6% m/m (oczekiwano: 0,6% m/m; poprzednio: 1,1% m/m)

Oczywiście głównym motorem napędowym inflacji rocznej były kwestie związane z paliwami. Jak pokazuje GUS w kategorii paliwa i smary do prywatnych środków transportu wzrosty o 8,4% r/r, nieco wolniej niż marcu, kiedy było to 8,6% r/r. Wobec tego miesięcznie mamy spadek na poziomie 1,8% m/m, natomiast jest to przede wszystkim efekt rozpoczęcia obowiązywania programu rządowego CPN, który obniżył podatek VAT i akcyze na paliwa. Mocno wzrosła również kategoria innych cen energii, gdzie mamy odbicie na poziomie 4,7% r/r, natomiast żywność zdrożała o 1,9% r/r.

Ścieżki inflacyjne na kolejne miesiące wyglądają już o wiele łagodniej niż wcześniej. Jednocześnie wydawało się, że najgorsze jest już za nami, natomiast na koniec kwietnia ropa Brent powraca do poziomu 110 USD za baryłkę. Jeśli nie dojdzie do jakiejś ogromnej presji wzrostowej na ceny, scenariusz dobicia do 5% w okresie wakacyjnym zacznie być scenariuszem mało prawdopodobnym. Warto również zauważyć, że rynek zaczął dostrzegać ryzyko podwyżek stóp procentowych. Wskaźnik FRA 9/12 wskazuje na stopę procentową w perspektywie 9 miesięcy na 3 kolejne miesiące na poziomie 4,6%, co oznaczałoby potencjał 3 podwyżek stóp procentowych. FRA 6/9, czyli perspektywa pół roku na 3 kolejne miesiące (można założyć, że jest to okres mniej więcej do końca roku) zakłada 2 podwyżki. Z drugiej strony należy jednak pamiętać, że obecny charakter inflacji jest głównie podażowy, na który bank centralny niekoniecznie ma wpływ, choć jednoczesnie niektórzy członkowie RPP obawiają się głównie presji na ceny ze strony wysokich wydatków fiskalnych. Niemniej warto podkreślić, że obniżki stóp procentowych są na ten moment absolutnie wykluczone.

Para USDPLN pozostaje na podwyższonym poziomie, ale jednocześnie obserwujemy osłabiającego się dolara od początku sesji amerykańskiej. Choć zagrożenie sytuacją na Bliskim Wschodzie jest duże, może się wydawać, że ostatnia zwyżka na rynku ropy naftowej ma charakter głównie techniczny, związany z zapadaniem czerwcowego kontraktu ropy Brent, co również może mieć wpływ na notowania na rynku walutowym. Wzrost oczekiwań na podwyżki stóp w Polsce jest dosyć interesujący, ale ryzyko związane ze zwyżką cen energii jest głównie destrukcyjne dla euro czy polskiego złotego. Później po minięciu ryzyka, jeśli dalej będą rozważane podwyżki, może to zacząć działać na korzyść walut europejskich.