Poranna odprawa (09.09.2025)

Sesja w regionie Azji i Pacyfiku przebiegła w mieszanych nastrojach. Japoński JP225 traci 0,95%, chińskie indeksy notują zmiany między -/+0,50%, a australijski AU200.cash traci 0,50%.

Złoto zyskuje 0,56% do rekordowego poziomu 3655 USD za uncję, a srebro po raz pierwszy od 2011 r. przekroczyło 41 USD. Dolar amerykański lekko słabnie (USDIDX: -0,11%).

W Australii sierpniowe badanie NAB pokazało spadek nastrojów biznesowych do 4 (z 8), przy poprawie warunków do 7 (z 5). Zatrudnienie wzrosło do 6, rentowność do 4, a portfel zamówień po raz pierwszy od dwóch lat przeszedł na poziom dodatni.

Wysłannik handlowy Akazawa potwierdził, że cła USA na japońskie towary, w tym auta, zostaną obniżone do 16 września. Spory pozostają jednak nierozwiązane. Akazawa będzie kontynuował rozmowy w Waszyngtonie

Seul odrzucił amerykańskie żądania podobne do tych z Japonią, dotyczące zobowiązania inwestycyjnego 350 mld USD. Negocjacje są opóźnione, gdy obie strony szukają rozwiązań.

Chińskie Ministerstwo Handlu odbyło rozmowy z kanadyjskimi urzędnikami, w tym premierem Saskatchewan i sekretarzem parlamentarnym premiera. Dyskusje dotyczyły handlu, rolnictwa i współpracy energetycznej, sygnalizując otwarcie Pekinu na poziomie federalnym i prowincjonalnym.

Francuski premier François Bayrou został odwołany w głosowaniu nad wotum zaufania, choć wynik był oczekiwany. Wpływ na rynek był ograniczony, euro pozostało w dużej mierze niewzruszone.

Rynek wycenia agresywne cięcia stóp przez Fed, a szanse na ruch o 50 pb we wrześniu zależą od czwartkowego raportu CPI (obecnie 12%).

Przeciwnie to głównego nurtu, CEO Goldman Sachs David Solomon stwierdził, że polityka Fed nie jest „wyjątkowo restrykcyjna”, wskazując na silną skłonność do ryzyka. Ostrzegł, że polityka handlowa spowolniła inwestycje, lecz ogólne warunki pozostają sprzyjające.

