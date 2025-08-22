3 trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (22. 08. 2025)

Jedna z kľúčových udalostí pre globálne finančné trhy – ekonomické sympózium v Jackson Hole – je teraz za nami. Predseda Fedu Jerome Powell naznačil, že úrokové sadzby v USA by mohli byť znížené, keďže súkromná spotreba oslabuje a situácia na trhu práce zostáva „krehká“. Zároveň podľa Powella základný scenár vývoja inflácie v USA naznačuje ďalší pokles, napriek krátkodobému nárastu spôsobenému obchodnými clami. Okrem toho Kanada plánuje zrušiť clá na americké tovary, čo by mohlo výrazne znížiť inflačné riziká v USA a dať Federálnemu rezervnému systému viac priestoru na znižovanie sadzieb.
Budúci týždeň prinesie sériu dôležitých makroekonomických údajov, ktoré môžu ovplyvniť budúce rozhodnutia Fedu. Trhy sa zároveň zamerajú na výsledky spoločnosti Nvidia – aktuálne najväčšej a najvplyvnejšej firmy na Wall Street. V nasledujúcich dňoch budú investori sledovať aj vývoj v obchodných vzťahoch a pokrok v mierových rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom. Na tomto pozadí budú kľúčovými trhmi na sledovanie: US100, USDJPY a ROPA.
US100
Nvidia s trhovou kapitalizáciou presahujúcou 4 bilióny dolárov je momentálne najväčšou spoločnosťou na svete. Jej váha v indexe Nasdaq 100 presahuje 14 %, čo znamená, že jej výsledky výrazne ovplyvnia výkonnosť celého indexu. Zverejnenie výsledkov zároveň poslúži ako indikátor sentimentu pre ďalšie spoločnosti z oblasti umelej inteligencie.
Očakávaný upravený zisk na akciu (EPS) je 1,00 USD, čo predstavuje takmer 50 % medziročný nárast. Tržby by mali presiahnuť 46 miliárd USD, avšak trh dúfa v pozitívne prekvapenie na úrovni 48–50 miliárd. Otáznik visí nad predajmi čipov H20 do Číny, ktoré síce získali povolenie vo Washingtone, no stále sú neisté. Nvidia zverejní svoje výsledky za fiškálne 2. štvrťrok 2026 (máj–júl 2025) v stredu po uzavretí burzy.
USDJPY
Po Jackson Hole sa pozornosť trhu presúva na blížiace sa makrodáta. Vo štvrtok bude zverejnený druhý odhad HDP USA za 2. štvrťrok – očakáva sa rast až o 3,1 % medziročne. V piatok budú zverejnené údaje o PCE inflácii – preferovanom inflačnom ukazovateli Fedu. Celková inflácia by mala zostať na úrovni 2,6 % medziročne, zatiaľ čo jadrová inflácia môže vzrásť na 2,9 %. Prípadné vyššie hodnoty by mohli podporiť americký dolár, ktorý sa po predchádzajúcich prudkých poklesoch snaží o zotavenie.
ROPA
Rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom zostávajú bez pokroku. Rusko si získalo viac času na vyhnutie sa ďalším sankciám alebo sekundárnym clám, zatiaľ čo India čelí novému obchodnému tlaku. Od stredy nadobudnú účinnosť vysoké 50 % clá na indické produkty, z ktorých polovica je odôvodnená nákupom ruskej ropy. Ak by sa India rozhodla obmedziť dovoz ruskej ropy, mohlo by to podporiť ďalší rast cien ropy a predĺžiť rastúci trend z konca minulého týždňa.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.