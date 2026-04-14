US OPEN: Wall Street posilňuje po slabších dátach PPI

Wall Street sa čoraz viac prikláňa k naratívu deeskalácie rizík namiesto ich eskalácie, čo sa v súčasnom prostredí stáva kľúčovým zdrojom krátkodobej podpory valuácií. Trh sa zjavne posúva z defenzívneho nastavenia k viac prorastovému positioningu, keď oceňuje scenár postupného zmierňovania geopolitického napätia, alebo aspoň jeho stabilizácie na úrovniach, ktoré už nevytvárajú ďalšie makroekonomické šoky. Zatiaľ nejde o plné presvedčenie o trvalom zlepšení fundamentov, ale skôr o rýchle precenenie rizikovej prémie, ktorá klesá rýchlejšie, než sa menia reálne ekonomické dáta.
V tomto kontexte je dnešný údaj PPI obzvlášť dôležitý, pretože vyšiel výrazne pod očakávaním. Cenové tlaky na úrovni výrobcov nezrýchľujú v takej miere, ako trhový konsenzus predpokladal, a to napriek pretrvávajúcim tenziám v globálnom obchode a na energetických trhoch. Trh to interpretuje ako signál, že nákladové tlaky sa neprenášajú do širšej ekonomiky tak silno, ako sa predtým obával v pesimistickejších scenároch. Nejde ešte o plnú dezinflačnú dynamiku, ale posúva to rovnováhu rizík smerom k neutrálnejšiemu a kontrolovanejšiemu inflačnému prostrediu.
Súčasne prináša sezóna výsledkov v bankovom sektore zmiešané signály. Americké banky ako celok zverejňujú solídne, ale nie výnimočné výsledky, čo ukazuje, že prostredie zostáva náročné a má ďaleko od eufórie. Vo výsledkoch sú zreteľne viditeľné aj „muchy v ointmente“, či už v podobe opatrnejšieho výhľadu alebo slabšej dynamiky v niektorých obchodných segmentoch, čo tlmí nadšenie a potvrdzuje, že súčasné trhové podmienky zostávajú neisté. Finančný sektor si napriek tomu naďalej udržiava solídnu ziskovosť, najmä vďaka obchodnej aktivite a relatívne stabilným tokom v investičnom bankovníctve, čo pomáha brániť zhoršeniu sentimentu.
Kombinácia týchto faktorov, teda slabšieho než očakávaného PPI, zmiešaných, ale odolných bankových výsledkov a rastúcich očakávaní geopolitickej deeskalácie, vytvára klasické prostredie podporujúce ďalší rastový pohyb. V takomto prostredí trh nepotrebuje výraznú revíziu rastových očakávaní smerom nahor. Stačí zníženie krajných rizík a kompresia rizikovej prémie, aby indexy mohli pokračovať v raste.
Kľúčovou otázkou pre nasledujúce seansy je, či tento pohyb predstavuje začiatok trvalejšej zmeny režimu na trhoch, alebo skôr krátkodobú fázu „precenenia nádeje“, keď investori príliš rýchlo oceňujú stabilizáciu geopolitiky a inflácie. História ukazuje, že takéto fázy optimizmu ťahané deeskaláciou môžu byť veľmi dynamické, no môžu sa aj rovnako rýchlo otočiť, ak niektorý z hlavných faktorov, teda energia, geopolitika alebo inflácia v službách, opäť začne eskalovať.
Futures na americký index S&P 500 (US500) dnes vykazujú mierne zisky, pričom jedným z kľúčových podporných faktorov je slabší než očakávaný údaj amerického PPI. Dáta naznačujú, že cenové tlaky na úrovni výrobcov nezrýchľujú tak výrazne, ako konsenzus predpokladal, čo znižuje obavy z novej vlny nákladovej inflácie. Trh to interpretuje ako signál, že inflačný impulz zo strany ponuky zostáva pod kontrolou, čo podporuje rizikové aktíva.
Správy zo spoločností
Wells Fargo (WFC.US) sklamala trh napriek rastu zisku, pretože kvalita výsledkov bola slabšia, než sa čakalo, a bola do značnej miery ťahaná jednorazovými faktormi a menej vyváženým výkonom jednotlivých segmentov. Investori zároveň sledujú opatrnejšie predpoklady pre tvorbu úverových rezerv a zmiešané signály naprieč obchodnými líniami. Akcie preto oslabujú.
Kľúčové finančné čísla:
- Tržby: 21,45 miliardy USD, približne o 340 miliónov USD pod očakávaním
- Čistý zisk: približne 5,3 miliardy USD, medziročne vyšší
- Zisk na akciu: 1,60 USD, o 0,02 USD nad odhadmi
BlackRock (BLK.US) zverejnil veľmi silné výsledky za 1. štvrťrok 2026 a výrazne prekonal očakávania vďaka robustným prílevom do ETF a vyšším poplatkom za správu aktív. Dodatočnú podporu priniesli vyššie výkonnostné poplatky a rast rozsahu biznisu, čo posunulo objem spravovaných aktív na rekordnú úroveň.
Kľúčové finančné čísla:
- Tržby: 6,7 miliardy USD oproti očakávaným približne 6,4 miliardy USD
- Prevádzkový zisk: rast o 31 % na 2,67 miliardy USD
- Prevádzková marža: vzrástla na 44,5 %
- Zisk na akciu: 12,53 USD oproti očakávaným približne 11,5 USD
JPMorgan Chase (JPM.US) priniesla za 1. štvrťrok 2026 lepšie než očakávané výsledky, podporené solídnymi výnosmi z obchodovania, silou investičného bankovníctva a celkovou odolnosťou biznisu. Zisk aj tržby pozitívne prekvapili a potvrdili silnú kondíciu finančného sektora v prostredí vysokej volatility.
Report však nebol úplne pozitívny, pretože banka znížila svoj celoročný výhlaď čistého úrokového výnosu, čo tlmí časť optimizmu ohľadom budúcej dynamiky ziskov. Vytvára to typickú situáciu „silné prekonanie teraz, slabší výhlaď potom“, ktorá obmedzuje celkové investorské nadšenie napriek solídnemu štvrťročnému výkonu.
Kľúčové finančné čísla:
- Tržby presiahli 50 miliárd USD oproti očakávaným 49,2 miliardy USD
- Zisk na akciu: 5,94 USD oproti očakávaným približne 5,45 USD
- Čistá úroková marža: 2,5 % oproti očakávaným 2,57 %
IonQ (IONQ.US) rastie po zaradení do Quantum Benchmarking Initiative agentúry DARPA, programu zameraného na rozvoj a hodnotenie technológií kvantových počítačov. Zatiaľ nejde o veľký garantovaný kontrakt, ale skôr o účasť vo vládnom výskumnom programe s potenciálom budúcich zákaziek.
