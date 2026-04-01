AU200.cash: zmiešané signály z austrálskej ekonomiky ⚔️

Dnes ráno sme dostali finálne dáta PMI z Austrálie za marec. Report vyslal jasný signál zhoršujúcich sa ekonomických podmienok. Index sa vrátil do pásma kontrakcie (pod 50) na 49,8 z 51,0 vo februári. Ide o prvý pokles za päť mesiacov. Detaily reportu potvrdzujú slabý obraz: nové objednávky klesli prvýkrát po niekoľkých mesiacoch, produkcia opäť oslabila a aj zamestnanosť sa dostala do záporného pásma, čo ukazuje na plošné spomalenie aktivity. Zároveň hlavným dôvodom spomalenia nie je len domáci dopyt, ale aj nákladové tlaky a energetická kríza. Vstupné ceny vzrástli na najvyššie úrovne za niekoľko rokov pre vyššie ceny ropy a náklady na dopravu. To vytvára pre Austráliu stagflačné prostredie — spomaľujúci rast pri súčasne rastúcej inflácii — do veľkej miery pre narušenie globálneho energetického dodávateľského reťazca.
Napriek slabému makro signálu reagoval akciový trh opačne. AU200 (S&P/ASX 200) vzrástol približne o 2,2 % na 8 680 bodov, podporený globálnou vlnou risk-on a nádejami na deeskaláciu konfliktu na Blízkom východe. Rast ťahal najmä ťažobný sektor a cyklické akcie, čo odráža silnú väzbu Austrálie na komodity a globálny dopyt. Tento odraz však prišiel po veľmi slabom marci, keď index stratil takmer 10 %. Austrálske akcie sú mimoriadne citlivé na geopolitické šoky, volatilitu cien ropy a očakávania týkajúce sa globálneho rastu, čo z nich robí užitočný barometer konfliktu na Blízkom východe.
