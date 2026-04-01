Ropa prudko oslabuje 🛢️

- Ropa dnes oslabila o viac než 3 %, Brent klesol na 100,64 USD.
- Trh síce vníma šancu na koniec konfliktu, no stále sa obáva narušenia dodávok.
- Najväčším rizikom zostáva Hormuzský prieliv a pomalé obnovenie tankerovej dopravy.
- Produkcia ropy oslabuje aj mimo regiónu, tlak ukázal OPEC aj pokles ťažby v USA.
Ceny ropy dnes výrazne oslabili a vymazali predchádzajúci rast. Severomorský Brent stratil viac ako 3 % a klesol na 100,64 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI spadla na 98,04 USD. Trh tak reagoval na pokračujúcu neistotu okolo konfliktu na Blízkom východe, aj keď sa zároveň objavujú signály, že vojna medzi USA, Izraelom a Iránom by sa mohla v dohľadnom čase upokojiť.
Podľa analytikov investori vyberali zisky po predchádzajúcom raste, pretože situácia zostáva neprehľadná. Americký prezident Donald Trump naznačil, že vojenská operácia by sa mohla skončiť počas dvoch až troch týždňov, a v médiách sa zároveň objavili nepotvrdené správy, že Irán je pripravený konflikt ukončiť. Napriek tomu trh zostáva nervózny, pretože ani prípadné zmiernenie napätia nemusí okamžite obnoviť dodávky.
Kľúčovým faktorom je predovšetkým Hormuzský prieliv, cez ktorý prúdi približne 20 % svetového obchodu s ropou a skvapalneným plynom. Aj keby došlo k deeskalácii, návrat tankerovej dopravy do bežného režimu bude podľa analytikov pomalý. Dôvodom sú nielen bezpečnostné riziká, ale aj vyššie poistenie, drahšia doprava a možné škody na energetickej infraštruktúre.
Napätie sa už premietlo aj do produkcie. Podľa prieskumu Reuters klesla ťažba krajín OPEC v marci medzimesačne o 7,3 milióna barelov denne, čo ukazuje dosah obmedzeného exportu. Ďalšou negatívnou správou bol aj pokles americkej produkcie ropy, ktorá sa v januári znížila najviac za posledné dva roky pre silnú zimnú búrku.
Pre ropný trh tak naďalej platí, že aj napriek možným diplomatickým posunom zostávajú riziká pre dodávky výrazné. Akékoľvek ďalšie útoky na námorné trasy alebo energetické zariadenia môžu ceny opäť rýchlo rozhýbať.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy po predchádzajúcej konsolidácii pod úrovňou 102,15 USD prudko oslabila a prepadla sa až k oblasti 96,80 USD, ktorá zodpovedá 50 % Fibonacciho retracementu. Zároveň došlo k prerazeniu pod EMA 50 na hodnote 101,40 USD a trh sa dostal aj pod SMA 100 na úroveň 99,03 USD, čo potvrdzuje prevahu predajcov a jasne medvedie nastavenie v krátkom horizonte.
Negatívny obraz podporujú aj technické indikátory. CCI sa prepadol približne na -301, čo signalizuje veľmi silný výpredajný tlak a výrazne prepredaný trh. Aj Momentum kleslo k hodnote okolo 92,97, čo potvrdzuje slabnúcu dynamiku a prudké ochladenie predchádzajúceho rastového impulzu. Posledné sviečky navyše ukazujú zvýšenú aktivitu pri výpredaji, takže nejde len o bežnú korekciu, ale o výraznú zmenu krátkodobého trendu.
Z technického pohľadu bude teraz kľúčové, či sa cena udrží nad pásmom 96,80–96,00 USD. Ak by toto pásmo nevydržalo, trh môže pokračovať v poklese smerom k ďalšej Fibonacciho úrovni na 94,40 USD. Na zmiernenie negatívneho výhľadu by bol naopak potrebný návrat aspoň nad 99,19 USD a následne aj nad 101,40 USD, kde sa nachádza dôležitá dynamická rezistencia v podobe EMA 50.
Zdroj: xStation5
🔴Komoditné zhrnutie: Cenu ropy zostrelilo prímerie medzi USA a Iránom. Na ako dlho?
Trump naznačil dohodu s Iránom, zároveň však hrozí tvrdými clami 🔥
Zlato rastie o 2 % pre oslabujúci americký dolár 📈
Drahé kovy rastú po upokojení situácie v Iráne 📈
