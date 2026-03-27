Cena medi rastie. Trh vsádza na ústup geopolitického napätia 🟠

- Meď smeruje k prvému týždennému rastu od začiatku konfliktu s Iránom.
- Trh podporujú nádeje na obmedzenie eskalácie na Blízkom východe.
- Silnou témou zostáva aj čínsky dopyt a pokles zásob medi.
- Rizikom pre ďalší vývoj je pokračujúca geopolitická neistota.
- Meď smeruje k prvému týždennému rastu od začiatku konfliktu s Iránom.
- Trh podporujú nádeje na obmedzenie eskalácie na Blízkom východe.
- Silnou témou zostáva aj čínsky dopyt a pokles zásob medi.
- Rizikom pre ďalší vývoj je pokračujúca geopolitická neistota.
Cena medi dnes vzrástla a smeruje k prvému týždennému zisku od začiatku vojny s Iránom. Investori reagujú na očakávania, že sa Spojeným štátom podarí zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu, a tým obmedziť riziko spomalenia svetovej ekonomiky.
Nálada na trhu však zostáva krehká. Prezident Donald Trump síce odložil termín na dohodu s Iránom, zároveň však nie je jasné, s kým Washington skutočne rokuje. Objavili sa navyše aj správy, že Pentagón zvažuje vyslanie až 10 000 vojakov na Blízky východ, čo drží časť obchodníkov v opatrnom režime.
Väčšina priemyselných kovov bola v tomto mesiaci pod tlakom, pretože konflikt posilnil obavy z vyššej inflácie a slabšieho globálneho rastu. Výnimkou je hliník, ktorému pomáha faktické obmedzenie dopravy cez Hormuzský prieliv, čo zasahuje približne 9 % svetových dodávok.
Podporu medi prináša aj vývoj v Číne. Zásoby kovu zaznamenali najväčší týždenný pokles v tomto roku a nižšie ceny po predchádzajúcom prepade začali opäť priťahovať priemyselných odberateľov. Na londýnskej burze LME meď vzrástla o 0,8 % na 12 244,50 USD za tonu a za celý týždeň bola vyššie o 2,6 %. Hliník sa držal pri úrovni 3 269 USD za tonu a smeroval k týždennému rastu o 1,7 %, zatiaľ čo železná ruda naopak mierne oslabila na 106,35 USD za tonu.
Graf Copper (H1)
Cena medi sa aktuálne pohybuje okolo 12 179 USD, teda tesne pod EMA 50 na úrovni 12 183 USD a zároveň výraznejšie pod SMA 100 na hodnote 12 248 USD. To naznačuje, že krátkodobý rastový pokus zatiaľ stráca silu a trh zostáva v opatrnom až negatívnom technickom nastavení. Vývoj v posledných hodinách ukazuje, že meď nedokázala udržať rast smerom k dlhšiemu kĺzavému priemeru a z rezistenčnej oblasti okolo 12 210 až 12 250 USD sa opäť stiahla nižšie. CCI sa nachádza na hodnote okolo -44, čo potvrdzuje ochladenie nákupného momenta, no zatiaľ neukazuje výrazne prepredaný stav. Momentum sa drží pod neutrálnou hranicou 100, konkrétne okolo 99,36, čo podporuje scenár slabšieho trhu.
Z technického pohľadu bude teraz dôležité sledovať, či cena udrží support v pásme okolo 12 030 až 12 060 USD. Ak by táto oblasť nevydržala, trh by mohol opäť zamieriť k predchádzajúcim minimám v okolí 11 900 USD. Naopak, na zlepšenie sentimentu by bolo potrebné vrátiť sa nad EMA 50 a následne prekonať aj SMA 100, čo by otvorilo priestor na silnejšiu stabilizáciu.
Zdroj: xStation5
