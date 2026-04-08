BREAKING: Ďalší rast zásob ropy, pokles zásob palív

- Zásoby ropy: +3,08 milióna barelov (očakávanie: +0,5 milióna). Ide o výrazný nárast, ktorý viac ako šesťnásobne prekonal trhový konsenzus.
- Zásoby destilátov: -3,14 milióna barelov (očakávanie: -1,25 milióna). Ide o veľmi hlboký pokles, ktorý naznačuje silný dopyt po nafte a vykurovacom oleji alebo problémy na strane výroby.
- Zásoby benzínu: -1,59 milióna barelov (očakávanie: -1,55 milióna). Výsledok je takmer presne v súlade s očakávaniami, čo ukazuje na stabilný sezónny dopyt.
- Využitie rafinérií: -0,1 percentuálneho bodu (očakávanie: +0,8 percentuálneho bodu). Prekvapivý pokles aktivity rafinérií, ktorý čiastočne vysvetľuje rast zásob ropy, teda nespracovanej suroviny.
- Dovoz z Mexika: -59 % (pokles na 165 tisíc barelov denne). Ide o historicky veľmi nízku úroveň, ktorá je dôsledkom mexickej politiky obmedzovania exportu v prospech vlastných rafinérií vrátane Dos Bocas.
Ide už o siedmy rast zásob ropy v USA po sebe. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ropa sa hromadí, ale palivá miznú
Správa EIA vykresľuje obraz trhu „na dve rýchlosti“, ktorý môže v kontexte nedávno oznámeného prímeria medzi USA a Iránom ešte viac skomplikovať ocenenie trhu.
- Ponukový šok pri surovine: Rast zásob ropy o viac ako 3 milióny barelov vo chvíli, keď trh očakával len symbolický nárast, je medvedím signálom. Vývoj súvisí najmä s nižším spracovaním v rafinériách a silným dovozom z Kanady, ktorý zmiernil výpadky z iných smerov. V posledných týždňoch zároveň sledujeme pokračujúci výrazný rast zásob.
- Kríza pri destilátoch: Kým zásoby ropy rastú, zásoby hotových palív, najmä destilátov, rýchlo miznú. To je pozitívny signál pre rafinérske marže. Trh s ropnými produktmi zostáva veľmi napätý, čo môže brániť poklesu cien palív na čerpacích staniciach, aj keby samotná cena ropy Brent po prímerí prudko klesla.
- Mexická „detoxikácia“: Prudký pokles dovozu z Mexika, o 233 tisíc barelov denne, predstavuje štrukturálnu zmenu. USA tak musia hľadať ťažkú ropu inde, napríklad vo Venezuele, kde dovoz vzrástol na 321 tisíc barelov denne. To zvyšuje logistické náklady rafinérií na pobreží Mexického zálivu, teda v oblasti PADD 3.
- Geopolitický kontext: Tieto dáta prichádzajú na trh práve vo chvíli, keď po prímerí zo 7. apríla mizne „vojnová prémia“. Prebytok ropy v USA vo výške 3 miliónov barelov dáva Trumpovej administratíve ďalší argument v rokovaniach. Amerika tým ukazuje, že má rezervy, čo oslabuje vyjednávaciu pozíciu Iránu v otázke Hormuzského prielivu.
- Uvoľňovanie rezerv: Od 20. marca boli zo Strategickej ropnej rezervy uvoľnené iba 2 milióny barelov ropy, hoci bolo oznámené uvoľnenie až 172 miliónov barelov.
Je dôležité zdôrazniť, že ropa dnes reaguje predovšetkým na vývoj okolo Iránu. Najnovšie správy naznačujú, že Irán požaduje, aby Izrael zastavil útoky na Libanon. Bez zastavenia týchto útokov by sa Irán podľa dostupných informácií mohol prímeria pomerne rýchlo vzdať.
