BREAKING: Spojené arabské emiráty vystupujú z OPEC💥

Spojené arabské emiráty dnes oznámili historické rozhodnutie vystúpiť z OPEC a OPEC+ s účinnosťou od 1. mája 2026. SAE sú členom kartelu od roku 1967 — najprv prostredníctvom emirátu Abú Zabí a po oficiálnom vzniku federácie v roku 1971 pokračovali v plnom členstve. Toto rozhodnutie je vedené národnými záujmami a snahou získať väčšiu flexibilitu v produkčnej politike bez nutnosti dodržiavať produkčné kvóty stanovené kartelom.
Zdroj: Poskytnuté oficiálne oznámenie, cez JavierBlas na X
SAE v súčasnosti ťažia približne 4 milióny barelov ropy denne a do roku 2027 plánujú tento objem zvýšiť na 5 miliónov barelov. Po odchode z OPEC emirátsky producent oznámil, že bude produkciu postupne a zodpovedne zvyšovať v súlade s trhovými podmienkami — bez prísnych kvót. Ďalším faktorom je pokračujúca kríza v Perzskom zálive a narušenia v Hormuzskom prielive, ktoré už niekoľko mesiacov destabilizujú dodávky ropy na globálny trh.
Ceny ropy po oznámení okamžite mierne klesli, trh však časť strát rýchlo vymazal. Cena WTI ustúpila z približne 105–106 USD na 103,98 USD, pričom všetky tri EMA (50, 100, 200) sa stále obchodujú pod trhovou cenou. Analytici vrátane UBS varujú, že odchod SAE oslabuje schopnosť OPEC brániť ceny ropy v období ekonomického spomalenia. SAE patria medzi najväčších producentov kartelu. Zdroj: xStation
