BREAKING: US100 rozširuje zisky po reporte Axios 🚀

Reporty Axios o blížiacej sa dohode medzi USA a Iránom jasne rozhýbali finančné trhy. US100 v reakcii na vyhliadku geopolitickej deeskalácie na Blízkom východe zrýchlil rast. Sentiment na širšom trhu sa okamžite zlepšil, keďže investori túto správu vnímajú ako signál nižšieho globálneho rizika.
Podľa dvoch amerických predstaviteľov a dvoch ďalších zdrojov oboznámených so situáciou sa Biely dom domnieva, že je blízko dosiahnutia dohody s Iránom na jednostránkovom memorande o porozumení. Jeho cieľom je ukončiť spor a vytvoriť rámec pre podrobnejšie rokovania o jadrovom programe, uviedol Axios.
Čo uviedol Axios?
Spojené štáty a Irán sú na pokraji historického prielomu. Prvýkrát od vypuknutia vojny sú obe strany blízko podpisu predbežnej dohody, ktorá by mohla formálne ukončiť konflikt. V zákulisí na diplomacii pracujú Jared Kushner a Steve Witkoff, ktorí vedú rokovania priamo aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Očakáva sa, že Irán predloží svoje odpovede ku kľúčovým bodom počas najbližších 48 hodín.
Jednostránkové memorandum so 14 bodmi počíta s iránskym moratóriom na obohacovanie uránu v dĺžke 12 až 20 rokov podľa toho, ako rokovania dopadnú. Výmenou za to by malo dôjsť k postupnému rušeniu amerických sankcií a uvoľneniu miliárd dolárov zmrazených iránskych aktív po celom svete.
Samostatnou a veľmi citlivou otázkou je Hormuzský prieliv, ktorým prechádza takmer pätina svetových dodávok ropy. Obe strany sa dohodli na jeho postupnom otvorení počas 30-dňového obdobia vecných rokovaní.
Najzásadnejším bodom je však informácia, že Irán by súhlasil s vývozom vysoko obohateného uránu z krajiny, možno dokonca do Spojených štátov. To bolo pre Teherán ešte donedávna úplne neprijateľné.
Celý dokument je však zahalený veľkou neistotou. Väčšina ustanovení vstúpi do platnosti až po podpise finálnej zmluvy, iránske vedenie je vnútorne rozdelené a minister Rubio, hoci je opatrne optimistický, označil niektorých iránskych predstaviteľov za „šialených“. To výstižne zachytáva atmosféru týchto rokovaní.
Zdroj: xStation
