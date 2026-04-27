⚫Brent mieri vyššie vďaka napätiu na trhu

Ceny ropy pri otvorení trhu v posledný aprílový pondelok vzrástli. Podporilo ich pokračujúce napätie na Blízkom východe, a to napriek sporným správam zverejneným serverom Axios. Júlový kontrakt na Brent sa aktuálne drží nad 100 USD za barel, zatiaľ čo júnový kontrakt sa obchoduje blízko 108 USD a približuje sa rekordným záverečným úrovniam z posledných týždňov. Za pozornosť stojí, že sa nahor posúva aj vzdialenejší koniec forwardovej krivky, čo potvrdzujú odložené kontrakty. Augustový kontrakt sa už obchoduje blízko lokálnych maxím.
Neúspešné víkendové rokovania
Mierové rokovania medzi USA a Iránom v Islamabade sa skončili bez dohody. Donald Trump stiahol vyjednávačov a ako dôvod uviedol nedostatok ochoty rokovať zo strany Iránu. Iránsky premiér naopak vyjadril Trumpovi sústrasť v súvislosti s atentátom z minulej stredy, zatiaľ čo minister zahraničných vecí Aragchi rokoval s vysokopostavenými predstaviteľmi v Ománe o otázkach týkajúcich sa Hormuzského prielivu.
Iránsky plán: otvoriť Hormuz, odložiť jadrové rokovania
Podľa servera Axios Irán prostredníctvom sprostredkovateľov v Pakistane predložil USA návrh dohody o znovuotvorení Hormuzského prielivu, zatiaľ čo rokovania o jadrových otázkach by boli odložené na neskôr.
Návrh počíta s predĺžením a prípadnou formalizáciou prímeria a so zrušením námornej blokády. Rokovania o obohacovaní uránu a širšom jadrovom balíčku by medzitým boli výslovne oddelené a odsunuté. To je pre Washington zásadný problém. Práve jadrové obavy totiž pôvodne viedli k sérii bombardovaní v minulom roku a k začiatku súčasnej vojny, ktorá trvá od konca februára, hoci prímerie platí už 20 dní.
Trh to vyhodnocuje ako signál, že Teherán uprednostňuje fyzický prístup k trasám na vývoz ropy. Pre USA by išlo iba o čiastočné víťazstvo, pretože hlavná otázka možného výskumu jadrových zbraní by zostala nevyriešená. Na druhej strane by sa svet mohol vrátiť k relatívnemu normálu vďaka obnoveniu dodávok z Perzského zálivu, hoci presné podmienky obnovenia prevádzky v Hormuzskom prielive zostávajú nejasné.
Dôveryhodnosť správ Axiosu
Axios sa výrazne opiera o anonymné zdroje v americkej administratíve a v regióne. To je jeho výhodou vďaka prístupu k interným informáciám, ale zároveň aj hlavným terčom kritiky. Niektorí pozorovatelia a mediálni analytici Axiosu vyčítajú prílišnú závislosť od nemenovaných zdrojov, uprednostňovanie rýchlosti pred overovaním a tendenciu zverejňovať špekulácie, ktoré je ťažké nezávisle potvrdiť. To môže oslabovať jeho dôveryhodnosť najmä u konzervatívnejšieho publika.
Naopak nezávislé hodnotenia, napríklad Ad Fontes Media, zaraďujú Axios medzi všeobecne spoľahlivé zdroje, ktoré nie sú nevyhnutne zaujaté v prospech prezidenta Trumpa. Napriek tomu bolo mnoho správ Axiosu týkajúcich sa Iránu následne popretých vysokopostavenými iránskymi predstaviteľmi.
Trump tvrdí, že Iránu dochádzajú skladovacie kapacity
V nedávnom rozhovore pre Fox News Trump predstavil alarmistický scenár. Tvrdí, že Irán má „približne tri dni“, kým jeho ropná infraštruktúra začne „explodovať zvnútra“. Podľa neho Irán pre blokádu nemôže nakladať ropu na tankery a jeho pevninské zásobníky sú takmer plné. Ich kapacita sa odhaduje na približne 120 miliónov barelov, čo znamená, že pri súčasnej úrovni iránskej produkcie by sa naplnili za niečo vyše mesiaca.
Počas prvého Trumpovho prezidentstva klesla iránska produkcia z približne 3,9 milióna barelov denne na iba 2 milióny barelov denne. Nedostatočné vymáhanie sankcií počas Bidenovho prezidentstva viedlo k oživeniu produkcie. Od roku 2024 sa pohybovala blízko 3,3–3,4 milióna barelov denne. Exporty počas Trumpovho prvého mandátu klesli takmer na nulu. Irán si však zachováva určité tranzitné možnosti cez Kaspické more, napríklad pomocou swapov, čo znamená, že exporty pravdepodobne neklesnú na absolútnu nulu. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Rovnaký materiál cituje analýzy AEI, konkrétne Critical Threats Project, a Energy Aspects, podľa ktorých sa Irán blíži k svojmu skladovaciemu limitu. To by si vynútilo uzatváranie ropných polí. K podobnému poklesu produkcie došlo počas prvého Trumpovho prezidentstva. Iné odhady, napríklad tie uvádzané New York Times a komentátormi CNN, naznačujú dlhší časový horizont. Pohybujú sa od „dvoch týždňov alebo dlhšie“ až po „dva až tri mesiace“ pokračujúcej produkcie, kým sa skladovacie kapacity stanú kritickým obmedzením. To naznačuje, že Trump výrazne zosilňuje svoju rétoriku oproti analytickému konsenzu.
Ceny: augustové kontrakty na nových lokálnych maximách
Spotová cena ropy Brent sa obchoduje okolo 106–108 USD, teda blízko maximálnych záverečných úrovní z posledných týždňov. Na platforme xStation je aktuálne najlikvidnejší júlový kontrakt s objemom takmer 80 000 pozícií, ktorý sa obchoduje mierne pod 102 USD. Augustový kontrakt medzitým dosahuje nové lokálne maximá, teda úrovne, ktoré neboli v posledných týždňoch viditeľné. To naznačuje, že trh počíta s pretrvávajúcim napätím na ropnom trhu. Augustový Brent sa obchoduje tesne nad 96 USD, hoci test hranice 100 USD zostáva možný.
Augustový kontrakt na ropu Brent na burze ICE. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Trh zostáva vo výraznej backwardation, keď sa spotové ceny a kontrakty na prednom konci krivky obchodujú výrazne vyššie. Nedávno bol spread medzi fyzickou ropou, teda Dated Brent, a najbližším mesačným kontraktom až 15 USD. Odvtedy sa zúžil pod 10 USD a dostal sa na úrovne 6–7 USD. To neznamená, že trh už nie je napätý. Skôr to odráža rast dlhého konca krivky a určité ničenie dopytu.
Forwardová krivka je aktuálne zvýšená v porovnaní so stavom pred jedným mesiacom. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Ďalšie dopady na trh
Trh zostáva zahalený neistotou. Polymarket aktuálne odhaduje pravdepodobnosť trvalého mieru medzi Iránom a USA do 31. mája na menej než 33 % a do 30. júna pod 50 %. Pred dvoma týždňami boli tieto šance výrazne vyššie. Goldman Sachs zvýšil svoj výhľad ceny ropy na 90 USD v 4. štvrťroku 2026, zatiaľ čo decembrový kontrakt sa aktuálne obchoduje za 86 USD. Futures trh ukazuje stabilitu až smerom k polovici budúceho roka, keď sa kotácie pohybujú blízko 75–80 USD.
Na základe súčasného fundamentálneho výhľadu možno očakávať ďalší rast cien, najmä pri vzdialenejších kontraktoch. Preto je zásadné sledovať situáciu pri každom rolloveri. Naopak, ak sa mier dosiahne skôr, ceny by mohli rýchlo klesnúť o 10–20 %. Potom by pravdepodobne nasledovalo fundamentálne prehodnotenie, ktoré by mohlo viesť k následnému rastu. Tieto scenáre nepočítajú s výrazným ničením dopytu. Pokles dopytu podobný pandémii COVID-19 je však nepravdepodobný. Aby sa však trh za súčasných obmedzení vyrovnal, dopyt by musel klesnúť aspoň o 5 miliónov barelov denne.
Ropa Brent sa obchoduje na najvyššej úrovni od 13. apríla. Kľúčová rezistenčná zóna sa nachádza na úrovni 105 USD. V prípade korekcie je prvým cieľom oblasť 95 USD, nasledovaná 50-periodovým kĺzavým priemerom blízko 92 USD. Zdroj: xStation5
