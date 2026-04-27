Brent mieri vyššie, zásoby miznú rekordným tempom 📈

- Goldman Sachs zvýšil výhľad Brentu pre štvrtý štvrťrok na 90 USD za barel.
- Výpadky v Perzskom zálive môžu dosahovať až 14,5 milióna barelov denne.
- Globálne zásoby podľa Goldmanu klesajú rekordným tempom 11–12 miliónov barelov denne.
- Ďalší vývoj bude závisieť hlavne od obnovenia prevádzky cez Hormuzský prieliv.
Goldman Sachs opäť zvýšil svoje prognózy cien ropy, pretože dlhodobé uzavretie Hormuzského prielivu spôsobuje mimoriadne silné čerpanie globálnych zásob. Banka teraz očakáva, že ropa Brent bude vo štvrtom štvrťroku stáť v priemere 90 USD za barel, zatiaľ čo predchádzajúci odhad počítal iba s 80 USD.
Podľa analytikov Goldman Sachs je nový výhľad takmer o 30 USD vyšší než pred vznikom takzvaného Hormuzského šoku. Banka odhaduje, že výpadok produkcie v oblasti Perzského zálivu dosahuje až 14,5 milióna barelov denne, čo tlačí svetové zásoby nadol rekordným tempom okolo 11 až 12 miliónov barelov denne.
Situácia na trhu s ropou sa výrazne zhoršila po uzavretí Hormuzského prielivu, cez ktorý bežne prúdi významná časť globálnej ponuky ropy. Pre obmedzenie prepravy sa dodávky z regiónu prepadli takmer na nulu a ropa Brent od začiatku konfliktu vzrástla takmer o 50 %. To zvyšuje riziko ďalšieho rastu inflácie a zároveň môže brzdiť ekonomický rast.
Goldman Sachs teraz predpokladá, že exporty z Perzského zálivu sa normalizujú až do konca júna, zatiaľ čo predtým banka čakala zlepšenie už v polovici mája. Obnova produkcie má byť navyše pomalšia, než sa pôvodne predpokladalo. Pre druhý štvrťrok Goldman očakáva deficit na trhu vo výške 9,6 milióna barelov denne, zatiaľ čo v minulom roku bol trh v prebytku.
Morgan Stanley hodnotí situáciu podobne vážne, ale ponechal svoje cenové prognózy bez zmeny. Banka očakáva Brent na úrovni 110 USD za barel v aktuálnom štvrťroku, 100 USD v treťom štvrťroku a 90 USD vo štvrtom. Podľa Morgan Stanley sa exporty z Perzského zálivu prepadli o 14,2 milióna barelov denne, zatiaľ čo svetové zásoby klesajú tempom 4,8 milióna barelov denne.
Goldman Sachs teraz očakáva Brent na úrovni 100 USD za barel v aktuálnom štvrťroku a 93 USD v treťom štvrťroku. Ak by sa uzavretie Hormuzu predlžovalo, trh by mohol potrebovať ešte výraznejší pokles dopytu, aby sa ponuka a spotreba opäť vyrovnali.
Z pohľadu investorov zostáva ropa pod silným geopolitickým vplyvom. Kľúčové bude, či sa Hormuzský prieliv začne skutočne otvárať a ako rýchlo sa obnoví produkcia v Perzskom zálive. Ak sa výpadky predĺžia, ceny ropy môžu zostať výrazne zvýšené dlhší čas.
Graf OIL (H1)
Cena ropy pokračuje v postupnom raste a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 101,75 USD za barel. Trh sa po predchádzajúcom hlbšom prepade dokázal stabilizovať a následne prerazil nad EMA 50 na hodnote 98,83 USD aj nad SMA 100 na úrovni 95,71 USD, čo potvrdzuje zlepšenie technického nastavenia a návrat kupcov na trh.
Ropa sa teraz približuje k dôležitej rezistenčnej zóne v oblasti 102,37–103,53 USD, ktorá už v minulosti fungovala ako silná bariéra. Práve tu môže dôjsť k zvýšenému vyberaniu ziskov, pretože cena sa po niekoľkých dňoch rastu dostáva do technicky citlivej oblasti. Ak sa kupcom podarí túto zónu preraziť, otvoril by sa priestor na ďalší rast smerom k hladine 110 USD. CCI sa nachádza na hodnote 122,8, teda v prekúpenej oblasti, čo potvrdzuje silné rastové momentum, ale zároveň upozorňuje na riziko krátkodobého spomalenia. Momentum na hodnote 101,23 zostáva pozitívne a podporuje pokračovanie rastového scenára.
Celkovo graf ukazuje, že ropa sa nachádza v býčom technickom nastavení, ale zároveň naráža na dôležitú rezistenčnú oblasť. Kľúčové teraz bude, či cena dokáže preraziť nad 103,53 USD. V opačnom prípade môže prísť korekcia späť k EMA 50, ktorá sa nachádza blízko 98,83 USD a predstavuje najbližšiu významnejšiu podporu.
Zdroj: xStation5
