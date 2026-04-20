⚫ Brent nad 90 USD za barel

- Obnovené napätie a cenový skok: Ropa Brent vzrástla takmer o 6 % a prekonala hranicu 90 USD, po tom čo bol Hormuzský prieliv opäť zablokovaný a došlo k vzájomným útokom na komerčné plavidlá.
- Ohrozené prímerie a diplomacia: Pravdepodobnosť predĺženia prímeria výrazne klesla po tom, čo Irán obvinil USA z porušenia podmienok a odmietol plánované kolo rokovaní v Islamabade.
- Kríza v dodávkach a špekulácie: Odhadom je z trhu odstrihnutých 13 miliónov barelov dennej produkcie, pričom rozdiel medzi spotovými a futures cenami signalizuje extrémne napätie na trhu.
Po krátkom období optimizmu na konci minulého týždňa vstúpil globálny trh s ropou opäť do fázy extrémneho napätia. Cena barelu Brentu v pondelok ráno vzrástla takmer o 6 % a prekonala hranicu 90 USD. Tento prudký pohyb z veľkej časti vymazal poklesy z minulého piatka, ktoré prišli po tom, čo iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí vyhlásil, že Hormuzský prieliv je pre lodnú dopravu otvorený. Súčasná fundamentálna situácia je mimoriadne zložitá: odhaduje sa, že až 13 miliónov barelov dennej produkcie z Perzského zálivu zostáva odrezaných od svetového trhu a prípadné uvoľnenie dopravných obmedzení môže trvať mnoho týždňov, ak nie mesiacov. Aj keď by sa mohlo zdať, že to najhoršie je za nami, ropný trh zostáva mimoriadne napätý, čo potvrdzuje rozdiel v rozsahu desiatok dolárov medzi cenou ropy na futures trhu a cenou fyzickej ropy.
Dated Brent a najbližší futures kontrakt na Brent na burze ICE. Na spodnom grafe sú rozdiely medzi Dated Brent a ICE, zatiaľ čo ružová línia predstavuje rozdiel medzi Dated Brent a Fair Value Brent od Bloombergu. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Obnovená blokáda Hormuzského prielivu a ozbrojené incidenty
Kľúčovým dôvodom návratu k rastovému trendu je obnovené, takmer okamžité uzavretie Hormuzského prielivu zo strany Iránu, ku ktorému došlo len 24 hodín po vyhlásení o jeho otvorení. Na jednej strane došlo k iránskym útokom na plavidlá patriace západným spoločnostiam a na druhej strane k útoku a zadržaniu iránskeho plavidla americkým námorníctvom. V reakcii na to Teherán oficiálne zastavil lodnú dopravu a viceprezident Mohammad Reza Aref na platforme X varoval, že svet nemôže očakávať bezpečnosť svojich exportov zadarmo, zatiaľ čo predaj iránskej ropy je blokovaný. Irán zdôrazňuje, že stabilita cien palív závisí od trvalého ukončenia ekonomického a vojenského tlaku voči krajine. Ďalším rizikovým faktorom je možné rozšírenie bojov na regionálnu energetickú infraštruktúru v Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch.
Diplomatický výhľad a prímerie
Pravdepodobnosť predĺženia dvojtýždňového prímeria, ktoré vyprší už tento utorok, výrazne klesla a aktuálne je hodnotená ako nízka. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmaeil Baqaei oficiálne obvinil Spojené štáty z nedostatku úprimnosti v diplomatickom úsilí a označil blokády prístavov a zadržanie plavidla za zjavné porušenie prímeria. Teherán navyše odmietol návrh administratívy Donalda Trumpa na nové kolo mierových rokovaní v Islamabade, ktoré je naplánované na tento týždeň.
Komunikačné kanály však nie sú úplne uzavreté. Iránsky prezident Masúd Pezeškján naznačuje, že vojna nie je v nikoho záujme a že napätie by sa malo znižovať diplomatickou cestou. Niektorí analytici trhu sa tiež domnievajú, že obrovský ekonomický tlak na oboch stranách nakoniec vynúti návrat k rokovaniam, pričom súčasnú eskaláciu vnímajú ako súčasť tvrdej hry o lepšiu vyjednávaciu pozíciu. Zatiaľ však trh zostáva v režime risk-off, čo sa odráža v poklese ocenenia akcií a dlhopisov spolu s rastom cien energetických komodít.
Naznačuje sa, že rokovania by teoreticky mohli začať už dnes, ale v skutočnosti sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutočnia až zajtra, tesne pred vypršaním oficiálneho prímeria, ktoré bolo podľa Iránu porušené Spojenými štátmi. Pôvodne sa očakávalo, že sa rokovaní zúčastní americký viceprezident JD Vance, avšak podľa posledných správ nie je kvôli bezpečnostným faktorom isté, či sa skutočne zapojí. Irán naopak oficiálne nenaznačil, že do Islamabadu vyšle delegáciu.
Ropa Brent zostáva v downtrende
Cena ropy Brent otvára vyššie, zároveň sa však nezdá, že by futures trh bol eskaláciou situácie výrazne znepokojený. Pri obnovenom uzavretí Hormuzského prielivu by ceny mali prekonať hranicu 100 USD za barel. Aktuálne sa ako kľúčová rezistencia javí oblasť okolo 95 USD za barel, na úrovni 38,2 % retracementu a hornej hranice klesajúceho trendového kanála. Naopak pásmo 80 až 85 USD by sa mohlo udržať pri miernom zvýšení toku plavidiel a prípadné úplné otvorenie Hormuzského prielivu spolu s návratom aspoň 50 % exportov z Perzského zálivu by mohlo viesť k návratu cien smerom k 75 až 80 USD za barel, išlo by však o mimoriadne optimistický scenár.
