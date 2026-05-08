Nasdaq rastie o 0,8 % na historické maximum 📈 Aká silná je výsledková sezóna v USA?

Futures na americké indexy sa dnes obchodujú vyššie pred zverejnením NFP o 14:30. US100 rastie o viac než 0,8 % a približuje sa k úrovni 29 000 bodov, zatiaľ čo US500 pridáva 0,6 %. Rally naďalej podporuje rekordná výsledková sezóna v USA, široký rast ziskov a tržieb naprieč indexom S&P 500, rast čistých ziskových marží na najvyššiu úroveň za 15 rokov na 13,5 % a pokračujúci optimizmus spojený s AI.
Odhadovaný rast EPS pre index S&P 500 ukazuje na prudké zrýchlenie medziročného rastu ziskov v porovnaní s už silným rokom 2025. Rast ziskov v technologickom sektore by mal dosiahnuť 46 % r/r oproti takmer 28 % v minulom roku, zatiaľ čo energetický sektor a sektor materiálov by mali tiež vykázať výrazné zisky. Podľa dát Charles Schwab a LSEG sa očakáva, že spoločnosti naprieč takmer všetkými sektormi, s výnimkou zdravotníctva, financií a priemyslu, výrazne prekonajú minuloročné tempo rastu EPS.
Graf US100 v intervale D1
Zdroj: xStation5
CAPEX výdavky technologických gigantov naďalej rastú
Podľa BlackRock Investment Research sa očakávaný CAPEX AI hyperscalerov zvýšil o 25 % v porovnaní s minuloročným októbrom. To je pozitívna správa pre polovodičové spoločnosti a firmy z oblasti AI infraštruktúry, keďže to naznačuje ďalšiu expanziu trhu a podporné trendy pre rast tržieb aj ziskov. Na druhej strane by výraznejšie ekonomické spomalenie mohlo mať prudko negatívny dopad na valuácie a sentiment.
Zdroj: BlackRock
Výhľady rastú, zatiaľ čo Big Tech naďalej dominuje
Analytici v apríli zvýšili odhady EPS pre spoločnosti z indexu S&P 500 za 2Q 2026 o 2,1 %, hoci očakávania sa na začiatku kvartálu zvyčajne revidujú smerom nadol. Za posledných 20 rokov predstavovala priemerná revízia kvartálnych odhadov EPS v prvom mesiaci štvrťroka -1,9 %. Súčasný nárast predstavuje najväčšiu revíziu smerom nahor od 2Q 2021, keď po postpandemickom oživení výhľady vzrástli o 3,5 %.
Najsilnejšie zlepšenie očakávaní ziskov zaznamenal energetický sektor, kde výhľady vzrástli o 45,1 %. Zároveň sa pri 5 z 11 sektorov očakávania zhoršili. Najslabšou oblasťou zostáva priemysel, kde výhľady klesli takmer o 3 %. Analytici počas apríla zvýšili aj celoročný výhľad ziskov pre S&P 500 o 3,4 %.
Zdroj: FactSet
Po výsledkoch Big Tech vzrástlo kombinované tempo rastu ziskov indexu S&P 500 za 1Q 2026 na 27,1 % z 15 % len o týždeň skôr. Ide o najsilnejší výsledok od konca roka 2021. Najvyšší rast ziskov vykázali sektory Communication Services (+53,2 %), Technology (+50,0 %) a Consumer Discretionary (+39,0 %), ťahané predovšetkým megacap spoločnosťami.
Samotné spoločnosti Alphabet, Amazon a Meta sa počas posledného týždňa výsledkovej sezóny podieľali na celom náraste rastu ziskov indexu S&P 500 zo 71 %. Alphabet prekvapil trh rastom EPS o viac než 90 % nad očakávania, zatiaľ čo Meta a Amazon prekonali konsenzuálne odhady o 56 %, respektíve 70 %.
Očakávaný rast ziskov skupiny Magnificent 7 teraz vzrástol na 61 %, oproti očakávaniu 22,4 % na konci marca. To zvýrazňuje rozsah dominancie megacap spoločností v súčasnom cykle. Stojí však za zmienku, že výsledky spoločností Alphabet, Amazon a Meta podporili aj jednorazové účtovné zisky.
Zdroj: FactSet
