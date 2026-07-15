🚨Buffett: Trh čoraz viac pripomína kasíno 🎰

- Warren Buffett upozorňuje, že finančné trhy sú čoraz viac poháňané špekuláciami namiesto dlhodobého investovania
- Už v máji prirovnal akciový trh ku kostolu s pripojeným kasínom a kritizoval jednodňové obchodovanie s opciami
- Index S&P 500 prekonal od začiatku roka historické maximum už viac ako 20-krát, pričom rast podporuje najmä boom okolo umelej inteligencie
- Buffett naďalej zdôrazňuje, že najlepšie investičné príležitosti prichádzajú zriedkavo a vyžadujú trpezlivosť a disciplínu
- Warren Buffett upozorňuje, že finančné trhy sú čoraz viac poháňané špekuláciami namiesto dlhodobého investovania
- Už v máji prirovnal akciový trh ku kostolu s pripojeným kasínom a kritizoval jednodňové obchodovanie s opciami
- Index S&P 500 prekonal od začiatku roka historické maximum už viac ako 20-krát, pričom rast podporuje najmä boom okolo umelej inteligencie
- Buffett naďalej zdôrazňuje, že najlepšie investičné príležitosti prichádzajú zriedkavo a vyžadujú trpezlivosť a disciplínu
Warren Buffett opäť varuje pred rastúcou špekuláciou na finančných trhoch. Predseda predstavenstva Berkshire Hathaway v rozhovore pre CNBC uviedol, že nájsť skutočne atraktívne investície je čoraz náročnejšie, keďže mnohí účastníci trhu uprednostňujú krátkodobé špekulácie pred dlhodobým investovaním. Nejde pritom o prvú podobnú kritiku. Už v máji prirovnal akciový trh ku „kostolu s pristavaným kasínom“ a ostro sa oprel do rastúcej popularity jednodňového obchodovania s opciami, ktoré označil za hazard.
Jeho slová prichádzajú v období, keď americké akcie prepisujú historické maximá. Index S&P 500 prekonal tento rok svoj rekord už viac ako dvadsaťkrát a rast podporuje najmä investičná vlna okolo umelej inteligencie. Kritici zároveň upozorňujú, že časť rastu je poháňaná špekuláciami, najmä prostredníctvom opcií či pákových ETF fondov. Rastie aj aktivita retailových investorov, ktorí vo veľkom nakupujú akcie spoločností ako Micron či nedávno zalistovaný SpaceX.
GRAF: Vývoj indexu US500 (US500, W1)
Zdroj: xStation5
Buffett zároveň pripomenul, že kvalitné investičné príležitosti neprichádzajú pravidelne. Niekedy sa objavia vo veľkom množstve, inokedy môže investor čakať aj niekoľko rokov na jedinú atraktívnu príležitosť. Práve trpezlivosť a disciplína sú podľa neho základom úspešného investovania. Zároveň dodal, že keďže ľudia prirodzene inklinujú k hazardu, je dnes pre finančný priemysel často výnosnejšie uspokojovať dopyt po špekuláciách než podporovať dlhodobé investovanie.
Pre bežného investora je to pripomienka, že nové historické maximá ešte automaticky neznamenajú, že sa oplatí nakupovať akúkoľvek akciu. Rozlišovať medzi kvalitnou dlhodobou investíciou a krátkodobou špekuláciou zostáva dôležité bez ohľadu na aktuálnu náladu na trhoch. Otázkou zostáva, či súčasný rast akciových trhov vydrží, alebo sa Buffettovo varovanie napokon ukáže ako predzvesť výraznejšej korekcie.
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