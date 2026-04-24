Cena pšenice je najvyššie od roku 2024 ⚠️

- Pšenica rastie na najvyššie úrovne od roku 2024 pre zhoršujúce sa sucho v USA.
- Približne 70 % produkčnej oblasti ozimnej pšenice je zasiahnutých suchom.
Cena americkej tvrdej červenej ozimnej pšenice vystúpila na najvyššiu úroveň takmer za dva roky. Hlavným dôvodom sú rastúce obavy zo stavu úrody v USA, kde je podľa dostupných údajov približne 70 % produkčnej oblasti zasiahnutých suchom. Tento typ pšenice sa využíva najmä na výrobu chleba, a preto má jej zdražovanie priamy vplyv na očakávania potravinovej inflácie.
Tvrdá červená ozimná pšenica si počas týždňa pripísala takmer 6 % a dostala sa najvyššie od júna 2024. Najväčší problém sa sústreďuje do amerických Plains, kde dlhodobý nedostatok vlahy podľa obchodníkov už pravdepodobne spôsobil nezvratné škody na úrode. Ani prípadné zrážky tak nemusia stačiť na úplné zotavenie porastov.
Zhoršujúcu sa kondíciu úrody potvrdzujú aj dáta amerického ministerstva poľnohospodárstva. Podiel ozimnej pšenice v dobrom alebo výbornom stave klesol na 30 %, zatiaľ čo o týždeň skôr predstavoval 34 % a pred rokom 45 %. To ukazuje na výrazne slabší základ pre tohtoročnú úrodu a podporuje obavy z nižších výnosov.
Rast cien pšenice prichádza v čase, keď sa globálne potravinové trhy potýkajú s kombináciou nepriaznivého počasia, drahších hnojív a vyšších nákladov na palivá. Tie sú navyše ovplyvnené vojnou v Iráne, ktorá zvyšuje napätie na energetických trhoch. Bloomberg Agriculture Spot Index, ktorý sleduje desať hlavných poľnohospodárskych komodít, sa dostal na ročné maximum, čo potvrdzuje širší tlak naprieč poľnohospodárskym sektorom.
Graf WHEAT (M15)
Cena pšenice sa nachádza v silnom rastovom trende a po prudkom výstupe otestovala lokálne maximum okolo 621,76 USD. Následne prišla krátkodobá korekcia, pri ktorej sa cena stiahla k oblasti 616,64 USD, kde sa teraz snaží stabilizovať. Trh sa stále drží nad SMA 100 na úrovni 613,70 USD, čo potvrdzuje, že širší krátkodobý trend zostáva pozitívny. Zároveň sa cena pohybuje tesne pri EMA 50 na hodnote 616,49 USD, ktorá teraz funguje ako dôležitá dynamická podpora. Objemy výrazne vzrástli najmä počas predchádzajúceho prierazu nahor, čo potvrdzuje silný nákupný záujem. Po dosiahnutí maxima však momentum zoslablo a Williams %R sa prepadol do prepredanej oblasti, odkiaľ sa teraz mierne odráža. To naznačuje, že po rýchlom raste môže trh krátkodobo konsolidovať. Pokiaľ sa však cena udrží nad pásmom 616–614 USD, býčí scenár zostáva aktívny.
Kľúčovou rezistenciou je teraz oblasť 617,90 USD a následne maximum 621,76 USD. Ak by cena tieto úrovne opäť prekonala, rastový trend by mohol pokračovať. Naopak pokles pod 613,70 USD by oslabil pozitívny technický obraz a mohol by otvoriť priestor na hlbšiu korekciu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.