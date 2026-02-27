Cena ropy stúpla o 2 %: Trh sleduje pokračovanie rokovaní medzi USA a Iránom 🛢️

- Brent 72,13 USD (+1,95 %), WTI 66,61 USD (+2,15 %).
- Rokovania medzi USA a Iránom pokračujú budúci týždeň vo Viedni.
- Riziková prémia je 8-10 USD za barel.
- OPEC+ môže zvýšiť produkciu o 137 000 barelov denne.
Ceny ropy v piatok vzrástli o viac ako 2 %, keď investori reagovali na predĺženie jadrových rokovaní medzi USA a Iránom do budúceho týždňa a zostávajú v pohotovosti pre prípadné prerušenie dodávok. Cena ropy Brent zo Severného mora vzrástla na 72,13 USD za barel (+1,95 %), zatiaľ čo cena ropy WTI z USA vzrástla na 66,61 USD (+2,15 %). Za celý týždeň cena ropy Brent vzrástla približne o +0,2 %, zatiaľ čo cena ropy WTI mierne klesla o 0,1 %.
Geopolitika drží trh v napätí
Rokovania sa konali v Ženeve po tom, ako prezident Donald Trump nariadil vojenské posilnenie v regióne. Počas rokovaní médiá informovali, že diskusie uviazli kvôli požiadavke USA na nulové obohacovanie uránu, čo spôsobilo krátkodobý nárast cien. Ománsky sprostredkovateľ však následne uviedol, že sa dosiahol určitý pokrok a že ďalšie technické rokovania sú naplánované na budúci týždeň vo Viedni. Prezident Trump tiež uviedol, že Irán má 10 až 15 dní na dosiahnutie dohody, inak by to mohlo mať „vážne dôsledky“.
Riziková prémia a reakcia producentov
Podľa analytikov cena ropy zahŕňa geopolitickú prémiu vo výške 8 – 10 USD za barel, a to hlavne kvôli obavám z prerušenia dodávok cez Hormuzský prieliv, ktorým prechádza približne 20 % svetových dodávok ropy. Saudská Arábia reaguje na možné výpadky zvýšením ťažby a vývozu. Na svojom zasadnutí 1. marca by skupina OPEC+ mohla zvážiť zvýšenie ťažby o 137 000 barelov denne po tom, čo v prvom štvrťroku pozastavila rast ťažby. Trh tak zostáva rozpolcený medzi diplomatickou nádejou a rizikom vojenskej eskalácie, ktorá by mohla zásadným spôsobom ovplyvniť globálnu energetickú bilanciu.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa pohybuje okolo 72,49 USD a po predchádzajúcej konsolidácii prelomila smerom nahor. V súčasnosti sa nachádza na hornej hranici Bollingerovho pásma (približne 72,50 USD), čo potvrdzuje silný krátkodobý moment. Stredná línia pásma sa nachádza okolo 70,98 USD a funguje ako dynamická podpora. Dolný pás je na úrovni 69,54 GBP, čo predstavuje významnejšiu krátkodobú podporu. Williams %R je hlboko v prekúpenom teritóriu, čo naznačuje silný nákupný tlak, ale tiež zvyšuje riziko krátkodobej korekcie alebo konsolidácie. Objem obchodovania sa počas rastu zvýšil, čo potvrdzuje platnosť súčasného pohybu.
Z technického hľadiska je kľúčové, či cena zostane nad úrovňou 71,90 – 72,00 USD. Potvrdený prelom a udržanie by mohlo otvoriť priestor smerom k 73 USD. Naopak, návrat pod 70,98 USD by signalizoval oslabenie dynamiky a možný návrat do predchádzajúceho rozsahu.
Zdroj: xStation5
