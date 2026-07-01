Ceny kakaa opäť rastú. Bude čokoláda ešte drahšia?

Ešte pred štyrmi mesiacmi vyzeral trh s kakaom, akoby najhorúcejšia fáza špekulatívneho býčieho trhu bola už uzavretá. Po prudkom ústupe z rekordných úrovní kontrakty na burze ICE systematicky strácali na hodnote a investori čoraz častejšie hovorili o návrate globálneho prebytku ponuky. Teraz sa tento scenár opäť komplikuje. Cena kakaa prerazila úroveň 5 tis. dolárov za tonu, čo predstavuje nárast o takmer 100 % oproti dnu z konca februára. Trh opäť začína oceňovať riziko počasia v Západnej Afrike, regióne zodpovednom za väčšinu svetovej produkcie kakaa. Otázka teda znie jednoducho: je súčasné odrazenie iba reakciou po príliš silnom prepade, alebo začiatkom väčšieho rastového pohybu?
Počasie opäť rozdáva karty na trhu s kakaom
Trh s kakaom sa vracia k starému problému: ak počasie v Západnej Afrike začne kaziť úrodu, aj vysoké zásoby môžu rýchlo ustúpiť do úzadia.
Najväčším impulzom posledných dní sú informácie týkajúce sa El Niño. Japonská meteorologická agentúra potvrdila rozvoj tohto javu v Pacifiku a americká NOAA hodnotí pravdepodobnosť výskytu veľmi silného, tzv. Super El Niño, na približne 67 %.
Pre kakao to má veľký význam, pretože El Niño prináša do Západnej Afriky častejšie teplejšie a suchšie podmienky. Pri kakaovníku je priestor pre chyby malý. Dlhší nedostatok vlahy môže oslabiť stromy, zhoršiť vývoj plodov a znížiť kvalitu bôbov.
Práve preto investori reagujú s predstihom. Na tomto trhu ceny len zriedka čakajú na oficiálne potvrdenie strát na úrode. Často stačí rastúce riziko, že septembrový štart hlavnej sezóny môže byť slabší, než sa očakávalo.
Prvé signály z plantáží sú znepokojujúce
Predbežné hodnotenia sezóny 2026/27 naznačujú slabší vývoj mladých plodov kakaovníka, čo môže obmedziť potenciál hlavnej úrody začínajúcej na jeseň.
Znepokojenie nevychádza výlučne z meteorologických predpovedí. Prvé prieskumy plantáží na Pobreží Slonoviny ukazujú počet mladých plodov (tzv. cherelle) pod priemerom. Je to veľmi skorý, ale dôležitý signál pre trh.
Predbežné odhady naznačujú, že produkcia v sezóne začínajúcej v septembri by mohla dosiahnuť približne 1,8 mil. ton. Pre porovnanie, v sezóne 2025/26 sa očakávalo približne 2,2 mil. ton. Rozdiel je značný a vysvetľuje, prečo kontrakty tak výrazne odrazili od februárových miním.
Trh teraz čaká na júlové terénne správy. Ak potvrdia slabší vývoj plodov, rastový tlak na ceny kakaa môže pretrvávať.
Prebytok ponuky stále obmedzuje eufóriu
Súčasný rast cien neznamená, že trh sa náhle ocitol v deficite. Aktuálne údaje o dodávkach a zásobách stále poskytujú argumenty pre ponukovú stranu.
V posledných týždňoch bolo kakao pod tlakom práve kvôli signálom väčšej dostupnosti suroviny. Pobrežie Slonoviny uviedlo, že od začiatku sezóny dorazilo do prístavov viac ako 2,04 mil. ton kakaa, teda o približne 20 % viac než rok predtým.
K tomu sa pripájajú údaje z Nigérie, kde export kakaa v máji vzrástol o 28 % medziročne. Taktiež zásoby monitorované burzou ICE vzrástli na najvyššiu úroveň za takmer dva roky, pričom prekročili 2,94 mil. vriec.
Takéto údaje zvyčajne brzdia rast. Preto súčasný cenový pohyb vyzerá skôr ako oceňovanie budúceho rizika než reakcia na okamžitý nedostatok kakaa na trhu.
Dopyt po kakau zostáva slabý
Vysoké ceny z predchádzajúcich kvartálov zasiahli spracovateľov a údaje z Európy a Severnej Ameriky ukazujú výrazné ochladenie dopytu.
Na strane dopytu obraz nie je osobitne silný. V Severnej Amerike spracovanie kakaa v prvom štvrťroku kleslo o 3,8 % medziročne. V Európe je situácia ešte horšia, keďže spracovanie sa znížilo o 7,8 % a bolo najnižšie pre prvý štvrťrok za 17 rokov.
Pre výrobcov čokolády znamenajú vysoké ceny bôbov tlak na marže. Časť firiem obmedzuje nákupy, presúva objednávky alebo sa pokúša meniť receptúry, aby znížila podiel najdrahších surovín.
Lepšie vyzerá situácia v Ázii, kde spracovanie vzrástlo o viac ako 5 %. To však nemení skutočnosť, že v dvoch kľúčových spotrebiteľských regiónoch zostáva dopyt oslabený.
Farmári nie vždy profitujú z burzových nárastov
Nižšie výkupné ceny v Ghane a na Pobreží Slonoviny môžu z dlhodobého hľadiska obmedzovať investície do plantáží, aj keď termínové kontrakty opäť výrazne rastú.
Trh s kakaom má svoju špecifiku: rast cien kontraktov neznamená vždy okamžitý nárast príjmov pre farmárov. V Ghane bola oficiálna cena vyplácaná pestovateľom znížená o takmer 30 % na sezónu 2025/26. Pobrežie Slonoviny sa tiež rozhodlo pre výrazné zníženie cien pre mid-crop.
Je to dôležité, pretože obe krajiny zodpovedajú za viac ako polovicu globálnej produkcie kakaa. Ak farmári dostávajú menej, majú menšiu motiváciu na hnojenie, ochranu stromov a obnovu plantáží. V krátkodobom horizonte môže byť tento efekt málo viditeľný, ale v nasledujúcich sezónach sa môže vrátiť ako problém na strane ponuky.
Inak vyzerá situácia v Kamerune, kde výkupné ceny vzrástli na najvyššiu úroveň v aktuálnej sezóne a dosiahli 2 100 – 2 250 frankov CFA za kilogram. Napriek tomu sú stále ďaleko pod rekordmi z predchádzajúcich dvoch cyklov.
Prognózy prebytku sú čoraz opatrnejšie
Analytici stále predpokladajú globálny prebytok kakaa, ale jeho rozsah je dnes výrazne nižší než ešte pred niekoľkými mesiacmi.
StoneX znížil prognózu globálneho prebytku kakaa na sezónu 2026/27 z 267 tis. ton na 149 tis. ton, keďže rastie riziko, že El Niño zhorší podmienky pre pestovanie v Západnej Afrike.
Znížená bola aj prognóza prebytku na sezónu 2025/26, a to z 287 tis. ton na 247 tis. ton. Trh teda stále nehovorí o klasickom deficite, ale bezpečnostný priestor sa začína zužovať.
Pri kakau to stačí na to, aby investori reagovali – najmä po skúsenostiach z predchádzajúcich sezón, keď problémy na strane ponuky veľmi rýchlo vyhnali ceny na historické rekordy.
Čo ďalej s cenami kakaa?
Najbližšie týždne budú kľúčové, pretože júlové správy z plantáží môžu rozhodnúť, či má súčasný rast solídne fundamenty. Situácia na trhu s kakaom je mimoriadne nejednoznačná. Na jednej strane sú zásoby vysoké, dodávky do prístavov na Pobreží Slonoviny vyzerajú silno a dopyt v Európe a Severnej Amerike výrazne oslabiol. Na druhej strane trh hľadí už na sezónu 2026/27 a tam sa objavuje čoraz viac otáznikov.
Ak El Niño skutočne prinesie suchšie podmienky v Západnej Afrike a ďalšie správy potvrdia slabší vývoj plodov, kakao môže zostať jednou z najzaujímavejších komodít druhej polovice roka. Ak sa však počasie ukáže ako miernejšie, investori sa môžu rýchlo vrátiť k téme vysokých zásob a slabšieho dopytu. Zatiaľ sa kontrakty vrátili nad 5 tis. dolárov za tonu a od konca februára takmer zdvojnásobili svoju hodnotu. Taký pohyb ukazuje, že trh s kakaom sa opäť stal nervóznym, citlivým na predpovede počasia a pripraveným na prudké zmeny nálad.
Bude čokoláda opäť drahšia? Trh vysiela protirečivé signály
Hoci ceny kakaa opäť dynamicky rastú, svetový dopyt po čokoláde zostáva pod tlakom rekordne vysokých nákladov na surovinu z posledných dvoch rokov. Údaje za prvý štvrťrok 2026 ukazujú výrazné rozdiely medzi regiónmi. Európske spracovanie kakaa kleslo o 7,8 % medziročne na 325,9 tis. ton, čím dosiahlo najnižšiu úroveň pre prvý štvrťrok za 17 rokov. V Severnej Amerike sa spracovanie znížilo o 3,8 % na 106,1 tis. ton a v Brazílii o 0,8 % na 51,7 tis. ton. Úplne inak vyzerá situácia v Ázii, kde spracovanie vzrástlo o 5,2 % medziročne na 223,5 tis. ton a v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa zvýšilo až o 13,4 %.
Barry Callebaut, najväčší výrobca čokolády na svete, priznáva, že dlhoročné obdobie rekordne vysokých cien kakaa výrazne oslabilo spotrebiteľský dopyt. Spoločnosť informuje o poklese objemov predaja a nižších maržiach, pričom časť výrobcov obmedzuje produkciu a sústreďuje sa na ziskovejšie segmenty trhu. Rast spracovania v Ázii však nie je interpretovaný ako jednoznačný návrat silného dopytu. Podľa analytikov pramení predovšetkým z obnovy zásob kakaového masla a kakaového prášku miestnymi spracovateľmi po predchádzajúcom období veľmi nízkych stavov skladov.
Zároveň sa situácia na strane ponuky začína postupne zlepšovať. Dodávky kakaa do prístavov na Pobreží Slonoviny sú takmer o 19 % vyššie než rok predtým a zásoby certifikované burzou ICE dosiahli najvyššiu úroveň za takmer dva roky. To znamená, že ak sa prognózy týkajúce sa El Niño nepremietnu do výrazne slabšej úrody v sezóne 2026/27, výrobcovia čokolády by v nasledujúcich štvrťrokoch mohli profitovať z stabilnejších cien suroviny a zdražovanie bude málo pravdepodobné.
Graf COCOA (interval D1)
Kontrakty na kakao vyrazili nad exponenciálny kĺzavý priemer na dennom intervale (EMA200, červená čiara), pričom sa pokúšajú o otočenie klesajúceho trendu a návrat k rastu.
Zdroj: xStation5
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