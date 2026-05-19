Ceny niklu rastú o 2 % 📈

- Cena niklu na LME vyskočila až o 2,6 % na 19 050 USD za tonu.
- Indonézsky Weda Bay má obmedziť 10 – 15 % kapacity vysokokvalitného NPI.
- Nedostatok niklovej rudy, vysoké náklady a energetické obmedzenia tlačia na miestne huty.
- Indonézia ako dominantný producent zostáva kľúčovým faktorom pre ďalší vývoj cien niklu.
- Cena niklu na LME vyskočila až o 2,6 % na 19 050 USD za tonu.
- Indonézsky Weda Bay má obmedziť 10 – 15 % kapacity vysokokvalitného NPI.
- Nedostatok niklovej rudy, vysoké náklady a energetické obmedzenia tlačia na miestne huty.
- Indonézia ako dominantný producent zostáva kľúčovým faktorom pre ďalší vývoj cien niklu.
Ceny niklu výrazne vzrástli po tom, čo sa objavila správa o ďalších produkčných obmedzeniach v Indonézii, ktorá je najväčším svetovým producentom tohto kovu. Futures na nikel na Londýnskej burze kovov vyskočili až o 2,6 % na 19 050 USD za tonu, pretože investori začali opäť započítavať riziko nižšej ponuky.
Podľa Shanghai Metals Market má byť v priemyselnom parku Indonesia Weda Bay Industrial Park v nadchádzajúcich mesiacoch zaradených do rotačnej údržby približne 10 – 15 % kapacity vysokokvalitného nickel pig iron, teda suroviny využívanej najmä pri výrobe nehrdzavejúcej ocele. Trh túto informáciu vyhodnotil ako ďalší signál, že dodávateľská situácia v Indonézii sa zhoršuje.
Časť produkcie NPI bola obmedzená už od marca a apríla. Dôvodom je pokles dodávok niklovej rudy a zároveň vysoké výrobné náklady. Situáciu navyše zhoršuje presmerovanie energetických zdrojov smerom k novej hliníkovej kapacite, čo podľa SMM ďalej obmedzuje možnosti niektorých hút udržať výrobu na pôvodných úrovniach.
Indonézia sa v posledných rokoch stala dominantným hráčom na globálnom trhu s niklom, a to najmä vďaka masívnym čínskym investíciám do ťažby a spracovateľských kapacít. Krajina dnes zabezpečuje viac než polovicu svetovej produkcie, čo znamená, že akýkoľvek výpadok alebo regulačný zásah má okamžitý dopad na globálne ceny.
Tento rok navyše indonézska vláda znížila ťažobné kvóty na niklovú rudu s cieľom podporiť ceny kovu. Tento krok však zároveň spôsobil nedostatok suroviny pre miestne huty a prinútil niektorých producentov obmedziť výrobu. Pre trh je to dôležitý obrat, pretože Indonézia bola v posledných rokoch spájaná skôr s rýchlym rastom ponuky než s jej obmedzením.
Ďalšiu nervozitu vyvolávajú špekulácie, že vláda by mohla centralizovať vývoz komodít, aby lepšie kontrolovala kapitálové toky a podporila oslabujúcu menu. Takýto krok by mohol zvýšiť neistotu naprieč celým indonézskym sektorom prírodných zdrojov, pretože by zasiahol nielen producentov niklu, ale potenciálne aj ďalších exportérov komodít.
Význam Weda Bay Industrial Park je pre trh zásadný. Huty v tomto priemyselnom parku podľa Guotai Junan Futures produkujú približne 40 000 ton obsiahnutého kovu mesačne. Medzi hlavných operátorov v oblasti patrí čínska skupina Tsingshan Holding Group, ktorá zohráva významnú úlohu v globálnom dodávateľskom reťazci niklu.
Z pohľadu investorov môže byť súčasný rast ceny niklu začiatkom citlivejšej fázy trhu. Ak sa ukáže, že obmedzenia výroby budú krátkodobé a dodávky rudy sa zlepšia, časť rastu môže rýchlo odznieť. Ak však problémy s rudou, nákladmi a energetikou pretrvajú, trh môže začať preceňovať výhlaď ponuky a ceny niklu by mohli zostať podporené.
Nikel je dôležitý nielen pre výrobu nehrdzavejúcej ocele, ale aj pre batériový priemysel. Aj keď dopyt z elektromobility zostáva premenlivý, akékoľvek obmedzenie ponuky z Indonézie má potenciál ovplyvniť širší trh s priemyselnými kovmi. Aktuálny rast tak nie je iba krátkodobou reakciou na jednu správu, ale pripomienkou, že globálny trh s niklom je silne závislý od rozhodnutí jediného dominantného producenta.
Graf NICKEL (D1)
Cena niklu výrazne posilnila a aktuálne sa obchoduje okolo 18 869 USD za tonu. Denný rast o 2,15 % potvrdzuje, že trh pozitívne reaguje na správy o možnom obmedzení produkcie v Indonézii. Po predchádzajúcej korekcii sa cena odrazila od oblasti okolo EMA 50 a opäť sa približuje k dôležitej rezistenčnej zóne pod hranicou 20 000 USD.
Z technického pohľadu zostáva obraz skôr pozitívny. Nikel sa drží nad EMA 50 na úrovni 18 211 USD aj nad SMA 100 na hodnote 16 863 USD, čo podporuje strednodobý rastový trend. Dôležitou podpornou oblasťou je pásmo okolo 18 000 – 18 200 USD, kde sa nachádza krátkodobý kĺzavý priemer. Ak cena túto oblasť udrží, trh môže pokračovať v tlaku na vyššie úrovne.
Najbližšia významná rezistencia sa nachádza v oblasti 19 000 – 20 000 USD. Cena sa k tejto zóne už nedávno priblížila, ale zatiaľ tu narazila na predajný tlak. Prerazenie nad 20 000 USD by bolo silným technickým signálom a mohlo by otvoriť priestor pre ďalší rast. Naopak, ak kupujúci nedokážu túto oblasť prekonať, trh môže zostať v širšej konsolidácii medzi podporou pri 18 000 USD a rezistenciou pod 20 000 USD.
Williams %R sa nachádza na hodnote -55,19, teda v neutrálnej oblasti. To naznačuje, že nikel po poslednom raste zatiaľ nie je prekúpený a stále môže mať priestor na ďalší pohyb nahor. Zároveň však nepotvrdzuje jednoznačnú silu kupujúcich, takže pre pokračovanie rastu bude dôležité, či cena dokáže opäť otestovať a prípadne prekonať oblasť 19 000 – 20 000 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Makroekonomický kalendár: Nezamestnanosť v Spojenom kráľovstve rastie – ako zareaguje Bank of England? (19. 5. 2026)
Ranné zhrnutie: Trhy neveria Trumpovým oznámeniam (19. 5. 2026)
🥤 Panika kvôli Coca-Cole? V Indii dochádza obľúbený nápoj
Denné zhrnutie: Wall Street pod tlakom pred výsledkami Nvidie a napätím v Perzskom zálive
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.