🥤 Panika kvôli Coca-Cole? V Indii dochádza obľúbený nápoj

- V Indii dochádza Diet Coke pre nedostatok hliníkových plechoviek
- Problém súvisí s vojnou v Iráne a narušením dopravy v oblasti Hormuzského prielivu
V Indii sa z obyčajného nedostatku nápoja stal nečakaný spoločenský fenomén. Diet Coke začala miznúť z obchodov, supermarketov aj rýchlych doručovacích aplikácií, pretože krajinu zasiahol nedostatok hliníkových plechoviek. Problém súvisí s narušením dodávok v dôsledku vojny v Iráne a výpadkov v oblasti Hormuzského prielivu, cez ktorý prúdi časť dôležitých komodít a surovín.
Na prvý pohľad môže ísť o menší spotrebiteľský problém. V skutočnosti však situácia ukazuje, aké citlivé môžu byť globálne dodávateľské reťazce aj pri bežných produktoch. Diet Coke je v Indii zraniteľnejšia než väčšina iných nápojov, pretože sa tam predáva primárne v plechovkách. Zatiaľ čo iné limonády sú dostupné aj v plastových alebo sklenených fľašiach, Diet Coke má pri výpadku plechoviek len obmedzenú možnosť náhradnej distribúcie.
Prečo chýba práve Diet Coke
Hlavný problém nie je v samotnom nápoji, ale v obale. Diet Coke v Indii závisí výrazne viac od hliníkových plechoviek než bežné limonády. Vojna v Iráne a narušenie prepravy v oblasti Hormuzského prielivu podľa dostupných správ spôsobili zdržanie dodávok plechoviek a rast nákladov. Distribútorom preto chýba obalový materiál a dodávky sú obmedzené alebo prideľované len v menšom množstve.
Situácia zasiahla najmä veľké indické mestá, napríklad Bombaj, Bengalúr, Pune, Ahmedabad, Gurugram alebo časti Dillí. Na niektorých miestach boli regály prázdne a na rýchlych doručovacích platformách sa Diet Coke objavovala len obmedzene alebo vôbec. Problém navyše prichádza v čase letnej sezóny, keď dopyt po chladených nápojoch v Indii tradične rastie.
Z nedostatku vznikli Diet Coke parties
Zaujímavé je, že nedostatok Diet Coke sa rýchlo zmenil na trend na sociálnych sieťach. V Indii začali vznikať takzvané Diet Coke parties, teda tematické akcie pre fanúšikov tohto nápoja. Bary, reštaurácie a influenceri využili nedostatok ako marketingovú príležitosť a začali organizovať večery, kde je Diet Coke hlavným lákadlom.
Vstupné na tieto akcie sa podľa dostupných informácií pohybuje približne medzi 10 až 16 dolármi. Návštevníci získavajú prístup k Diet Coke, hudbe, občerstveniu a rôznym sprievodným aktivitám. Niektoré akcie zahŕňali zdobenie plechoviek, maľovanie tematických tričiek alebo špeciálne drinky označované ako Coke-tails. V Dillí si ľudia nápoj miešali napríklad s lokálnym korením, jalapeños alebo medom. V Bombaji sa lístky na akciu zároveň používali ako žreby do súťaže, v ktorej výhercovia získali desiatky plechoviek Diet Coke.
Nedostatok podporil aj rastúci dopyt
Výpadok dodávok by bol problémom sám osebe, no pri Diet Coke ho ešte zosilnil rastúci dopyt. V Indii rastie záujem o nápoje bez cukru alebo s alternatívnymi sladidlami, najmä medzi mladšími spotrebiteľmi. Diet Coke sa navyše často používa aj ako mixer do alkoholických drinkov, čo zvyšuje jej popularitu v baroch a reštauráciách.
Graf ALUMINIUM (H1)
Ceny hliníka sú v posledných mesiacoch pod tlakom v dôsledku kombinácie geopolitiky, drahšej energie a obáv z výpadkov dodávok. Hliník sa aktuálne obchoduje okolo 3 560 USD za tonu, čo je medziročne vyššie o viac než 40 %.
Zdroj: xStation05
