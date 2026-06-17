Ceny ropy konsolidujú v očakávaní otvorenia Hormuzského prielivu

- Spektrum dohody medzi USA a Iránom a otvorenie Hormuzského prielivu: Očakávanie piatkového podpisu dohody tlačí ceny ropy nižšie (Brent 78–79 USD, WTI blízko 75 USD). Trh započítava okamžité odblokovanie iránskeho exportu a uvoľnenie viac než 100 tankerov zadržaných v zálive.
- IEA a Goldman Sachs varujú pred previsom ponuky: IEA výrazne znížila svoj výhľad tohtoročného dopytu, a to o 1,1 milióna barelov denne, a varuje pred masívnym zaplavením trhu v najbližších rokoch. To prinútilo Goldman Sachs znížiť výhľad ceny ropy Brent na 85 USD pre tento rok a 75 USD pre budúci rok.
- Medvedí trh a technické signály: Prechod trhu na Blízkom východe do štruktúry contango oficiálne potvrdzuje fyzický previs ponuky suroviny. Testovanie kľúčového 200-seansového kĺzavého priemeru pri rope Brent technicky potvrdzuje prevahu predajcov.
- Spektrum dohody medzi USA a Iránom a otvorenie Hormuzského prielivu: Očakávanie piatkového podpisu dohody tlačí ceny ropy nižšie (Brent 78–79 USD, WTI blízko 75 USD). Trh započítava okamžité odblokovanie iránskeho exportu a uvoľnenie viac než 100 tankerov zadržaných v zálive.
- IEA a Goldman Sachs varujú pred previsom ponuky: IEA výrazne znížila svoj výhľad tohtoročného dopytu, a to o 1,1 milióna barelov denne, a varuje pred masívnym zaplavením trhu v najbližších rokoch. To prinútilo Goldman Sachs znížiť výhľad ceny ropy Brent na 85 USD pre tento rok a 75 USD pre budúci rok.
- Medvedí trh a technické signály: Prechod trhu na Blízkom východe do štruktúry contango oficiálne potvrdzuje fyzický previs ponuky suroviny. Testovanie kľúčového 200-seansového kĺzavého priemeru pri rope Brent technicky potvrdzuje prevahu predajcov.
Ceny ropy dopoludnia pokračovali v ďalšom poklese, ale v tejto chvíli konsolidujú a rastú k úrovni okolo 79 USD za barel ropy Brent. Hoci je trh nastavený na ďalšie poklesy vzhľadom na potenciálny mier medzi Iránom a USA, treba zdôrazniť, že mnoho otázok stále zostáva nevyriešených a nevyslovených.
Stojí za zmienku, že detaily 14-bodového memoranda sa stále dolaďujú a tento plán je do veľkej miery skôr zoznamom želaní. Trh však už dynamicky započítava vyhliadku návratu širokého prúdu suroviny na trh, čo sa premietlo do poklesu cien o takmer 40 % z vrcholu konfliktu. Kontrakty na ropu Brent kolíšu v pásme 78–79 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa WTI dočasne klesla pod psychologickú hranicu 75 USD, než sa stabilizovala okolo 75–76 USD.
Cena ropy je približne 11 % nad predkonfliktnými úrovňami.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Čo ovplyvňuje ceny ropy?
- Súhlas s okamžitým exportom: Hoci oficiálny obsah dohody nebol zverejnený, prichádzajúce správy ukazujú, že Irán bude môcť ihneď po podpise predávať ropu a palivá. USA sa navyše zaviazali zrušiť blokády jeho prístavov a vydať sankčné výnimky pokrývajúce vývoz ropy, petrochemický sektor a súvisiace bankové a poisťovacie služby.
- Aktivita tankerov: Lodní dopravcovia sa už pripravujú na otvorenie Hormuzského prielivu presunom prázdnych lodí smerom na Blízky východ. Analytici berú ako základný scenár plné obnovenie prevádzky cez tento kľúčový logistický bod v oboch smeroch.
- Efekt uvoľnenia zásob: Odhaduje sa, že otvorenie prielivu umožní vyplávanie viac než 100 naložených lodí patriacich ďalším krajinám v regióne, ktoré tu boli pre konflikt zablokované. Takýto náhly prílev ropy bude na trh pôsobiť ako silné uvoľnenie rezerv. Plný návrat exportu na predvojnové úrovne však potrvá najmenej niekoľko mesiacov, okrem iného pre nutnosť odmínovania vodných ciest.
- Návrat produkcie k normálu: Produkcia v regióne mohla klesnúť až o 14 miliónov barelov denne. Flexibilita produkcie je viditeľná najmä na strane Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. V 90. rokoch sa produkcia vrátila k normálu až približne po 12 mesiacoch, ale v hlavných krajinách konfliktu, teda v Iraku a Kuvajte, trval návrat oveľa dlhšie.
Výhľad Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA)
Vo svojej najnovšej správe IEA opäť predstavuje medvedí, teda proponukový a pre ceny negatívny pohľad na trh:
- Silný zásah do dopytu: Agentúra výrazne revidovala svoje odhady tohtoročného dopytu. Odhaduje sa, že globálna spotreba ropy tento rok klesne až o 1,1 milióna barelov denne pre vysoké ceny na čerpacích staniciach a problémy s dostupnosťou rafinovaných produktov. Predtým sa očakával pokles o 420 tisíc barelov denne. Podľa predbežných odhadov už globálny dopyt klesol na úroveň 100 miliónov barelov denne.
- Perspektíva výrazného previsu ponuky v roku 2027: Prvé detailné výhľady IEA pre rok 2027 ukazujú na blížiaci sa masívny previs ponuky. Očakáva sa, že globálna ponuka vzrastie o výrazných 8 miliónov barelov denne, zatiaľ čo dopyt sa zvýši iba o 2 milióny barelov denne. Hoci ide o pomerne silné tvrdenia, aj ak sa naplnia len z polovice, ropný trh by sa mal dostať pod tlak.
- Stav globálnych zásob: Globálne zásoby aktuálne klesajú rekordným tempom. Očakávaný prebytok na konci roka by však mal trhu poskytnúť veľmi potrebný oddych a príležitosť na obnovu týchto vyčerpaných zásob.
Dopyt klesol na 100 miliónov barelov denne a v blízkej budúcnosti pravdepodobne nezažije dynamické oživenie.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Banky znižujú cenové výhľady: Goldman Sachs očakáva stabilizáciu
Finančné inštitúcie okamžite reagujú na zmenu geopolitickej paradigmy. Goldman Sachs sa rozhodla pre jasnú revíziu cenových očakávaní smerom nadol:
- Výhľad pre rok 2026: Banka znížila svoj priemerný výhľad ceny ropy Brent pre tento rok na 85 USD za barel z predchádzajúcich 90 USD. Výhľad pre WTI znížila na 80 USD za barel z predchádzajúcich 85 USD. Stojí za zmienku, že aktuálne ceny sú nižšie než priemerný výhľad.
- Výhľad pre rok 2027: V horizonte budúceho roka vidia experti Goldman Sachs priemernú cenu ropy Brent na úrovni 75 USD a WTI na úrovni 70 USD za barel. Úroveň 75 USD za barel je aktuálne započítaná v kontraktnej krivke pre máj 2027.
- Rýchlejšia normalizácia: Táto korekcia vychádza z predpokladu, že vďaka otvoreniu Hormuzského prielivu sa export z Perzského zálivu vráti k predkonfliktnej norme už do konca júla. Predtým sa odhadovalo, že k tomu dôjde až na konci augusta.
- Pretrvávajúce riziko: Banka však upozorňuje, že piatková dohoda je predbežná. Ak ďalšie detailné rokovania o iránskom jadrovom programe skončia neúspechom, Teherán sa môže opäť rozhodnúť prieliv zablokovať.
Forwardová krivka v krátkom a strednodobom horizonte jasne klesla a úroveň 75 USD je už vyznačená pre máj 2027. Na druhej strane úroveň 70 USD je započítaná až v roku 2031. Forwardová krivka je v tejto chvíli v porovnaní s minulosťou veľmi plochá.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Trhové indikátory a technická analýza
Investori zjavne žijú budúcnosťou a potenciálom veľkého previsu ponuky v budúcom roku. Zabúdajú pritom na možný fyzický tlak na trhu. Na druhej strane pozorujeme veľmi zaujímavú situáciu v regionálnych cenách aj z pohľadu technickej analýzy.
- Štruktúra contango: Na kľúčovom trhu Blízkeho východu (Dubai) sa forwardové spready presunuli do medvedej štruktúry contango, čo priamo signalizuje fyzický previs ponuky suroviny na trhu. Krátko sme dokonca pozorovali pokus najbližšieho kalendárneho spreadu pri rope Brent vstúpiť do mierneho contanga.
- Technický signál: Tlak predajcov posilnil fakt, že v stredu cena ropy Brent prvýkrát od februára otestovala 200-seansový kĺzavý priemer. Prerazenie tohto supportu je veľmi dôležité z pohľadu dlhodobých trendov, ale zároveň môže naznačovať krátkodobú prepredanosť.
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