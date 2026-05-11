Čína, Saudi Aramco a ropa - čo ďalej?

Jedným z najvýraznejších vývojov posledných mesiacov je, ako úplne sa rozišli sentiment a očakávania - čo je jasne viditeľné na rozdiele medzi analytikmi komoditných trhov a analytikmi akciových trhov. Komoditní analytici bijú na poplach a varujú pred katastrofou vyplývajúcou zo straty približne 20 % globálnych dodávok ropy a palív. Zároveň akcioví analytici vysvetľujú ďalšie revízie odhadov EPS smerom nahor. Kto má pravdu?
US500 vs OIL (W1)
Zdroj: xStation5
Zatiaľ je stále možné pozorovať zvláštny pat - indexy aj ceny akcií vytvárajú nové maximá, hoci ceny ropy sú výrazne nad úrovňami, ktoré sa ešte pred niekoľkými mesiacmi očakávali. Saudi Aramco je najväčšia energetická spoločnosť na svete, ktorá kontroluje odvetvie postavené na ťažbe ropy v Saudskej Arábii. CEO spoločnosti situáciu na trhu okomentoval.
CEO používa silné slová. Podľa Amina Nassera sa trh nachádza v období hlbokej nerovnováhy medzi ponukou a dopytom. Odhaduje, že aj keby sa Hormuzský prieliv znovu otvoril už zajtra, trh by potreboval približne rok na návrat do normálu. Prezident spoločnosti hovorí o strate jednej miliardy barelov dodávok ropy a upozorňuje, že rozsah krízy je bezprecedentný.
Zároveň je ťažké povedať, že súčasná situácia spoločnosti neprospieva. Saudská Arábia vybudovala silný ropovod „East–West“ cez Arabskú púšť práve pre scenár, aký sa odohráva teraz. Výsledky spoločnosti zároveň ukazujú, že rast cien ropy zvýšil čistý zisk v 1. štvrťroku 2025 takmer o 25 %.
Čo môže byť dôvodom, prečo ceny ropy na krízu takéhoto rozsahu reagujú skôr opatrne?
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
Jedným z faktorov, na ktoré upozorňujú analýzy Morgan Stanley aj Bloombergu, sú zásoby - zásoby ropy patria medzi najdôležitejšie prvky.
Najdôležitejším hráčom v tomto kontexte je Čína. Čína dovážala približne 25–35 % svojej ropy z Perzského zálivu. Najnovšie dáta zároveň ukazujú, že čínsky dovoz ropy klesol z 12 miliónov barelov na niečo vyše 8 miliónov - teda o viac než 3 milióny barelov alebo viac než 30 %. To nie je náhoda: Čína využila pokles cien ropy v roku 2025 na vybudovanie obrovských zásob ropy. Boli tieto zásoby vytvorené práve pre takúto mimoriadnu situáciu?
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
To sa nedá povedať - a v praxi na tom ani nezáleží. Fakticky to znamená, že už len kvôli krokom Číny môže dôjsť k výraznému oneskoreniu v tom, ako sa obmedzená ponuka premietne do cien. Čína pohlcuje nedostatok aj inflačné tlaky - a má na to silnú motiváciu. Čínsky priemysel zostáva vo fáze spomalenia, zatiaľ čo udržanie obchodu so Západom je pre Čínu nevyhnutné.
Vyššia domáca inflácia by za súčasných okolností mohla pomôcť znížiť reálnu záťaž rastúceho dlhu a podporiť spotrebu aj investície. Západ sa medzitým vyhýba recesii - takej, ktorá by bola rovnako bolestivá pre Čínu ako pre samotný Západ. Kľúčové je pochopiť, že toto zmrazenie trhu pretrvá, kým bude Čína de facto dotovať globálnu dezinfláciu. To môže byť jedna z kľúčových, a pritom zriedka spomínaných tém v súvislosti s nadchádzajúcim stretnutím Trump–Si.
