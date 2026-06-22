Čínsky dovoz zlata vystúpil na najvyššiu úroveň za viac ako dva roky 📈

Čínsky dovoz zlata v máji výrazne vzrástol a dosiahol najvyššiu úroveň za viac ako dva roky. Podľa colných dát doviezla Čína minulý mesiac približne 163 ton zlata, čo je najviac od marca 2024. Za prvých päť mesiacov roka 2026 sa celkový objem dovozu dostal na zhruba 692 ton, čo predstavuje medziročný nárast približne o 76 %.
Silné čísla ukazujú, že chuť čínskych spotrebiteľov a investorov po zlate zostáva vysoká. A to aj napriek tomu, že domáci dopyt po januárovej nákupnej horúčke čiastočne ochladol. Zlato sa totiž po rekordných maximách z januára dostalo pod tlak a jeho cena klesla približne o štvrtinu. Práve nižšie ceny mohli časť investorov opäť prilákať k nákupom fyzického kovu.
Významným ťahúňom dopytu sú najmä fyzické zlaté tehličky a produkty spojené s pravidelným hromadením zlata. Tieto investičné plány umožňujú drobným investorom nakupovať zlato postupne a s nižšou vstupnou bariérou. Vďaka tomu sa zlato stáva dostupnejším aj pre širšiu skupinu domácností, ktoré ho vnímajú ako nástroj ochrany majetku.
Dôležitú úlohu mohol zohrať aj nový režim dovozných licencií, ktorý Čína začala uplatňovať od 1. júna. Niektoré banky po novom čelia menším obmedzeniam pri dovoze zlata. Podľa analytikov však mohli banky ešte pred spustením nového systému využiť svoje existujúce kvóty, čo mohlo májové objemy dodatočne navýšiť.
Z pohľadu trhu je rast čínskeho dovozu dôležitým signálom. Čína zostáva najväčším svetovým kupcom zlata a jej dopyt má významný vplyv na globálny cenový vývoj. Ak bude záujem čínskych spotrebiteľov pokračovať, môže to vytvoriť pevnejšiu podporu pre ceny zlata aj v prostredí, kde trh zostáva citlivý na infláciu, geopolitické napätie a menovú politiku centrálnych bánk.
Graf zlata (GOLD, H1)
Zdroj: xStation5
Cena zlata sa aktuálne pohybuje okolo úrovne 4 206 USD a po predchádzajúcom poklese sa pokúša o stabilizáciu. Krátkodobo je pozitívne, že sa cena dokázala vrátiť k EMA 50, ktorá leží približne na 4 205 USD. Táto oblasť teraz funguje ako veľmi blízka technická zóna, kde sa môže rozhodovať o ďalšom smere trhu. Zo širšieho pohľadu však zlato stále zostáva pod SMA 100 na úrovni 4 280 USD, čo teraz predstavuje dôležitú rezistenciu. Jej prekonanie by mohlo potvrdiť silnejší návrat rastového momenta.
Významnou prekážkou zostáva aj horizontálna rezistencia v okolí 4 330 USD, kde sa v minulosti cena zastavila a kde je podľa objemového profilu vidieť zvýšenú aktivitu trhu. Ak by zlato dokázalo preraziť najprv nad 4 280 USD a následne zamieriť k 4 330 USD, technický obraz by sa výrazne zlepšil. Naopak neúspech na súčasných úrovniach môže viesť k návratu predajcov.
Indikátor %R sa nachádza okolo hodnoty –16,6, teda blízko prekúpenej oblasti. To naznačuje, že krátkodobý odraz už môže byť čiastočne vyčerpaný a trh môže potrebovať korekciu alebo konsolidáciu. Ak cena neudrží pásmo okolo 4 200–4 205 USD, môže sa opäť otvoriť priestor na pokles smerom k oblasti 4 160 USD a následne k predchádzajúcim minimám blízko 4 140 USD.
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