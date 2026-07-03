Citi varuje pred ďalším prepadom ropy 🚨 Brent môže klesnúť až k 60 USD 🛢️

Cena ropy Brent by podľa analytikov Citigroup mohla do konca roka pokračovať v poklese a dostať sa až k úrovni 60 USD za barel. Hlavným dôvodom je postupné odznievanie napätia okolo Hormuzského prielivu, normalizácia lodnej dopravy a návrat pozornosti investorov späť k fundamentom ropného trhu.
Citi upozorňuje, že trh sa rýchlo vracia do normálnejšieho režimu. Toky ropy cez kľúčové prepravné trasy sa obnovujú, poisťovací trh sa prispôsobuje nižšiemu riziku a obchodníci začínajú vnímať situáciu ako zvládnuteľnú. To znižuje geopolitickú rizikovú prémiu, ktorá počas konfliktu podporovala ceny ropy.
Podľa banky sa teraz znovu presadzujú slabšie fundamenty. Čínski kupci zostávajú menej aktívni, fyzický trh s ropou oslabil a zásoby klesali menej, než sa čakalo. To naznačuje, že dopyt nemusí byť dostatočne silný na to, aby absorboval vyššiu ponuku, ktorá sa na trh vracia po obnovení tokov cez Hormuz.
Ropa Brent sa aktuálne pohybuje mierne nad 72 USD za barel, ale Citi očakáva, že prípadné letné nárasty budú skôr príležitosťou na predaj. Analytici banky počítajú s tým, že Brent sa do konca roka dostane do pásma 60–65 USD za barel. Naposledy sa pod hranicou 60 USD obchodoval v januári.
Výhľad Citi nie je na trhu ojedinelý. Podobne opatrný pohľad majú aj ďalšie veľké banky. Goldman Sachs očakáva, že globálny ropný trh sa po odznení dopadov vojny s Iránom môže znovu dostať do previsu ponuky. Morgan Stanley v posledných týždňoch takisto znížila svoje cenové prognózy a upozornila na riziko vzniku ropného prebytku.
Kľúčovým faktorom zostáva Hormuzský prieliv, ktorý prepája producentov z Perzského zálivu so svetovými trhmi. Počas napätia medzi USA a Iránom bol tento koridor jedným z hlavných zdrojov obáv investorov. Ak však súčasné prímerie vydrží a lodná doprava bude ďalej fungovať bez výraznejších komplikácií, trh môže ďalej odbúravať geopolitickú prémiu.
Citi predpokladá, že memorandum o porozumení medzi Washingtonom a Teheránom sa v ďalších mesiacoch udrží a môže sa postupne zmeniť na trvalejšiu dohodu. Podľa banky majú USA, Irán aj širší región Blízkeho východu silnejšiu motiváciu k deeskalácii než k návratu konfliktu.
Z investičného pohľadu je dôležité, že ropa teraz stráca jeden z hlavných podporných faktorov posledných mesiacov. Keď sa trh prestane sústrediť na geopolitické riziko, začne viac vnímať kombináciu vyšších dodávok, slabšieho fyzického dopytu a rizika previsu ponuky. Práve táto kombinácia môže držať ceny pod tlakom aj v druhej polovici roka.
Graf ropy Brent (OIL, H4)
Zdroj: xStation5
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