Dieselová kríza rozdeľuje Áziu: Bohaté štáty majú zásoby, chudobnejšie čelia tvrdej palivovej kríze ⛽

- Ázijský trh s dieselom sa rozdelil na bohatšie štáty so zásobami a chudobnejších dovozcov s nedostatkom paliva.
- Uzavretie Hormuzského prielivu spôsobilo prudký rast cien ropy, dieselu aj námornej prepravy.
- Najviac zasiahnuté sú krajiny ako India, Indonézia, Filipíny a Vietnam, kde nedostatok paliva ohrozuje dopravu aj priemysel.
- Rastúci počet tankerov prechádza z prepravy čistých palív na prepravu ropy. To ďalej zhoršuje dostupnosť lodí pre diesel a benzín.
Vojna na Blízkom východe začína výrazne meniť situáciu na ázijskom trhu s naftou. Diesel, ktorý je kľúčovým palivom pre dopravu, poľnohospodárstvo, priemysel aj logistiku, sa stal jedným z najcitlivejších produktov zasiahnutých konfliktom. Región sa tak dostáva do nerovnomernej situácie. Bohatšie štáty s rozsiahlou rafinérskou kapacitou majú stále relatívne komfortné zásoby, zatiaľ čo chudobnejšie a dovozne závislé krajiny čelia akútnemu nedostatku.
Hlavným problémom je obmedzenie vývozu ropných produktov z významných ázijských rafinérskych centier, predovšetkým z Číny a Južnej Kórey. Tamojší spracovatelia ropy boli pre výpadky dodávok nútení znížiť prevádzku rafinérií. To následne obmedzilo objem palív smerujúcich do okolitých krajín. Najviac túto situáciu pociťujú dovozcovia, ako sú Indonézia, Filipíny, Vietnam alebo India, ktorí sú od regionálnych dodávok nafty výrazne závislí.
Rozdiel medzi jednotlivými štátmi je čoraz výraznejší. Zatiaľ čo v Číne sa komerčné zásoby dieselu dostali na najvyššiu úroveň za takmer dva roky, v chudobnejších ekonomikách sa začínajú objavovať reálne problémy v každodennej prevádzke. Napríklad v Indii, kde je cestná doprava chrbticou prepravy tovaru, zostávajú niektoré nákladné vozidlá stáť pri cestách pre prázdne čerpacie stanice. Pre tamojších dopravcov to znamená nielen finančné straty, ale aj riziko narušenia dodávateľských reťazcov.
Situáciu výrazne zhoršuje takmer úplné uzavretie Hormuzského prielivu, ktorý je jednou z najdôležitejších energetických tepien sveta. Obmedzenie prepravy ropy aj rafinovaných produktov viedlo k prudkému rastu cien. Cena ropy Brent sa dostala nad 110 USD za barel, teda na najvyššiu úroveň za takmer štyri roky. Spolu s ňou prudko zdraželi aj ropné produkty vrátane dieselu. Pre ázijské ekonomiky to znamená rastúci tlak na infláciu, pretože vyššie ceny palív sa rýchlo premietajú do nákladov poľnohospodárov, výrobcov aj dopravcov.
Dopady sú viditeľné predovšetkým v juhovýchodnej Ázii. Filipíny dokonca vyhlásili národnú energetickú núdzu, pretože rast cien energií začína zvyšovať inflačný tlak. Indonézia na nedostatok dieselu reaguje urýchlením zavádzania paliva s vysokým podielom biozložky, konkrétne zmesi tvorenej z 50 % biopalivami z palmového oleja. Tento krok je mimoriadny aj preto, že prudké zdraženie klasickej nafty spôsobilo, že biopalivová alternatíva sa stala cenovo atraktívnejšou než bežný diesel.
Vietnam medzitým vyzýva energeticky náročné odvetvia, napríklad výrobu ocele a cementu, na úspory paliva. Tamojšia rafinéria Nghi Son zároveň hľadá pomoc pri zabezpečení vstupných surovín. Thajsko sa zase snaží chrániť spotrebiteľov pred rastom cien tým, že vláda schválila plán na financovanie podporných opatrení pomocou pôžičiek. Tieto kroky ukazujú, že palivová kríza už nie je iba problémom energetického trhu. Začína sa premietať do hospodárskej politiky jednotlivých krajín.
Úplne odlišná situácia panuje v bohatších štátoch severovýchodnej Ázie. Japonsko a Južná Kórea síce tiež čelia nižšiemu využitiu rafinérskych kapacít, ale vďaka väčším zásobám, lepšej infraštruktúre a uvoľňovaniu núdzových rezerv zatiaľ nečelia vážnym lokálnym deficitom. Japonské rafinérie pracujú približne na 68 % kapacity, zatiaľ čo bežne sa pohybujú okolo 80 %. Napriek tomu sa tamojší trh drží stabilnejšie než v chudobnejších ázijských ekonomikách.
Dočasnú úľavu by mohlo priniesť obnovenie vývozu z Južnej Kórey a Číny. Juhokórejské rafinérie by podľa odhadov mohli v budúcom mesiaci zvýšiť export dieselu a čínske štátne rafinérie žiadajú Peking o povolenie na vyšší vývoz palív. Dôvodom sú práve vysoké domáce zásoby, ktoré vznikli počas skoršieho obmedzenia exportu. Napriek tomu zostáva riziko, že regionálny trh zostane napätý aj počas letnej sezóny, keď spotreba dieselu zvyčajne rastie pre zber úrody, dopravu a vyšší dopyt po chladení.
Napätie sa zároveň presúva aj na trh tankerov. Rastúci počet takzvaných čistých tankerov, ktoré bežne prepravujú diesel alebo benzín, sa teraz prestavuje a využíva na prepravu ropy. Tento trend zosilnel po tom, čo sa pre konflikt zvýšil dopyt po lodiach na prepravu ropy a zároveň klesla dostupnosť nákladov pre produktové tankery v oblasti Perzského zálivu. Tento rok už bolo na prepravu ropy prevedených 68 tankerov LR2, zatiaľ čo za celý predchádzajúci rok išlo o 49 lodí.
Tento presun má zásadné dôsledky. Podľa dostupných dát teraz prepravuje ropu už 296 tankerov LR2, čo predstavuje približne dve tretiny globálnej flotily tohto typu. Ide o najvyšší podiel minimálne od roku 2019. Prevádzkovatelia tankerov reagujú predovšetkým na vyššie výnosy z prepravy ropy, pretože sadzby pre lode typu Aframax a podobné kapacity prudko vzrástli po tom, čo sa kupujúci začali snažiť zabezpečiť náhradné dodávky mimo Perzského zálivu.
Paradoxom je, že masívny presun čistých tankerov do prepravy ropy teraz začína vytvárať nedostatok lodí na prepravu samotných ropných produktov. To tlačí nahor ceny námornej dopravy dieselu a benzínu a postupne znižuje ekonomickú výhodnosť ďalšieho prechodu tankerov na ropu. Návrat týchto lodí späť k preprave čistých palív navyše nie je jednoduchý. Zmena z čistého tankera na „špinavý“ je relatívne jednoduchá, ale opačný proces je časovo aj finančne náročnejší.
Z pohľadu investorov a energetických trhov súčasná situácia ukazuje, aká citlivá je Ázia na výpadky dodávok z Blízkeho východu. Bohatšie krajiny s domácimi rafinériami a strategickými rezervami majú priestor tlmiť šoky, zatiaľ čo chudobnejšie štáty sú oveľa zraniteľnejšie. Ak bude obmedzenie v Hormuzskom prielive pokračovať, dieselová kríza sa môže ďalej prehĺbiť a zasiahnuť nielen ceny palív, ale aj potraviny, priemyselnú výrobu a širší inflačný vývoj v regióne.
