Drahé kovy rastú po upokojení situácie v Iráne 📈

Dnešný rast drahých kovov je zapríčinený najmä správami o dvojtýždňovom prerušení útokov medzi USA a Iránom, ktoré je naviazané na ďalšie rokovania o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Čiastočné upokojenie na trhoch viedlo k poklesu cien ropy. Ropa Brent klesla zo 110 USD na 95 USD, WTI sa potom prepadla zo 115 USD na 96 USD. Drahé kovy naopak na týchto správach výrazne rástli, zlato dnes pripisuje okolo 3 %, striebro viac ako 5 % a platina viac ako 3 %. Pozitívny sentiment je tak viditeľný naprieč drahými kovmi, ale aj pri viacerých ďalších inštrumentoch vrátane indexov a akcií.
Zlato sa aktuálne dostalo k 4 800 USD za uncu, striebro nad 76 USD a platina nad 2 000 USD. Drahým kovom pomáha aj slabnúci dolár, ktorý je tiež spojený s pozitívnejším sentimentom ohľadom deeskalácie vojnového konfliktu. Drahé kovy počas konfliktu držali nižšie predovšetkým vyššie ceny ropy a posilňovanie dolára kvôli zvýšenému geopolitickému riziku, ďalej obavy zo zvýšenej inflácie a s tým spojené udržiavanie vyšších sadzieb počas dlhšieho obdobia zo strany centrálnych bánk.
Od začiatku roka zlato vzrástlo o viac ako 10 %, v prípade striebra je to len 1 %, platina je stále v červených číslach a od začiatku stráca viac ako 6 %.
Graf GOLD (M30)
Graf SILVER (M30)
Zdroj: xStation05
