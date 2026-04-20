US OPEN: Návrat geopolitických obáv zasahuje trhy 💥

Americké akciové indexy vstupujú do dnešnej seansy s prudkými poklesmi a odovzdávajú časť rekordných maxím z minulého týždňa. Futures na Dow Jones Industrial Average (US30) strácajú približne 0,9 %, S&P 500 (US500) klesá o 0,8 % a technologický Nasdaq-100 (US100) rovnako odpisuje 0,8 %. Index menších spoločností Russell 2000 (US2000) vykazuje podobnú slabosť a na začiatku obchodovania stráca okolo 0,8 %. Investori rýchlo znižujú svoju ochotu podstupovať riziko a na trh sa opäť výrazne premieta prémia za neistotu.
Hlavným faktorom, ktorý dnes trh ovplyvňuje, je rýchla eskalácia napätia na Blízkom východe. Spojené štáty zadržali a ostreľovali iránsku nákladnú loď v Ománskom zálive a Irán v reakcii na to opäť úplne zablokoval Hormuzský prieliv, kľúčový pre obchod. Blížiaci sa koniec prímeria dramaticky znížil nádeje trhu na úspešné mierové rokovania v Islamabade. Výsledkom je silná rally v energetickom sektore, kde ceny ropy WTI a Brent v jednej chvíli vyskočili až o 6 až 7 %, čo ďalej zhoršuje náladu na trhu a posilňuje obavy z dlhšie trvajúcej inflácie.
Dnešný makroekonomický kalendár pre USA je prakticky prázdny a predstavitelia Fedu už vstúpili do mediálneho obdobia ticha pred rozhodnutím o úrokových sadzbách, ktoré je naplánované na 29. apríla. Pozornosť trhu sa preto sústreďuje na nadchádzajúce udalosti v tomto týždni. Investori čakajú predovšetkým na zajtrajšie dáta o maloobchodných tržbách za marec, ktoré by mali ukázať solídne oživenie podporené vyššími cenami palív, a tiež na kľúčové vypočutie Kevina Warsha, kandidáta na nového šéfa Federálneho rezervného systému. Nižšie nájdete kalendár zverejnenia štvrťročných tržieb hlavných spoločností v tomto týždni. Zdroj: XTB
Volatilita je momentálne viditeľná na kľúčových trhoch. Zdroj: xStation
Kľúčové firemné informácie:
- American Airlines (AAL) – Akcie aerolínií v predobchodnej fáze klesajú približne o 3 %. Spoločnosť oficiálne odmietla špekulácie o možnej megafúzii s United Airlines s tým, že takéto spojenie by poškodilo konkurenciu aj spotrebiteľov. Takáto transakcia by vytvorila najväčšiu leteckú spoločnosť na svete, analytici však dlhodobo upozorňujú, že šance na schválenie zo strany protimonopolných úradov sú veľmi malé. Letecký sektor je dnes navyše pod ďalším tlakom pre prudký rast cien palív spôsobený napätím na Blízkom východe.
- Marvell Technology (MRVL) – Akcie tohto výrobcu čipov na otvorení trhu rastú o výrazných 7 %. Rast podporujú mediálne správy, podľa ktorých firma vedie pokročilé rokovania s Googlem (Alphabet). Spolupráca sa má týkať návrhu dvoch nových vysoko špecializovaných čipov určených na efektívnejšie spracovanie modelov umelej inteligencie. Vyhliadka na posilnenie technologických väzieb s takýmto veľkým gigantom firmu pevne posúva do lukratívneho trhu AI, čo vysvetľuje dnešnú eufóriu.
- TopBuild (BLD) – Akcie distribútora a montážnej firmy v oblasti izolačných materiálov rastú o viac než 17 %. Prudká volatilita je reakciou na správu, že spoločnosť kupuje konglomerát QXO za 17 miliárd dolárov. V rámci tejto transakcie budú mať akcionári TopBuild možnosť získať buď hotovosť (505 USD za akciu), alebo akcie QXO, čo predstavuje prémiu viac než 23 % voči piatkovej záverečnej cene. Transakcia má okamžite zvýšiť zisky novej skupiny a vytvoriť druhého najväčšieho distribútora stavebných materiálov v Severnej Amerike.
- AST SpaceMobile (ASTS) – Akcie tejto inovatívnej telekomunikačnej spoločnosti dnes ráno prepadli o 14 až 15 %. Dôvodom výpredaja je neúspešný víkendový štart rakety New Glenn od Blue Origin, ktorá vyniesla satelit AST na nesprávnu, príliš nízku obežnú dráhu. Satelit nebude schopný využiť svoje motory na korekciu trajektórie a čoskoro zhorí v atmosfére. Hoci manažment uisťuje investorov, že náklady na satelit pokryje poistka, tento nepríjemný incident vytvára neistotu ohľadom harmonogramu budúceho komerčného nasadenia.
Sektory na začiatku seansy: Energetika žiari, cestovný ruch stráca
Počas dnešnej seansy sledujeme jasnú rotáciu kapitálu a veľmi výrazne rozdielnu výkonnosť naprieč jednotlivými sektormi. Jasným lídrom je energetický sektor, ktorý prudko rastie vďaka rýchlemu rastu cien ropy, čo podporuje akcie firiem ako Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips a APA. Na opačnej strane stojí širší cestovný ruch — predovšetkým aerolínie a prevádzkovatelia výletných plavieb (napríklad Carnival a Royal Caribbean) — ktorý čelí silnému predajnému tlaku pre obavy z výrazného rastu nákladov na palivo. So slabnúcou ochotou investorov podstupovať riziko sa medzi dnešných najväčších porazených zaradili aj cyklické firmy vrátane automobiliek, bánk a spoločností naviazaných na kryptomenový trh. Zdroj: xStation
