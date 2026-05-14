Európske akcie po prepade lákajú na nákup 📉 BlackRock stavia na obrat v eurozóne 💶

- BlackRock považuje akcie v eurozóne po nedávnom poklese za atraktívnejšie.
- Euro Stoxx 50 od začiatku marca klesol o 3,8 %, zatiaľ čo S&P 500 a KOSPI výrazne rástli.
- BlackRock vyberá zisky z ázijských polovodičov a časť kapitálu presúva do francúzskych akcií.
- Hlavnou príležitosťou pre Európu môže byť fiškálna podpora a investície do energetickej bezpečnosti.
Akcie v eurozóne podľa Thomasa Beckera z BlackRocku po nedávnom poklese vyzerajú atraktívnejšie. Európske trhy síce mali silný začiatok roka, ale od vypuknutia iránskej vojny začali výrazne zaostávať za zvyškom sveta. Index Euro Stoxx 50 od začiatku marca klesol o 3,8 %, zatiaľ čo americký S&P 500 vzrástol približne o 8 % a juhokórejský KOSPI dokonca o zhruba 38 %. Tento rozdiel vo výkonnosti podľa Beckera vytvára priestor na presun časti kapitálu z drahších a silno rastúcich segmentov do lacnejších európskych titulov, ktoré môžu ťažiť z budúcich fiškálnych investícií.
Európa je v porovnaní so Spojenými štátmi citlivejšia na energetický šok, pretože vyššie ceny energií viac dopadajú na priemysel, spotrebiteľov aj firemné marže. Zároveň európskym akciám chýba silný rastový impulz z oblasti umelej inteligencie, ktorý v posledných mesiacoch podporuje trhy v USA aj Ázii. BlackRock preto podľa Beckera vyberá zisky z nadvážených pozícií v ázijských polovodičových akciách, vrátane titulov z Taiwanu, Južnej Kórey a Japonska, a časť kapitálu presúva do akcií v eurozóne. Obzvlášť atraktívne podľa neho vyzerajú francúzske akcie, ktoré po slabšom vývoji za posledné roky ponúkajú zaujímavejšie ocenenie.
Becker upozorňuje najmä na francúzsky index CAC, ktorého zaostávanie za posledný jeden až tri roky je podľa neho výrazné. Francúzsky trh je navyše cyklicky citlivý a zahŕňa aj veľké energetické spoločnosti, čo z neho v súčasnom prostredí robí potenciálneho kandidáta na obrat. Podľa Beckera môže byť súčasná situácia fázou, keď je nálada na trhu veľmi slabá, ale práve to môže vytvárať zaujímavý vstupný bod pre dlhodobejších investorov.
Investičná téza pre eurozónu stojí hlavne na očakávaní, že súčasná energetická kríza donúti európskych politikov k výraznejším investíciám do produktivity, infraštruktúry a energetickej bezpečnosti. Ak by vlády skutočne využili tlak vyšších cien energií ako dôvod na fiškálnu podporu a dlho odkladané investície, mohli by z toho ťažiť najmä priemyselné, energetické a cyklické spoločnosti. Pre európske akcie by to znamenalo nový impulz v čase, keď trh zatiaľ zostáva v tieni USA a Ázie.
BlackRock však zároveň upozorňuje, že Európa čelí štrukturálnym problémom v oblasti umelej inteligencie. Jedným z hlavných obmedzení sú vysoké ceny elektriny, ktoré môžu byť až trikrát vyššie než v iných regiónoch. To zhoršuje ekonomiku dátových centier a komplikuje európsku snahu stať sa konkurencieschopným hráčom v AI infraštruktúre. Zatiaľ čo USA a časť Ázie ťažia z masívnych investícií do polovodičov, dátových centier a výpočtového výkonu, Európa musí najskôr vyriešiť energetickú nákladovosť a stabilitu dodávok.
Z investičného pohľadu tak európske akcie predstavujú kombináciu príležitosti a rizika. Na jednej strane sú po nedávnom zaostávaní lacnejšie a môžu ťažiť z prípadnej fiškálnej podpory, investícií do energetickej bezpečnosti a návratu kapitálu do cyklických sektorov. Na druhej strane zostáva Európa zraniteľná voči cenám energií a zaostáva v oblasti AI investícií. Pre investorov preto môže byť kľúčové vyberať skôr konkrétne segmenty a trhy, napríklad francúzske akcie, než staviť plošne na celý európsky trh.
