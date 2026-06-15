Futures na kakao rastú o 6 % pre riziko El Niño 📈

Futures kontrakty na kakao na burze ICE dnes rastú o viac ako 6 %, dostávajú sa nad 4 100 USD za tonu a zaznamenávajú jeden z najsilnejších rastov za posledné týždne. Ešte pred niekoľkými dňami sa investori sústredili na rastúcu ponuku zo západnej Afriky a obnovu zásob. Trh však rýchlo pripomenul riziká, ktoré by mohli v ďalších sezónach opäť obmedziť produkciu. Do centra pozornosti sa dostali prognózy El Niño, zhoršujúci sa výhlaď úrody 2026/27 a rekordný počet fondov stávkujúcich na ďalší pokles cien.
Fondy nútené zatvárať krátke pozície: Vracia sa El Niño do hry?
Jedným z hlavných faktorov dnešného pohybu je technické nastavenie trhu. Podľa najnovšieho reportu Commitment of Traders zvýšili investičné fondy začiatkom júna svoje čisté krátke pozície na 21 111 kontraktov. Išlo o najvyššiu úroveň za viac ako 3 roky a jasný signál, že významná časť trhu bola nastavená na ďalší pokles.
Takáto veľká koncentrácia medvedích pozícií často zvyšuje riziko prudkého pohybu opačným smerom. Stačí fundamentálny katalyzátor alebo zmena sentimentu a investori začnú hromadne zatvárať krátke pozície. Tento proces, známy ako short covering, často vedie na komoditných trhoch k silným rally.
Dnešný odraz tomuto scenáru dokonale zodpovedá. Trh získal niekoľko nových dôvodov na opatrnosť voči očakávaniam ďalšieho rastu ponuky. To prinútilo časť investorov uzamknúť zisky na krátkych pozíciách. Rally tak získala ďalšie momentum.
Najdôležitejším faktorom podporujúcim ceny zostáva výhlaď počasia pre západnú Afriku. Japonská meteorologická agentúra tento týždeň potvrdila, že v oblasti rovníkového Pacifiku sa vytvoril vzorec El Niño. Americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) zároveň odhaduje 67% pravdepodobnosť takzvaného Super El Niño, ktoré by mohlo patriť medzi najsilnejšie v histórii.
Pre trh s kakaom ide o veľmi významný vývoj. El Niño často prináša do západnej Afriky teplejšie a suchšie podmienky. Tento región zabezpečuje približne 70 % globálnej produkcie kakaa. Za takýchto okolností sa môžu výnosy kakaa výrazne zhoršiť, najmä ak nepriaznivé počasie pretrváva niekoľko mesiacov.
Prvé prieskumy pre sezónu 2026/27 navyše ukazujú podpriemernú tvorbu mladých kakaových strukov na stromoch. Ide o jeden z prvých varovných signálov, že hlavná úroda, ktorá začína v októbri, môže sklamať. Investori preto začínajú oceňovať možnosť, že súčasné zlepšenie ponuky môže byť iba dočasné.
Dáta z Afriky zatiaľ ukazujú veľmi odlišný obraz
Na začiatku týždňa na trhu stále dominovali medvedie argumenty. Pobrežie Slonoviny oznámilo výrazné zlepšenie dodávok kakaa do svojich prístavov. Od začiatku marketingovej sezóny 2025/26 dňa 1. októbra dorazilo do prístavov do 7. júna približne 1,95 milióna ton kakaa.
To predstavuje nárast o 18,9 % oproti rovnakému obdobiu pred rokom. Krajina navyše v máji zvýšila výhlaď dodávok kakaa za celú sezónu na 2,2 milióna ton z predchádzajúceho odhadu 1,8–1,9 milióna ton. Úrady ako hlavné dôvody revízie uviedli priaznivé počasie a lepšiu než očakávanú úrodu.
Zlepšujúcu sa situáciu na strane ponuky zdôraznilo aj niekoľko inštitúcií sledujúcich trh s kakaom. Medzinárodná organizácia pre kakao (ICCO) odhaduje, že globálna produkcia kakaa v sezóne 2024/25 vzrastie medziročne o 8,3 % na 4,723 milióna ton. Ak sa to potvrdí, pôjde o prvý globálny prebytok kakaa po 4 po sebe idúcich rokoch deficitov.
Zásoby rastú, ale trh zostáva nepresvedčený
Ďalším medvedím faktorom zostáva rast zásob sledovaných burzou ICE. Začiatkom júna zásoby monitorované burzou prekročili 2,93 milióna vriec a dosiahli najvyššiu úroveň za približne 1,75 roka. Pre mnohých účastníkov trhu to bol signál, že tlak na ponuku postupne poľavuje.
Niektorí analytici však zároveň upozorňujú, že vyššie zásoby automaticky neriešia štrukturálne problémy trhu. Produkcia kakaa zostáva geograficky veľmi koncentrovaná. Väčšina globálnej ponuky pochádza len z niekoľkých krajín západnej Afriky.
V praxi to znamená, že aj keď sa zásoby dočasne obnovia, trh zostáva mimoriadne zraniteľný voči výpadkom spôsobeným počasím. Investori si stále pamätajú, ako rýchlo ceny v posledných rokoch reagovali na správy o suchu, chorobách plodín a logistických problémoch v regióne.
Dopyt po čokoláde je odolnejší, než sa čakalo
Vysoké ceny kakaa celé mesiace vyvolávali obavy zo slabnúcej spotreby čokolády. Nedávne dáta však ukazujú zložitejší obraz. Reporty tržieb veľkých výrobcov čokolády, ako sú Hershey a Mondelez, prekonali očakávania. To naznačuje, že spotrebitelia naďalej akceptujú vyššie ceny čokoládových produktov.
Dáta o spracovaní kakaa zároveň ukazujú slabnúci dopyt vo viacerých regiónoch. V Severnej Amerike kleslo spracovanie v prvom štvrťroku medziročne o 3,8 % na 106 087 ton. V Európe sa spracovanie znížilo o 7,8 % na 325 895 ton, čo bol slabší než očakávaný výsledok a najnižší údaj za prvý štvrťrok za 17 rokov.
Výraznou výnimkou zostáva Ázia. Spracovanie kakaa v regióne vzrástlo medziročne o 5,2 % na 223 503 ton, hoci trh očakával pokles o 6,7 %. To naznačuje, že slabší dopyt vo vyspelých ekonomikách aspoň čiastočne vyvažuje rastúca spotreba na rozvíjajúcich sa trhoch.
Viac inštitúcií znižuje odhady prebytku
Hoci trh formálne zostáva v prebytku, očakávania týkajúce sa jeho veľkosti sa ďalej znižujú. StoneX nedávno znížila svoj výhlaď globálneho prebytku kakaa v sezóne 2026/27 na 149 000 ton z januárových 267 000 ton. Revíziu z veľkej časti spôsobili rastúce obavy z možného dopadu El Niño na produkciu kakaa v západnej Afrike.
StoneX zároveň znížila odhad prebytku pre sezónu 2025/26 na 247 000 ton z predtým očakávaných 287 000 ton. Podobný trend je viditeľný aj v projekciách ICCO. Na konci mája organizácia znížila odhad prebytku pre sezónu 2024/25 na 48 000 ton zo 75 000 ton.
Zdrojom obáv sa stáva aj Nigéria, piaty najväčší producent kakaa na svete. Vývoz kakaa z tejto krajiny v apríli medziročne klesol o 20 % na 14 921 ton. Miestna Cocoa Association zároveň očakáva, že produkcia v sezóne 2025/26 klesne o 11 % na 305 000 ton.
Ďalšiu podporu cenám pridávajú logistické problémy. Pokračujúce narušenie prepravy cez Hormuzský prieliv zvyšuje náklady na dopravu, palivo a poistenie. Tým rastie celková cena dovozu kakaa po celom svete.
Dôležité zostávajú aj rozhodnutia producentov. Ghana pred sezónou 2025/26 znížila oficiálnu cenu vyplácanú pestovateľom kakaa takmer o 30 %, zatiaľ čo Pobrežie Slonoviny znížilo platby farmárom o 57 % pre medziúrodu, ktorá začala v marci. Tieto dve krajiny spolu zabezpečujú viac než polovicu globálnej produkcie kakaa.
Dnešná rally ukazuje, ako opatrní investori zostávajú voči prognózam trvalého zlepšenia ponukových podmienok. Napriek rastúcej produkcii, vyšším zásobám a trhu, ktorý je technicky stále v prebytku, stačilo len niekoľko varovných signálov spojených s počasím na prudký odraz. Ide o ďalšiu pripomienku, že kakao zostáva jednou z najcitlivejších a najzraniteľnejších komodít na svete.
Graf kakaa (COCOA, D1)
Zdroj: xStation5
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