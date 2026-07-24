Graf dňa - Brent klesá a testuje úroveň 92,5 USD za barel (24.07.2026) 🛢️

Kontrakt na ropu Brent (OIL) dnes mierne stráca a naďalej sa drží v blízkosti 92,5 USD za barel. Od začiatku mesiaca cena vzrástla už o približne 35 %. Donald Trump včera varoval, že zvažuje väčší útok na Irán, než kedykoľvek predtým, a že je blízko k prijatiu finálneho rozhodnutia v tejto veci. To samo osebe neznamená, že útok je nevyhnutný, no ukazuje, že vzťahy medzi oboma krajinami sú mimoriadne napäté a pravdepodobne žiadna zo strán nepovažuje scenár „upokojenia napätia" za adekvátny v súčasnej situácii.
- Na druhej strane Biely dom cíti dych blížiacich sa jesenných doplňovacích volieb do Kongresu, čo môže minimalizovať ochotu udržiavať konflikt na jeseň a môže „urýchliť" eskalačné rozhodovacie okno v najbližších týždňoch — ešte pred príchodom jesene.
- Ak nakoniec k výraznej eskalácii nedôjde, investori môžu oceňovať návrat k rokovaniam ako najpravdepodobnejší scenár a dospieť k záveru, že udržanie ropy nad 100 USD môže byť v nasledujúcich mesiacoch roka veľmi ťažké — napriek napätej situácii na spotovom trhu.
- Útoky Húsíov na tankery v Červenom mori a hrozby rozšírenia amerických úderov voči Iránu podnecujú obavy investorov, že nízke globálne zásoby ropy môžu zosilniť potenciálny zásobovací šok, ak sa budú narušenia dopravy a výroby naďalej stupňovať.
- Rast cien ropy opäť zvyšuje riziko pretrvávajúcej inflácie, čo podporuje výnosy dlhopisov a môže podnecovať centrálne banky k udržiavaniu vysokých úrokových sadzieb po dlhší čas. Drahá ropa zároveň zhoršuje výhľad globálneho rastu, zvyšuje náklady na dopravu, výrobu a energiu a zaťažuje reálne príjmy domácností.
Graf ropy Brent (OIL, interval D1)
Kontrakt na ropu sa obchoduje medzi 38,2 a 61,8 Fibonacciho retracementom posledného klesajúceho impulzu a zdá sa, že úrovne 98 USD (61,8 Fibo) a 102,5 USD (71,6 Fibo) sú v súčasnosti kľúčovými hodnotami odporu, ktoré treba sledovať. Na druhej strane dôležité úrovne podpory sa nachádzajú v blízkosti 81 a 87 USD, kde vidíme 23,6, resp. 39,2 Fibonacciho retracement.
Zdroj: xStation5
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