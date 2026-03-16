Graf dňa: CHN.cash rastie o 1,5 % vďaka exportu a dopytu po AI 🇨🇳 🚀 (16.03.2026)

Futures na HSCEI sa dokázali otriasť z pochmúrnej nálady z úvodu ázijskej seansy a vzrástli o 1,5 %, a to napriek neutíchajúcemu konfliktu na Blízkom východe a prudko rastúcim nákladom na energie. Nálada na trhu získala nový impulz vďaka najnovším makrodátam, ktoré aj napriek pretrvávajúcim problémom v realitnom sektore naznačujú prekvapivo robustný štart roka 2026.
CHN.cash našiel silnú podporu na 14-dňovom strednom Bollingerovom pásme (svetlofialová) a odrazil sa smerom k 38,2 % Fibonacciho úrovni. Hoci je tento odraz povzbudivým signálom, rozhodujúce prerazenie nad horné Bollingerovo pásmo (čierna) zostáva kľúčovou prekážkou pre skutočné otočenie trendu. Zdroj: xStation5
Čo dnes poháňa CHN.cash?
- Priemyselná produkcia prekonala očakávania vďaka „AI-exportnému“ motoru: Skok priemyselnej produkcie o 6,3 % (najrýchlejší rast od septembra, očakávalo sa 5,3 %) bol do veľkej miery podporený prekvapivým rastom exportu a silným dopytom po technológiách spojených s AI. To je jasný pozitívny faktor pre technologicky orientované zložky HSCEI. Hlbší pohľad však naznačuje hroziaci tlak na marže týchto firiem. Vojna v Iráne tlačí cenu ropy nad 100 USD a narúša Hormuzský prieliv, čo by malo viesť k rastu nákladov na suroviny a palivá a ukrojiť zo ziskových marží výrobcov, ktorí už teraz čelia tvrdému konkurenčnému boju. HSCEI tak môže v najbližších mesiacoch čeliť scenáru „vyšší objem, nižší zisk“.
- Oživenie maloobchodu zakrýva krehkosť výdavkov na jednu cestu: Rast maloobchodných tržieb o 2,8 % zakrýva výraznú opatrnosť domácností. Rast bol skreslený rekordne dlhým obdobím Lunárneho nového roka, ktoré podporilo celkový cestovný ruch, avšak výdavky na jednu cestu v skutočnosti klesli o 0,2 % a predaj áut sa prepadol o 26 %. Pri raste nezamestnanosti na 5,3 % môžu akcie spotrebiteľských a automobilových firiem v indexe HSCEI ťažiť skôr zo sezónneho efektu než zo štrukturálneho oživenia.
- Riziko „odkladu stimulov“: Oživenie fixných investícií o 1,8 % – ťahané rastom infraštruktúrnych investícií o 11,4 % – prakticky zastavilo nádeje na okamžité zníženie sadzieb alebo RRR v marci. Tieto údaje dávajú Pekingu priestor zachovať opatrný postoj uprostred napätia na Blízkom východe. Obchodníci na HSCEI, ktorí do cien započítavali prílev likvidity, teraz musia prepočítať výhľad na prostredie „vyšších sadzieb na dlhšie obdobie“, keďže tvorcovia politík uprednostňujú stabilitu pred uvoľňovaním menovej politiky.
